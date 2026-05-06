アフリカと日本の次世代リーダーたちが集結

国連開発計画(UNDP)駐日代表事務所Photo: UNDP

2026年5月16日～17日の2日間にわたり、上智大学にて「模擬アフリカ連合（MAU）日本大会2026」が開催されます。今回のテーマは「ウブントゥ（Ubuntu）- あなたがいるから、私がいる」です。会議には日本とアフリカの若者たちが一堂に会します。

国連開発計画（UNDP）、独立行政法人国際協力機構（JICA）、および上智大学が共催する第三回模擬アフリカ連合日本大会は、日本とアフリカの対話、相互理解、そしてパートナーシップを推進する、若者を主体とした外交のプラットフォームとして大きな成長を遂げてきました。

今回の会議には、149名の学生代表（大学生134名、高校生15名）が参加します。学生代表は、全国から寄せられた326名の応募の中から選ばれました。参加者の出身・在住地は24都道府県に及び、日本全国でアフリカと日本相互の交流に関する関心が高まっていることが表れております。東京、神奈川、千葉、大阪、兵庫、広島、大分、愛知、埼玉、京都、新潟、北海道など、全国の国公私立あわせて60以上の大学・高校から学生が集まります。高校生も対象になっているこの機会では、若い世代のリーダーシップ育成と、世代を超えた対話の実現を目指しています。

参加者は、日本に外交拠点を置く42のアフリカ諸国の代表を務めます。また、アフリカ連合（AU）の会議を模倣した3つの専門技術委員会（STC）に分かれ、熱い議論を交わします。委員会で話し合うそれぞれの議題は次のとおりです：ガバナンスと平和構築、経済統合、持続可能な開発のためのデジタル・イノベーション。学生たちは、模擬アフリカ連合の実際さながらの交渉や審議を通じて、政策交渉、多角間外交、合意形成（コンセンサス形成）に関するスキルや経験を実践的に学びます。これらはすべて、アフリカの発展のための長期的な目標である「アジェンダ2063」や、アフリカ開発会議（TICAD）での優先的な開発課題に沿ったものです。

これまでの過去の参加者は、このプログラムが自身の成長やキャリアに大きな影響を与えたと語っています。日本出身の参加者は、アフリカの視点や外交に深く触れることができ、 「一生に一度の旅のような経験だった」と語っています。ブルキナファソ出身の参加者は、模擬アフリカ連合に参加し、国際的な場でリーダーシップ、スピーチ、交渉のスキルを経験したことで「一生モノの自信がついた」と表現しています。また、アルジェリア出身の参加者は、模擬アフリカ連合に参加し、文化の異なる人々と協力したことで、「他者とどのようにして最善の解決策を見つけるか、その方法を学ぶことができた」と記憶しています。これらの過去の参加者による振り返りは、模擬アフリカ連合は単なる会議の枠を超えて、若者たちに実践的なスキル、国際的な視野、そして多国間交渉へ参加し、自らの自信を身につける場となっていることを表しています。

模擬アフリカ連合日本大会2026年度は、アフリカ連合（AU）委員会および駐日アフリカ外交団（在日アフリカ大使館）の多大なる協力のもとで開催されます。各国の在日大使館は、学生たちが担当国の立場（国益）を理解し、より実践的な政策議論ができるよう、直接アドバイスを行う重要な役割を担っています。

アフリカの国際的な重要性が高まり続ける今、模擬アフリカ連合日本大会は、世界の共通課題に対して包括的で持続可能な解決策を生み出す「若者の力」に焦点を当てています。相互理解と学生同士の交流を促進することを通じて、日本とアフリカの絆と交流を深める新世代のグローバルリーダーを育成します。

模擬アフリカ連合（MAU）について

若者が主導する外交シミュレーションのプラットフォームです。対話、政策的な関わり、異文化交流を通じて、アフリカの開発優先事項への理解を深め、日本とアフリカの協力を強化することを目指しています。

アフリカ連合（AU）について

アフリカの55の国・地域が加盟する、世界最大規模の地域機構の一つです。エチオピアの首都アディスアベバに本部を置き、アフリカの政治的・経済的統合の実現や、紛争の予防・解決を目的としています。

国連開発計画（UNDP）について

貧困、不平等、気候変動による不正義をなくすために活動する、国連の代表機関です。170カ国に及ぶ専門家やパートナーの幅広いネットワークと連携し、地球と人々のために統合的かつ持続可能な解決策を各国が構築できるよう支援しています。詳細は undp.org または@UNDPをご覧ください。