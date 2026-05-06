エースコック株式会社

エースコックはるさめ25周年を記念したコラボが実現！

【キャンペーン期間】2026年5月11日（月）～ 2026年7月31日（金）

エースコック株式会社（本社：大阪府吹田市 代表取締役社長：村岡寛人）では、アイドルグループ『高嶺のなでしこ』とコラボレーションした【エースコックはるさめ×高嶺のなでしこキャンペーン】を実施します。

つきましては、下記要領にて実施いたしますので、ご案内申し上げます。

＜本件のポイント＞

１. アイドルグループ『高嶺のなでしこ』とのコラボキャンペーンが実現！

２. 『高嶺のなでしこ』オリジナルグッズが合計700名様に当たる！

３. 対象企業限定 Wチャンス「オリジナル 2ショット生写真」が合計900名様に当たる！

４. もれなく全員に「"待ち受けにちょうどいい" オリジナル スマホ壁紙」をプレゼント！

５. 『高嶺のなでしこ』とコラボした「スープはるさめ マーラーニャン(麻辣湯味)」を期間限定で発売！

６. オリジナルタイアップ楽曲「生きてりゃいい」を制作！

■キャンペーンタイトル

エースコックはるさめ×高嶺のなでしこキャンペーン

■キャンペーン期間

2026年5月11日（月）～ 2026年7月31日（金）

※レシート対象期間：2026年5月11日（月）～ 2026年7月31日（金）

■キャンペーンサイト

https://www.acecook.co.jp/campaign/hr2026-takaneko/

■賞品及び当選者数

※画像はイメージです。

【A賞】”推し曲聴くのにちょうどいい”オリジナル ワイヤレスヘッドホン 100名様

【B賞】”推し活にちょうどいい” オリジナル アクリルスタンド 10種×10名様 合計100名様

※各メンバー分は両面印刷、グループ分は片面印刷になります。

※各メンバー分は直筆サイン入りになります。

【C賞】”お買い物にちょうどいい” QUOカードPay 500円分 500名様

【Wチャンス】オリジナル2ショット生写真 9種×100名様 合計900名様

Wチャンス対象企業

イズミグループ※1/いなげや/PPIHグループ※2/ベイシア/平和堂※3/ベルク/マルハチ/ヤオコー/ローソン

※1 ゆめタウン、ゆめマート、LECT、ゆめテラス、ゆめモール、ゆめシティ、ユアーズ、デイリーマート、サンライフ、サニー、マルヨシセンター

※2 ドン・キホーテ、MEGAドン・キホーテ、ドン・キホーテUNY、MEGAドン・キホーテUNY、長崎屋、ピカソ、驚安堂、アピタ、ピアゴ、ユーストア、ラ・フーズコア

※3 平和堂・エール

【必ずもらえる！】"待ち受けにちょうどいい" オリジナル スマホ壁紙（全９種）

■応募方法

１.レシート対象期間内に対象商品をご購入されたレシートを撮影してください。

２.LINEアプリをダウンロードし、エースコックアカウントを友だち追加してください。

３.その後、「プレゼントキャンペーン」をタップし、対象キャンペーンを選択します。

４.メッセージに従いアンケートにお答えの上、レシートの画像を送信してください。

A賞・B賞・C賞はご応募完了のメッセージが届いた時点でご応募完了となります。

５.ご応募完了後、壁紙をダウンロードください。

※レシート以外にも納品書兼領収書でもご応募いただけます。

※レシートは対象商品・購入日・購入店・レシート合計金額が見えるように撮影してください。

※レシートの印字内容が対象商品か分かりづらい場合は商品のバーコード部分も一緒に撮影してご応募ください。

※1回の応募で複数口応募が可能です。（ただし、複数コースの応募は不可となります。）

※合算する場合は、各レシート内容は分かるように画像1枚に収めて撮影してください。

※A賞は３個、B賞は２個、C賞は１個で応募可能になります。

■対象商品

【スープはるさめ】

ワンタン／かきたま／担担味／わかめと野菜／柚子ぽん酢味／鶏白湯／（コンビニ限定）すごい！どっさりわかめ／マーラーニャン／（袋）プチパック 6食入

【ヌードルはるさめ】

1/3日分の野菜 うま辛チゲ／1/3日分の野菜 ちゃんぽん味

【福福彩菜】

麻婆春雨／酸辣湯春雨

※店舗によってお取り扱いのない商品もございます。

※期間中に発売されているエースコックスープはるさめ、ヌードルはるさめ、福福彩菜は全てキャンペーン対象とさせていただきます。

■キャンペーンに関するお問い合わせ先

電話：0120-984-184

受付期間：2026年4月20日（月）～2026年10月30日（金）

受付時間：10：00～17：00

※土・日・祝日・夏季休暇（８月12日～８月14日）を除く

■スペシャル企画（オリジナルタイアップ楽曲）

今回のキャンペーンにあたり、クリエイターユニットHoneyWorksプロデュースによるオリジナルタイアップ楽曲「生きてりゃいい」を制作！

【「生きてりゃいい」に込められた、HoneyWorksの想いとは】

「生きてりゃいい」という言葉には、罪悪感なく自分を肯定できる感覚が込められており、頑張りすぎなくていい、そして、自分を許していい。そんなメッセージをまっすぐに届ける楽曲になっている。

嫌なことがあった昨日や、少し気持ちが沈んでしまう朝でも、ふっと心を温めてくれる存在があるだけで、人は少し前を向ける。そんな日常の中の小さな回復や、そっと寄り添ってくれる感覚をイメージしながら制作され、この楽曲が辛い時でもそっと隣にあって、少しだけ気持ちを軽くし、前を向くための小さな後押しになって欲しいという想いが込められている。

【リリース情報】

2026年5月13日(水) 配信リリース

高嶺のなでしこ「生きてりゃいい」

【参考情報】

■『高嶺のなでしこ』

2022年8月に結成。サウンドプロデュースは、ニコニコ動画やYouTubeなどの動画投稿サイトを中心に活動する、関連動画総再生回数25億回を超えるクリエイターユニット・HoneyWorksが担当。高嶺の花のように多くの人から憧れられ手に入れることのできない、そして大和撫子のように日本女性の清楚な美しさとかわいらしさをもった、誇り高きアイドルグループを目指す。2024年2月にシングル「美しく生きろ/恋を知った世界」でビクターエンタテインメントよりメジャーデビューを果たした。2025年9月に千葉・幕張イベントホールでワンマンライブを開催。2025年12月に1stアルバム「見上げるたびに、恋をする。」をリリースした。2026年2月より全国そしてアジアをまわる「高嶺のなでしこ Live Tour - Bouquet of 9 Flowers -」を行い、ツアーファイナルを5月6日に東京国際フォーラム ホールAにて開催。ツインプラネット所属。

＜リンク一覧(高嶺のなでしこ)＞

オフィシャルサイト：https://takanenonadeshiko.jp

オフィシャル YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCoR4zZDvWvUIqgEWz4HS-sA

オフィシャル X：https://x.com/takanenofficial

オフィシャル Instagram：https://www.instagram.com/takanenofficial/reels/

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