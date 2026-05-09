総力特集は、ダライ・ラマ法王と地底王国シャンバラ大予言　　月刊「ムー」6月号発売!!

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社 ワン・パブリッシング（東京都港区／代表取締役社長：松井謙介）は、2026年5月9日（土）に月刊「ムー」6月号を特別定価：970円（税込）にて発売いたしました。月刊「ムー」は世界の謎と不思議に挑戦するスーパーミステリー・マガジンです。

総力特集 ダライ・ラマ法王と地底王国シャンバラ大予言

中東で戦争が勃発し、世界が混沌とする直前、ひとつのニュースがアメリカから流れてきた。ダライ・ラマ法王がグラミー賞を受賞!! このタイミングで、世界では何が起ころうとしているのか。そして、長引くチベット問題の今後は!? 注目を集めつつあるチベット仏教の奥義とともに、混迷を極める世界情勢の未来を探る!!

特別企画 知られざるイギリスの日本占領計画

16世紀、ヨーロッパ列強が南米やフィリピンを呑み込んだ「侵略の方程式」は、日本の牙城を崩せずに撤退した。だが、それから数百年ののち、ひとりのイギリス人が密かに策定していた陰謀があった。それが「日本占領計画」である。そして、その計画は、幕末の志士たちにより、明治維新にも大きな影響を及ぼした。明治維新とは、壮大な地政学リスクの中に仕組まれた演出だったのだ!!

今月もミステリー記事満載!!

２色刷り特集 失われた反重力「アパジー」の秘密／実用スペシャル 「生体電磁界」セルフコントロール／特別とじ込み付録 「生体電磁界」トリートメントカード／またしても火星にドーム型UFOが飛来!!／やはり大ピラミッドは１万2000年前に建造された!!／禁断の遺物「南極のスペースアーク」の謎／逆転の発想!! スケール収縮宇宙論の驚異／出口王仁三郎の遺言／赤色立体地形図で未知の古墳を続々と発見!!／逆さの神殿「ラニ・キ・アヴ」 ほか



●好評連載

ムー的地球の歩き方／南山宏のちょっと不思議な話／松原照子の大世見／朝里樹の都市伝説タイムトリップ／辛酸なめ子の魂活巡業／Love Me Doのミラクル・アストロロジー／忘れじのUFO事件史……ほか

［商品概要］

月刊ムー 2026年6月号

特別定価：970円 (税込)

発売日：2026年5月9日（土）

判型：Ｂ５判

ISBN：4912085330667

電子版：有

ワン・パブリッシングWebサイト：https://one-publishing.co.jp/

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