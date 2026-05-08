ハリウッドからカンヌへ。J-Beautyブランド「I’m PINCH」、世界展開を加速

株式会社未来

株式会社未来（本社：愛知県名古屋市）は、発酵美容液ブランド「I’m PINCH（アイムピンチ）」において、2026年3月にアメリカ・ロサンゼルスで開催された「DPAダイヤモンドラウンジ26」への参加を経て、現地時間2026年5月15日（金）にフランス・カンヌで開催される「JAPANESE NIGHT in Cannes 2026」に、オフィシャルパートナーとして参画することを決定いたしました。

本取り組みは、俳優・MEGUMI氏がプロデュースする同イベントを通じ、日本独自の発酵技術を基盤とした美容文化を世界へ発信するものです。

ハリウッドでの評価を起点に、カンヌへと展開する本プロジェクトは、日本発J-Beautyの可能性を広げる新たなステージとなります。

ハリウッドからカンヌへ。”連続した世界展開”という挑戦

2026年3月、ロサンゼルスで開催されたDPAダイヤモンドラウンジ26にて、「I’m PINCH」は現地のセレブリティや映画関係者に向けたギフティングを実施しました。

その取り組みを起点に、現地時間2026年5月15日、フランス・カンヌにて開催される「JAPANESE NIGHT in Cannes 2026」への参画が決定しています。

本イベントは、俳優・MEGUMI氏がプロデュースする国際文化交流の場であり、映画関係者やクリエイター、ブランド企業、メディアなど約1,000名の来場が見込まれています。

第98回アカデミー賞の作品賞を受賞したStarletta DuPois（左上）やメイクアップ＆ヘアスタイリング賞受賞のJordan Samuel（右上）、Virgin Riverに出演していたBenjamin Hollingsworth（左下）、Stranger Thingsに出演していたRaphael Luce（右下）も来場（2026年3月に実施）※1

今回の参画は、ハリウッドでの接点創出を起点に、カンヌへと展開する連続的な海外発信の一環です。日本の発酵技術を背景としたスキンケア文化を、グローバルな舞台で発信していきます。

「発酵」×「ウェルビーイング」。J-Beautyの新たな価値提案

近年、日本の化粧品輸出額は6,000億円を超え、J-Beautyへの関心は世界的に高まり続けています。

※2

その背景にあるのは、品質の高さだけではなく、肌を「整える」という日本独自のスキンケア思想です。

「I’m PINCH」は、米や大豆を196時間※3もの時間をかけて発酵させるという独自技術を通じて、肌を整えるだけでなく、自分自身を整えるというケアのあり方を提案してきました。

こうした「発酵文化」と「整える思想」は、近年グローバルで関心が高まるウェルビーイングの価値観ともつながります。今回の取り組みを通じ、J-Beautyを単なる製品ではなく、文化として発信していきます。

MEGUMI氏と共に届ける、日本発の美容文化

本イベントをプロデュースするMEGUMI氏は、「自分を整える」という価値観を体現し、日本の美容やライフスタイルを国内外に発信してきました。

「I’m PINCH」が提案する発酵美容の思想とも親和性が高く、今回の参画に至っています。

同イベントにおいては、製品の紹介にとどまらず、日本の美容文化そのものを体験として届けることを目指します。

I'm PINCH美容液は国産の大豆と米ぬかと納豆菌で196時間※3長時間熟成発酵して作られる

イベント概要

名称：JAPANESE NIGHT in Cannes 2026

主催：JAPANESE NIGHT運営事務局

開催日時：2026年5月15日（金）

開催地：フランス・カンヌ

来場規模：約1,000名（予定）

参加対象：映画関係者、プロデューサー、ブランド企業、クリエイター、メディア等

ファウンダーMEGUMI氏 コメント

「このたび、私がファウンダーを務める国際文化交流イベントが、名称を新たに『JAPANESE NIGHT』として、2026年5月15日にカンヌ国際映画祭の会期中に開催できる運びとなりました。本イベントを通じて、共にクリエイティブなビジョンを持つ人々がつながり合い、新たな価値や取り組みが生まれる未来を目指し、日本の映画や文化の魅力を世界へ発信してまいります。」

―― MEGUMI

※1：Pre-Oscars(R) Gift Suite photo/Olivier Pojzman(https://www.instagram.com/olivierpojzman)

※2：財務省「貿易統計（化粧品輸出額）」より

※3：原料製造工程における発酵時間（約196時間）によるもの

株式会社未来について

「ものづくりを通じて、人生の中に小さな光を届けたい」という想いのもと、スキンケアブランド「I'm PINCH」をはじめとする化粧品・健康食品の企画・販売を手がける。お客様との共創を軸に、長期的な信頼関係に基づくブランド運営を行っている。

【株式会社未来 概要】

会社名：株式会社未来

所在地：愛知県名古屋市中区錦1-17-26 ラウンドテラス伏見10階

設立：2008年（18年目）

代表者：代表取締役 山口俊晴

事業内容：スキンケア商品の企画・販売（通信販売）