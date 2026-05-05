【速報】CLUB REBASE、第97回都市対抗野球大会東京都一次予選 兼 第19回JABA関東連盟クラブ選手権大会 2連覇

REBASE株式会社

「CLUB REBASE（クラブリベース）」は、5月5日(火)に府中市民球場で開催された「第97回都市対抗野球大会東京都一次予選 兼 第19回JABA関東連盟クラブ選手権大会 」にて、準決勝「全府中野球倶楽部」と対戦し3-2で勝利、続く「REVENGE99」との決勝戦を5-4で勝利し大会2連覇を果たしました。

準決勝、2回に乘松選手の犠牲フライで先制、その後は再三の得点機を作りながらも一本が出ない重たい展開が試合中盤まで続きましたが、6回裏に2アウトから村上選手の三塁打と連続四球で満塁のチャンスを作ると代打・保科選手の適時打で勝ち越しに成功。

終盤、相手の反撃で1点差まで詰め寄られるも、ピンチの場面で登板した西村選手の好救援で試合を締め、見事勝利を飾りました。

決勝戦、初回4番・比嘉選手の適時二塁打で先制し、3回にも比嘉選手の適時打で追加点。

投げては先発の赤塚選手が4回途中までパーフェクトピッチングを続け、序盤は主導権を握ります。

しかし6回に一挙6安打を浴びて4点を失い、逆転を許します。

7回裏、先頭の沢津橋選手の四球を起点に、照屋選手の犠打、石渡選手の四球でつなぎ、途中出場の村上選手が甘く入ったスライダーを捉え、スリーランホームランで逆転。試合をひっくり返します。

その後、8回から登板した荒川選手が8回・9回を被安打1、2奪三振に抑え、危なげなく締めました。

6月12日より開催される「第97回都市対抗野球大会東京都二次予選」と「第19回JABA関東連盟クラブ選手権大会」の出場を決めました。東京都のクラブチームとして史上初の都市対抗本大会出場に向け、さらなる戦いに挑みます。

【試合概要】

日時：2026年5月5日(火)

大会名：第97回都市対抗野球大会東京都一次予選 兼 第19回JABA関東連盟クラブ選手権大会

会場：府中市民球場

試合結果：準決勝 CLUB REBASE 3-2 全府中野球倶楽部

決勝 CLUB REBASE 5-4 REVENGE99

【選手コメント】

保科選手勝ち越しの適時打を放つ保科選手

今シーズン、まだバットで勝利に貢献できていなかったので大事なところで一本打てて良かったです。

東京都のクラブチームとして初の都市対抗本大会出場に向け、チーム一丸となって本気で取り組んでいます。この勢いのまま、二次予選でも全力で戦い抜きます。

村上貴哉選手7回裏、逆転のスリーランホームランを放った村上貴哉選手

苦しい展開が続く中でしたが、良い形で一本を打ててよかったです。

この流れを次につなげ、二次予選でも結果を残せるよう頑張ります。

準決勝、決勝で計4安打2打点の比嘉選手今季最長の5回2/3を投げた赤塚選手攻守に渡って活躍の乘松選手初安打の照屋選手胴上げ投手の荒川選手

【チーム概要】

チーム名：CLUB REBASE

設立：2024年

監督：田口 蒔人

運営会社：REBASE 株式会社

所在地：東京都千代田区内神田1-2-2 柿沼ビルB1F

所属連盟：日本野球連盟（JABA関東地区東京都）

《問い合わせ先》

詳細な情報や取材のご希望がありましたら、以下の連絡先までご連絡ください。



担当者：部長 浅野恵太

電話番号：03-6456-4961

メールアドレス：asano@rebase-jp.com

【CLUB REBASE公式Instagram】https://www.instagram.com/clubrebase



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