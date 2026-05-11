「アトレ上野」×「大ゴッホ展　夜のカフェテラス」限定タイアップが6月1日(月)～7月31日(金)開催！

株式会社アトレ

株式会社アトレ(本社：東京都渋谷区／代表取締役社長：高橋 弘行※)が運営するアトレ上野(所在地：東京都台東区)では、2026年5月29日より上野の森美術館(東京・上野公園)にて開幕する、画家、フィンセント・ファン・ゴッホ（1853年～1890年）の名品を集めた巡回展「大ゴッホ展 夜のカフェテラス」とのコラボレーション企画を、 2026年6月1日(月)～7月31日(金)の期間、実施します。

アトレ上野館内の対象店舗にて、ファン・ゴッホの傑作《夜のカフェテラス（フォルム広場）》の世界観を表現したコラボメニューやグッズを展開するほか、限定ノベルティのプレゼントも実施します。



(1) 「大ゴッホ展 夜のカフェテラス」 ×「アトレ上野」コラボメニュー・グッズ



アトレ上野館内の対象ショップにて「大ゴッホ展 夜のカフェテラス」とのコラボメニュー・グッズを販売します。アトレ上野でしか体験することができない、《夜のカフェテラス（フォルム広場）》よりインスパイアされた逸品や、ファン・ゴッホの作品を連想させるメニューやグッズを展開します。



展開期間 2026年6月1日(月)～7月31日(金)



■一部紹介

【アフタヌーンティー・ティールーム(WEST 1F)】

大ゴッホ展 夜のカフェテラス

マンゴーとメロンのパフェ

（紅茶付き）2,200円（税込）



バタフライピーゼリー、レモンのシロップ漬け、ライチとブラックベリーのホイップ、ココアフィアンティーヌ、バニラアイスを重ね合わせ、

マンゴー、メロン、ブルーベリーをトッピング。

【The Arts Fusion by Lecrin (EAST 2F)】(ジ・アーツ・フュージョン・バイ レカン)

「Cafe Terrace at Night」

(カフェ・テラス・アット・ナイト)

１.アルコール 1,200円 （税込）

２.ノンアルコール \1,000（税込）



ゴッホの名画《夜のカフェテラス（フォルム広場）》をイメージし、混ぜると夜の風景に変貌いたします。星降るアルルの夜とカフェの温かな灯りを表現したカクテルです。

【青山フラワーマーケット(WEST 2F)】

「Terrasse du cafe le soir」

(テラス・デュ・カフェ・ル・ソワール)

2,750円（税込）



夜のカフェテラスの色彩を季節のお花で表現しました。鮮やかなコントラストをお楽しみください。ご自宅用からギフト用まで、どちらにも最適な一品です。

※詳細はアトレ上野公式ホームページをご覧ください。

https://www.atre.co.jp/event/grand-van-gogh/ueno

(2)アトレ上野限定！「大ゴッホ展」オリジナルステッカーをプレゼント

対象ショップにて対象グッズ・メニューをご購入の方に、

「大ゴッホ展」オリジナルステッカーをプレゼントします。



配布期間： 2026年6月1日(月)～7月31日(金)

※なくなり次第終了

※お1人様1枚限り

※画像はイメージです

※対象グッズ・メニューはアトレ上野公式ホームページをご覧ください。

https://www.atre.co.jp/event/grand-van-gogh/ueno

展覧会概要

展覧会名：大ゴッホ展 夜のカフェテラス

会期：2026年5月29日(金)～2026年8月12日(水)※会期中無休

開館時間： [日～木曜日] 9:00～17:30 [金・土・祝日] 9:00～19:00

※入館は閉館の30分前まで

会場：上野の森美術館

主催：産経新聞社、TBS、TBSグロウディア、博報堂、上野の森美術館

特別協力：クレラー=ミュラー美術館

後援：オランダ王国大使館

協賛：大和証券グループ、大和ハウス工業、JR東日本、eBay Japan合同会社

協力：KLMオランダ航空

企画：ハタインターナショナル

東京展公式サイト：https://grand-van-gogh-tokyo.com/

施設概要

■アトレ上野施設概要

施 設 名： アトレ上野

所 在 地：東京都台東区上野7-1-1

営 業 時 間：ショッピング/10:00～21:00 レストラン/11:00～22:30

※一部営業時間が異なる店舗がございます。各ショップの営業時間はアトレ上野HPをご覧ください。

構 造： 鉄骨造、鉄筋コンクリート造

階 数： 地下1階～地上2階

延 床 面 積： 約9,500平方メートル

店 舗 面 積： 約6,500 平方メートル

店 舗 数： 57ショップ（2026年5月11日現在）



■SC運営会社概要

名称 ：株式会社アトレ

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号 恵比寿ネオナート6F

会社設立：1990年4月2日

資本金 ：16億3千万円

代表者 ：高橋 弘行※

事業内容：駅ビルの管理及び運営等

運営施設：アトレ恵比寿、アトレ品川、アトレ吉祥寺、アトレ上野 他

※高は、正式には「はしごだか」