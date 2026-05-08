iPhone修理アイサポ【和泉中央店】が令和8年5月10日(日)OPEN！
株式会社ギア（本社：東京都新宿区、運営代表者：望月弘晃）はiPhone修理フランチャイズ事業において、アイサポ和泉中央店を令和8年5月10日(日)にOPENしました。
■アイサポについて
アイサポは「最短30分！即日スピード修理」「高品質かつリーズナブルな修理」でお客様のiPhoneトラブルをサポートする身近なリペアショップです。
iPhone修理のエキスパートとして、修理実績150万台以上の豊富な経験から様々な故障事例の「原因の切り分け」を行い「必要な箇所のみ」を部品単位で修理、余計な修理は一切致しませんので適正価格で修理サービスをご提供いたします。
お客様の大切なiPhoneを、ネジの1本1本までこだわり修理することをお約束致します。
アイサポはiPhoneに関する地域一番店、お客様の笑顔がたくさん集まるお店を目指して参ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348471/images/bodyimage1】
■アイサポ和泉中央店より皆様へ
この度、5月10日(日)に『iPhone修理アイサポ和泉中央店』がOPENしました。
当店は、大阪府和泉市池田下町にある冨尾石油車検センター内にございます。
和泉中央駅から車で約4分。国道480号から一本中へ入ったところにございます。お車でのアクセスがしやすく、駐車場も完備しております。
和泉市内はもちろん、泉大津市・岸和田市・高石市・堺市南区からもアクセスしやすい立地です。
画面割れ・バッテリー交換・充電できない・電源が入らない・水没など、iPhoneのさまざまなトラブルに対応しております。
特にバッテリー交換や画面修理は即日対応が可能で、データはそのままで修理いたします。
高品質パーツを使用し、安心して長くご使用いただける修理をご提供しております。
日常を支えるiPhoneは、バッテリーの減りや画面割れなどのトラブルがあると大きな不便や不安につながります。
当店では単なる修理にとどまらず、お客様の安心と快適な毎日を取り戻すお手伝いをしたいと考えています。
画面修理やバッテリー交換などのiPhone修理を、一台一台丁寧に対応いたします。
「修理が初めてで不安」「できるだけ早く直したい」といった方も、お気軽にご相談ください。
和泉市池田下町周辺でiPhone修理をご検討の際は、アイサポ和泉中央店へお任せください。
お客様のご来店をスタッフ一同、心よりお待ち致しております。
【アイサポ和泉中央店店舗概要】
所 在 地：〒594-0032
大阪府和泉市池田下町121-2 冨尾石油（株）車検センター内
営業時間：8時～18時まで営業中（最終受付17時）
電話番号：0120-196-773
iPhone修理アイサポ和泉中央店公式HP：
https://www.iphone-support.jp/tenpoizumichuo/
アクセス方法：
●泉北高速鉄道 和泉中央駅から車で約4分
●南海バス 池田下バス停下車 徒歩2分
●国道480号線沿い／池田下町エリア 冨尾石油 車検センター内（駐車場完備）
【駐車場】無料駐車場あり
■iPhone修理アイサポ公式HP
https://www.iphone-support.jp/
配信元企業：株式会社ギア
■アイサポについて
アイサポは「最短30分！即日スピード修理」「高品質かつリーズナブルな修理」でお客様のiPhoneトラブルをサポートする身近なリペアショップです。
iPhone修理のエキスパートとして、修理実績150万台以上の豊富な経験から様々な故障事例の「原因の切り分け」を行い「必要な箇所のみ」を部品単位で修理、余計な修理は一切致しませんので適正価格で修理サービスをご提供いたします。
お客様の大切なiPhoneを、ネジの1本1本までこだわり修理することをお約束致します。
アイサポはiPhoneに関する地域一番店、お客様の笑顔がたくさん集まるお店を目指して参ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348471/images/bodyimage1】
■アイサポ和泉中央店より皆様へ
この度、5月10日(日)に『iPhone修理アイサポ和泉中央店』がOPENしました。
当店は、大阪府和泉市池田下町にある冨尾石油車検センター内にございます。
和泉中央駅から車で約4分。国道480号から一本中へ入ったところにございます。お車でのアクセスがしやすく、駐車場も完備しております。
和泉市内はもちろん、泉大津市・岸和田市・高石市・堺市南区からもアクセスしやすい立地です。
画面割れ・バッテリー交換・充電できない・電源が入らない・水没など、iPhoneのさまざまなトラブルに対応しております。
特にバッテリー交換や画面修理は即日対応が可能で、データはそのままで修理いたします。
高品質パーツを使用し、安心して長くご使用いただける修理をご提供しております。
日常を支えるiPhoneは、バッテリーの減りや画面割れなどのトラブルがあると大きな不便や不安につながります。
当店では単なる修理にとどまらず、お客様の安心と快適な毎日を取り戻すお手伝いをしたいと考えています。
画面修理やバッテリー交換などのiPhone修理を、一台一台丁寧に対応いたします。
「修理が初めてで不安」「できるだけ早く直したい」といった方も、お気軽にご相談ください。
和泉市池田下町周辺でiPhone修理をご検討の際は、アイサポ和泉中央店へお任せください。
お客様のご来店をスタッフ一同、心よりお待ち致しております。
【アイサポ和泉中央店店舗概要】
所 在 地：〒594-0032
大阪府和泉市池田下町121-2 冨尾石油（株）車検センター内
営業時間：8時～18時まで営業中（最終受付17時）
電話番号：0120-196-773
iPhone修理アイサポ和泉中央店公式HP：
https://www.iphone-support.jp/tenpoizumichuo/
アクセス方法：
●泉北高速鉄道 和泉中央駅から車で約4分
●南海バス 池田下バス停下車 徒歩2分
●国道480号線沿い／池田下町エリア 冨尾石油 車検センター内（駐車場完備）
【駐車場】無料駐車場あり
■iPhone修理アイサポ公式HP
https://www.iphone-support.jp/
配信元企業：株式会社ギア
プレスリリース詳細へ