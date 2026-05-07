デジタル・ナレッジ、6/3～4「九州教育現場支援EXPO」に出展

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1995年創業、日本初のeラーニング専門ソリューション企業 デジタル・ナレッジは、2026年6月3日（木）～4日（木）、マリンメッセ福岡A館にて開催される「九州教育現場支援EXPO」に出展いたします。ご来場お待ちしております。

「九州教育現場支援EXPO」とは

九州圏の学校教育から社員教育まで教育のすべてに関わる「今と未来」の課題を解決する商談展示会です。

地域ごとの教育課題が複雑化・多様化する今、「教育現場からの課題解決」に真正面から 取り組むことが求められています。九州地方においては、過疎化・少子化、ICT格差、多文化共生、防災教育など、地域特有の課題が存在します。本展示会では「教育現場の課題解決」をテーマに、自治体・学校・企業・教育関係団体が 一堂に会し、課題の共有や解決のヒントとなる実践事例、先進的な技術・製品を紹介します。教育の「今」を支え、「未来」を切り拓く、九州という地域に根ざしながら、 全国の教育改革にもつながる実践的で持続可能な教育の姿を発信してまいります。

開催概要

「九州教育現場支援EXPO」

会場 マリンメッセ福岡A館（〒812-0031 福岡県福岡市博多区沖浜町７－１）

会期 2026年6月3日（木）～4日（木）各日 10：00～17：00

入場料 無料 ※登録制

《同時開催展》

◆九州イノベーションWEEK

オフィス業務支援EXPO、防災・災害対策EXPO、自治体課題解決EXPO、GX脱炭素推進EXPO

◆WOMAN LIFE博

デジタル・ナレッジブースの見所

《コマ番号：A-64》

【初等中等教育・学習塾向け】

AIを活用した英語教材（英語4技能）、フォニックス、高校入試対策などの最新のデジタル教材をご紹介いたします。

【高等教育機関・企業向け】

最新LMS、生成AIの教育活用「Teacher’s Copilot」、デジタルバッジなど、教育DXの最新動向をわかりやすくご紹介いたします。

デモンストレーションも行いますので、実際の画面をご覧いただくことも可能です。ぜひご来場ください。

LMSの決定版！「knowledgeDeliver」(https://www.digital-knowledge.co.jp/product/kd/)

学習、教材作成、運用管理と、eラーニングに必要な機能をすべて備えた学習管理システム。様々な研修のオンライン化を実現できる機能が充実しています。また、レディメイドコンテンツも、DX研修をはじめ、階層別・職能別研修など豊富なラインナップを取り揃えております。

Skill+デジタルバッジ発行サービス(https://www.digital-knowledge.co.jp/product/badgeservice/)

認定証や参加証などを、完全偽造防止のデジタルバッジを発行できるサービス。国際的な技術標準である１EdTechのオープンバッジ2.0／3.0規格に準拠したデジタルバッジを簡単に作成・発行できます。デジタル庁も推奨する修了証のデジタル化の最新技術にご注目ください。

Teacher‘s Copilot CMSサービス(https://www.digital-knowledge.co.jp/product/tc-cms/)

動画やPDF教材の元データを登録するだけで、生成AIが自動的に多様な教材データに変換。テスト問題、要点やポイントをまとめたスタディノート、用語集を自動生成し、講師の教材作成の負担を軽減します。ブース内でのデモンストレーションにて、実際の機能をご体感ください。

AIによる音声判定機能搭載！

「はじめてのフォニックス短期集中講座」(https://www.digital-knowledge.co.jp/product/studypad-service/phonics/)

★「はじめてのフォニックス TAGAKI」のeラーニング短期集中講座を開講しました。 フォニックスは、英語圏の子どもが文字と音の関係を学ぶための学習法です。 本講座では、動画教材に加えて、AIによる音声判定機能とchat GPTによる手書き判定機能によって、正しい発音を文字と結び付けて短期間で習得できます。 ・短期間で正しい発音が身につく！ ・AIによる音声判定機能搭載！ ・Chat GPTが英作文を自動採点！

英語脳がぐんと育つ！自立学習型のデジタル教材

「mpi英語プログラム 多読・多書き」(https://www.digital-knowledge.co.jp/product/studypad-service/studymarket/mpi-tagaki/)

英語を楽しく、効果的に学ぶことができる『学習塾向けの小学英語デジタル教材』です。 リーディングでは、現代の子どもたちにとって身近なテーマのストーリーを「多読」することで、読解力、語彙力、速読力、リスニング力を伸ばします。ライティングでは、「多書き」といわれるメソッドを取り入れ、「考える」→「書く」→「伝える」を繰り返すことで、自分の考えをまとめて英語で伝える力を身につけます。 子どもたちの英語脳をぐんと鍛え、学校の授業では不足しがちな英語のインプットとアウトプットの量を補う、学習塾での自立型英語学習に最適です。

このほか豊富な製品・サービスをご紹介しておりますのでぜひブースにお越しください。

株式会社デジタル・ナレッジについて

詳細・お申込みはコチラ :https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/47179/

教育に関する夢や想いを共有しながら、私たちが「学びの架け橋」となり、学習環境を創造します。

私たちの使命は、教育機関や研修部門にある「知識（ナレッジ）」を、より効率的かつ効果的に流通させ、受講者に届けること。そして、より良い知識社会の実現に貢献することです。これは、日本で初めてのeラーニング専門ソリューションベンダーである私たちの責任だと考えています。

デジタル・ナレッジは、教育機関様や研修部門様と同じ視点に立ちながら、ITを活用したより良い教育を実現いたします。

名 称：株式会社デジタル・ナレッジ

東京証券取引所 TOKYO PRO Market（証券コード：507A）

所在地：〒110-0005 東京都台東区上野5丁目3番4号 eラーニング・ラボ 秋葉原

代表者：代表取締役社長 はが 弘明／代表取締役COO 吉田 自由児

設立年月日：1995年12月20日

URL: http://www.digital-knowledge.co.jp/

TEL：03-5846-2131(代表)

050-3628-9240(導入ご相談窓口)

【展示に関するお問合せ先】

株式会社デジタル・ナレッジ 九州支店

住所：〒812-0013 福岡県福福岡市博多区博多駅東2丁目5-1アーバンネット博多ビル 4F

TEL：092-475-9277

コンタクトフォーム：https://www.digital-knowledge.co.jp/inquiry/