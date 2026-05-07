家の売買には人生が詰まっている。『跨いでナンボ』(岡本八朔/明石英之)が、コミックDAYSで5月7日より連載配信スタート！
株式会社講談社
何物も侵してはならない聖域、それが「家」。新卒で不動産買取業者「イエカウボーイ」に入社した庭野大河は、そんな聖域に土足で踏み込み、値付けをし、売って、買って、時に転がす――。元営業マンが描く、買取業界の酸いも甘いも盛り込んだ令和の超リアル不動産漫画誕生。その家の売買、イエカウボーイにお任せあれ。
何物も侵してはならない聖域、それが「家」。新卒で不動産買取業者「イエカウボーイ」に入社した庭野大河は、そんな聖域に土足で踏み込み、値付けをし、売って、買って、時に転がす――。元営業マンが描く、買取業界の酸いも甘いも盛り込んだ令和の超リアル不動産漫画誕生。その家の売買、イエカウボーイにお任せあれ。
第1話は常に無料公開。毎週木曜日正午に新たな無料話が更新されます。
【作品1話URL】
https://comic-days.com/series/12207421983608408758/first_episode
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