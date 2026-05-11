「アトレ上野」×「大ゴッホ展 夜のカフェテラス」限定タイアップが6月1日(月)～7月31日(金)開催！
株式会社アトレ(本社：東京都渋谷区／代表取締役社長：高橋 弘行※)が運営するアトレ上野(所在地：東京都台東区)では、2026年5月29日より上野の森美術館(東京・上野公園)にて開幕する、画家、フィンセント・ファン・ゴッホ（1853年～1890年）の名品を集めた巡回展「大ゴッホ展 夜のカフェテラス」とのコラボレーション企画を、 2026年6月1日(月)～7月31日(金)の期間、実施します。
アトレ上野館内の対象店舗にて、ファン・ゴッホの傑作《夜のカフェテラス（フォルム広場）》の世界観を表現したコラボメニューやグッズを展開するほか、限定ノベルティのプレゼントも実施します。
(1) 「大ゴッホ展 夜のカフェテラス」 ×「アトレ上野」コラボメニュー・グッズ
アトレ上野館内の対象ショップにて「大ゴッホ展 夜のカフェテラス」とのコラボメニュー・グッズを販売します。アトレ上野でしか体験することができない、《夜のカフェテラス（フォルム広場）》よりインスパイアされた逸品や、ファン・ゴッホの作品を連想させるメニューやグッズを展開します。
展開期間 2026年6月1日(月)～7月31日(金)
■一部紹介
【アフタヌーンティー・ティールーム(WEST 1F)】
大ゴッホ展 夜のカフェテラス
マンゴーとメロンのパフェ
（紅茶付き）2,200円（税込）
バタフライピーゼリー、レモンのシロップ漬け、ライチとブラックベリーのホイップ、ココアフィアンティーヌ、バニラアイスを重ね合わせ、
マンゴー、メロン、ブルーベリーをトッピング。
【The Arts Fusion by Lecrin (EAST 2F)】
(ジ・アーツ・フュージョン・バイ レカン)
「Cafe Terrace at Night」
(カフェ・テラス・アット・ナイト)
１.アルコール 1,200円 （税込）
２.ノンアルコール \1,000（税込）
ゴッホの名画《夜のカフェテラス（フォルム広場）》をイメージし、混ぜると夜の風景に変貌いたします。星降るアルルの夜とカフェの温かな灯りを表現したカクテルです。
【青山フラワーマーケット(WEST 2F)】
「Terrasse du cafe le soir」
(テラス・デュ・カフェ・ル・ソワール)
2,750円（税込）
夜のカフェテラスの色彩を季節のお花で表現しました。鮮やかなコントラストをお楽しみください。ご自宅用からギフト用まで、どちらにも最適な一品です。
※詳細はアトレ上野公式ホームページをご覧ください。
https://www.atre.co.jp/event/grand-van-gogh/ueno
(2)アトレ上野限定！「大ゴッホ展」オリジナルステッカーをプレゼント
対象ショップにて対象グッズ・メニューをご購入の方に、
「大ゴッホ展」オリジナルステッカーをプレゼントします。
配布期間： 2026年6月1日(月)～7月31日(金)
※なくなり次第終了
※お1人様1枚限り
※画像はイメージです
※対象グッズ・メニューはアトレ上野公式ホームページをご覧ください。
https://www.atre.co.jp/event/grand-van-gogh/ueno
展覧会概要
展覧会名：大ゴッホ展 夜のカフェテラス
会期：2026年5月29日(金)～2026年8月12日(水)※会期中無休
開館時間： [日～木曜日] 9:00～17:30 [金・土・祝日] 9:00～19:00
※入館は閉館の30分前まで
会場：上野の森美術館
主催：産経新聞社、TBS、TBSグロウディア、博報堂、上野の森美術館
特別協力：クレラー=ミュラー美術館
後援：オランダ王国大使館
協賛：大和証券グループ、大和ハウス工業、JR東日本、eBay Japan合同会社
協力：KLMオランダ航空
企画：ハタインターナショナル
東京展公式サイト：https://grand-van-gogh-tokyo.com/
施設概要
■アトレ上野施設概要
施 設 名： アトレ上野
所 在 地：東京都台東区上野7-1-1
営 業 時 間：ショッピング/10:00～21:00 レストラン/11:00～22:30
※一部営業時間が異なる店舗がございます。各ショップの営業時間はアトレ上野HPをご覧ください。
構 造： 鉄骨造、鉄筋コンクリート造
階 数： 地下1階～地上2階
延 床 面 積： 約9,500平方メートル
店 舗 面 積： 約6,500 平方メートル
店 舗 数： 57ショップ（2026年5月11日現在）
■SC運営会社概要
名称 ：株式会社アトレ
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号 恵比寿ネオナート6F
会社設立：1990年4月2日
資本金 ：16億3千万円
代表者 ：高橋 弘行※
事業内容：駅ビルの管理及び運営等
運営施設：アトレ恵比寿、アトレ品川、アトレ吉祥寺、アトレ上野 他
※高は、正式には「はしごだか」