4月10日(金)に東京ヴェルディ主催の『Green Heart Conference 2026』にて本学教員がゲスト講演しました【東京未来大学】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348389/images/bodyimage1】
東京未来大学は、東京ヴェルディ株式会社と「教育・研究に関する協定」を締結し、教育・研究における連携を通じて、パラスポーツを活用した共生社会の実現を目指しています。
2026年4月10日(金)、東京ヴェルディ主催の『Green Heart Conference 2026』にて本学教員がゲスト講演しました。
本イベントはインクルーシブスポーツや福祉に関わる様々な企業、行政、教育機関、アスリートの方々などが参加し、東京ヴェルディの活動を通して、つながりを創出し、それぞれの知見をシェアすることを目的として開催されました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348389/images/bodyimage2】
企業、福祉団体、障がい者サッカーチーム等、それぞれの視点から発表があった中で、本学教授の藤後悦子さんは、「スポーツが人と社会を幸せにする」をテーマで、科学的なアプローチで創る誰も切り捨てられない地域の未来について講演しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348389/images/bodyimage3】
講演後は参加された方々（約７０名）との交流もあり、大変貴重な機会となりました。
本学として今後も地域連携を通じて、スポーツを活用した地域貢献や、教育活動の充実を図ってまいります。関連サイトURL
https://www.verdy.co.jp/news/14857 （東京ヴェルディHP）
本件に関するお問い合わせ先
東京未来大学 EM局
TEL：03-5813-2525
配信元企業：学校法人三幸学園
東京未来大学は、東京ヴェルディ株式会社と「教育・研究に関する協定」を締結し、教育・研究における連携を通じて、パラスポーツを活用した共生社会の実現を目指しています。
2026年4月10日(金)、東京ヴェルディ主催の『Green Heart Conference 2026』にて本学教員がゲスト講演しました。
本イベントはインクルーシブスポーツや福祉に関わる様々な企業、行政、教育機関、アスリートの方々などが参加し、東京ヴェルディの活動を通して、つながりを創出し、それぞれの知見をシェアすることを目的として開催されました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348389/images/bodyimage2】
企業、福祉団体、障がい者サッカーチーム等、それぞれの視点から発表があった中で、本学教授の藤後悦子さんは、「スポーツが人と社会を幸せにする」をテーマで、科学的なアプローチで創る誰も切り捨てられない地域の未来について講演しました。
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講演後は参加された方々（約７０名）との交流もあり、大変貴重な機会となりました。
本学として今後も地域連携を通じて、スポーツを活用した地域貢献や、教育活動の充実を図ってまいります。関連サイトURL
https://www.verdy.co.jp/news/14857 （東京ヴェルディHP）
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