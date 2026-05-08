ぴよりんモチーフの「クッキー缶」愛知県外で初販売！「そごう横浜店」に登場

ジェイアール東海フードサービス株式会社

オリジナルスイーツ「ぴよりん」をモチーフにした「ひよりの手作りクッキー缶」が、愛知県外では初めて、そごう横浜店「クッキー博覧会」にて販売されます。

予約受付は5月11日（月）まで。ぴよりんアトリエで一つひとつ手作りした7種類のクッキーを、オリジナルデザイン缶に詰め合わせた、こだわりのクッキー缶です。

愛知県外では初めての販売

通常はぴよりんshopアトリエ店のみで販売している「ひよりの手作りクッキー缶」が、そごう横浜店「クッキー博覧会」に登場します。県外でお買い求めいただける初めての機会となり、普段は限られた店舗でしか出会えない味わいを横浜でお楽しみいただけます。

■ぴよりんアトリエで手作り

すべてのクッキーは、厳選した素材選びから焼き上げまで、ぴよりんアトリエで一つひとつ手作りしています。サクッと軽い食感のものから、7種類それぞれの風味をお楽しみいただけます。

■オリジナルデザイン缶

中身を味わった後も小物入れやインテリアとして楽しめる、特別仕様のデザイン缶入り。

見ても使っても嬉しい、贈り物にもぴったりな一品です。

販売・ご注文についてはこちら

【そごう横浜店】クッキー博覧会

https://edepart.sogo-seibu.jp/brand/006367

■ご注文期間：5月1日（金）午前10時～ 5月11日（月）午後11時59分

「ぴよりん」とは

愛知県の地元食材「名古屋コーチン」の卵を使ったプリンを、バニラの香り豊かなババロアで包み込み、粉末状にしたスポンジをまとわせた、ふんわり「ひよこ」の形に飾り付けた生スイーツです。名古屋駅構内の店舗と、愛知県春日井市内の製造工房併設店舗で販売しています。

2026年７月１日に誕生15年を迎えます。

《15周年特設サイト》

https://piyorin.com/15th-anniversary/

定番ぴよりん「ひより」とは

ぴよりんを優しく見守るパティシエさん。毎日、お客様の笑顔のために愛情を込めてぴよりんを作っています。ぴよりんはかわいくて誇らしいけれど、やわらかくて崩れやすいので、ちょっぴり心配。でも、そんなぴよりんの魅力をもっと多くの人に知ってもらうために、ひよりはぴよりんと一緒にその素晴らしさを発信していきます。

2026年6月15日(月)には名古屋駅中央コンコースに新店舗「ぴよりんvillage」が開業予定です。

「ぴよりん」公式 HP・SNS

■公式HP：https://piyorin.com

■公式X：https://x.com/piyorin_nagoya

■公式Instagram：https://www.instagram.com/piyorin_100/

■公式YouTube：https://www.youtube.com/@TV-sm7gc

※画像は全てイメージです。

※発売日時や価格、商品の仕様、販売箇所は、予告なく変更する場合がございます。

また、急遽販売を終了する場合がございます。