名優・渡辺謙が推薦！　ワーナー元社長が明かす！日米の映画スター他「超一流」の流儀と限界を打ち破る「世界基準」の仕事術　新刊『日米映画の架け橋　ラストサムライ　２３９３億円の男』発売中！

株式会社双葉社

株式会社双葉社は、２０２６年５月７日（木）に、ワーナーエンターテイメントジャパン元社長であり、『マトリックス』『ハリー・ポッター』『るろうに剣心』『ラスト サムライ』など、数々のメガヒット映画を手掛けたウィリアム・アイアトン氏の著書『日米映画の架け橋 ラストサムライ ２３９３億円の男』を発売いたします。著者は長年、ワーナーブラザース映画の日本代表として“日米映画の架け橋”を務めてきた伝説のヒットメーカーです。

『マトリックス』シリーズ、『ハリー・ポッター』シリーズ、『ラスト サムライ』、『硫黄島からの手紙』などの配給統括に加え、社長就任以降は『るろうに剣心』シリーズなどの製作総指揮も担い、手掛けた作品の総興行収入は実に２３９３億円を超えます。

本書では、同氏がいかにして作品をメガヒットへと導いたのか。その宣伝・製作の全貌を、日米映画界の世界的スター、名監督、凄腕プロデューサーたちとの貴重な交流エピソードを交えながら詳らかにします。



ワーナー伝説のトップが明かす「不可能を可能にする」世界の超一流たちの流儀、そして「限界を打ち破る」ボーダーレス仕事術は、映画ファンはもちろん、世界での活躍を夢見るビジネスパーソンや若者たちにとって、人生を劇的に変換する大きなヒントになる、必読の一冊です。

【書誌情報】

タイトル：『日米映画の架け橋 ラストサムライ 2393億円の男』

著者：ウィリアム・アイアトン

定価：1,870円（税込）

判型：四六判 200ページ（カラー８ページ）

【名優・渡辺謙からの熱きエール！】

渡辺謙

『ラスト サムライ』で世界を震撼させ、『硫黄島からの手紙』でハリウッドスターとしての地位を不動のものとした名優・渡辺謙。さらにはアイアトン氏が製作総指揮を務めた日本版『許されざる者』でも主演を務めるなど、二人は長年にわたって、日米映画界の最前線を共に走り続けてきました。

数々の困難を乗り越え、伝説を築き上げてきた“戦友”だからこそ語れる、アイアトン氏の人生への深い敬愛。本書の出版にあたり、魂を揺さぶるメッセージが寄せられました。

〈推薦コメント〉

「映画を製作、配給するには膨大な時間と創造が必要だ。ウィリアムの人生が詰まったスクリーンが今、幕を開ける――。」

【本書の内容（一部抜粋）】

【著者プロフィール】

- 東京タワーを『マトリックス』カラーに染めろ！ 驚きの費用- ３作４００億円の男が愛した「恵比寿の味」と脱出劇- 『硫黄島からの手紙』渡辺謙が捧げた「故郷の水」- 日本の「国民的アイドル」の才能を見抜いたイーストウッド監督の慧眼- 『ラスト サムライ』スーパースターの「神対応」で生まれた一夜城- 『ＳＨＯＧＵＮ将軍』名優がニュージーランドで築いた絆- 『国宝』監督が持ち込み！ 日本版『許されざる者』- 『トロイ』高さ１４メートル巨大木馬を新宿・歌舞伎町に- 『ハリー・ポッターと賢者の石』２００億円突破で世界一周- 『チャーリーとチョコレート工場』破格の1億円ＣＭ- 「２１世紀のＥ.Ｔ.」本国アメリカ超え興収９７億円の理由- 『プリティ・ウーマン』とライバル映画、相乗効果で興収６０億円- 日本映画初の試み！ 『デスノート』後編５２億円ヒット- 『るろうに剣心』時代劇の常識を覆した極限アクション- ＮＨＫ職員だった『るろうに剣心』監督を３本契約で一本釣りウィリアム・アイアトン（Ｗｉｌｌｉａｍ Ｉｒｅｔｏｎ）

１９５５年、東京都出身。上智大学卒業。日米のルーツを持ち、映画界の伝説的ヒットメーカーとして歩む。１９８８年にワーナーブラザース映画の日本代表に就任し、『マトリックス』シリーズ、『ハリー・ポッター』シリーズなどの世界的メガヒット作の配給を主導。２００６年からはワーナーエンターテイメントジャパン社長として、『るろうに剣心』シリーズをはじめとする日本映画製作を本格化させ、邦画界に新たな旋風を巻き起こした 。ソニー・ピクチャーズ日本代表を経て、現在は自身の会社「アイアトン・エンタテインメント」を率い、日本発コンテンツを国内外へ届けるべく情熱を注いでいる。また、アイアトン家はエンタメ・クリエイティブ界の第一線で活躍する一家としても知られる。妻は画家、長男は吉本ＵＳＡのＣＥＯ、長女はライター、次男はメジャー球団フロント所属、三男は脚本家、四男はアニプレックス オブ アメリカで日本アニメを広めるなど、一家全員が多方面で“日米文化の架け橋”として世界を舞台に活躍中だ。