「アトレ上野」×「大ゴッホ展　夜のカフェテラス」限定タイアップが6月1日(月)～7月31日(金)開催！

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株式会社アトレ

　株式会社アトレ(本社：東京都渋谷区／代表取締役社長：高橋 弘行※)が運営するアトレ上野(所在地：東京都台東区)では、2026年5月29日より上野の森美術館(東京・上野公園)にて開幕する、画家、フィンセント・ファン・ゴッホ（1853年～1890年）の名品を集めた巡回展「大ゴッホ展　夜のカフェテラス」とのコラボレーション企画を、 2026年6月1日(月)～7月31日(金)の期間、実施します。
アトレ上野館内の対象店舗にて、ファン・ゴッホの傑作《夜のカフェテラス（フォルム広場）》の世界観を表現したコラボメニューやグッズを展開するほか、限定ノベルティのプレゼントも実施します。






(1) 「大ゴッホ展　夜のカフェテラス」 ×「アトレ上野」コラボメニュー・グッズ

アトレ上野館内の対象ショップにて「大ゴッホ展　夜のカフェテラス」とのコラボメニュー・グッズを販売します。アトレ上野でしか体験することができない、《夜のカフェテラス（フォルム広場）》よりインスパイアされた逸品や、ファン・ゴッホの作品を連想させるメニューやグッズを展開します。

展開期間　 2026年6月1日(月)～7月31日(金)

■一部紹介




【アフタヌーンティー・ティールーム(WEST 1F)】

大ゴッホ展 夜のカフェテラス　
マンゴーとメロンのパフェ
（紅茶付き）2,200円（税込）

バタフライピーゼリー、レモンのシロップ漬け、ライチとブラックベリーのホイップ、ココアフィアンティーヌ、バニラアイスを重ね合わせ、
マンゴー、メロン、ブルーベリーをトッピング。







【The Arts Fusion by Lecrin (EAST 2F)】
(ジ・アーツ・フュージョン・バイ レカン)

「Cafe Terrace at Night」
(カフェ・テラス・アット・ナイト)　


１.アルコール 1,200円 （税込）


２.ノンアルコール　\1,000（税込）



ゴッホの名画《夜のカフェテラス（フォルム広場）》をイメージし、混ぜると夜の風景に変貌いたします。星降るアルルの夜とカフェの温かな灯りを表現したカクテルです。







【青山フラワーマーケット(WEST 2F)】

「Terrasse du cafe le soir」　
(テラス・デュ・カフェ・ル・ソワール)　


2,750円（税込）



夜のカフェテラスの色彩を季節のお花で表現しました。鮮やかなコントラストをお楽しみください。ご自宅用からギフト用まで、どちらにも最適な一品です。





※詳細はアトレ上野公式ホームページをご覧ください。


https://www.atre.co.jp/event/grand-van-gogh/ueno



(2)アトレ上野限定！「大ゴッホ展」オリジナルステッカーをプレゼント



対象ショップにて対象グッズ・メニューをご購入の方に、


「大ゴッホ展」オリジナルステッカーをプレゼントします。

配布期間： 2026年6月1日(月)～7月31日(金) 　
※なくなり次第終了
※お1人様1枚限り
※画像はイメージです





※対象グッズ・メニューはアトレ上野公式ホームページをご覧ください。


https://www.atre.co.jp/event/grand-van-gogh/ueno



展覧会概要



展覧会名：大ゴッホ展　夜のカフェテラス


会期：2026年5月29日(金)～2026年8月12日(水)※会期中無休


開館時間： [日～木曜日] 9:00～17:30 [金・土・祝日] 9:00～19:00


※入館は閉館の30分前まで


会場：上野の森美術館


主催：産経新聞社、TBS、TBSグロウディア、博報堂、上野の森美術館


特別協力：クレラー=ミュラー美術館　


後援：オランダ王国大使館


協賛：大和証券グループ、大和ハウス工業、JR東日本、eBay Japan合同会社


協力：KLMオランダ航空


企画：ハタインターナショナル


東京展公式サイト：https://grand-van-gogh-tokyo.com/　　　





施設概要


■アトレ上野施設概要


施　設　名： アトレ上野


所　在　地：東京都台東区上野7-1-1


営 業 時 間：ショッピング/10:00～21:00 レストラン/11:00～22:30
※一部営業時間が異なる店舗がございます。各ショップの営業時間はアトレ上野HPをご覧ください。


構　　　造： 鉄骨造、鉄筋コンクリート造


階　　　数： 地下1階～地上2階


延 床 面 積： 約9,500平方メートル


店 舗 面 積： 約6,500 平方メートル


店 舗 数： 57ショップ（2026年5月11日現在）



■SC運営会社概要


名称 ：株式会社アトレ


所在地 ：東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号 恵比寿ネオナート6F


会社設立：1990年4月2日


資本金 ：16億3千万円


代表者 ：高橋　弘行※


事業内容：駅ビルの管理及び運営等


運営施設：アトレ恵比寿、アトレ品川、アトレ吉祥寺、アトレ上野 他


※高は、正式には「はしごだか」