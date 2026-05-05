アイム・ユニバースの藍川眞樹社長　ウォールストリートジャーナル主催の「Next Era Leader′s」授賞式に参加

株式会社アイム・ユニバース

1都3県・沖縄を中心に屋上付き戸建住宅を販売する株式会社アイム・ユニバース(所在地：東京都杉並区)の藍川 眞樹社長は、米経済紙「ウォール・ストリート・ジャーナル（以下、WSJ）」の特集である次世代リーダーを称える「WSJ×Next Era Leaders」に選出され、5月4日のニューヨークでの「THE FUTURE OF EVERYTHING FESTIVAL」に出席しました。

「WSJ×Next Era Leaders」の概要と選出の背景

独自のビジョンを持ち、持続可能な社会の実現や業界の変革に挑戦する各国のリーダーを選出するプロジェクトです。

リゾート地さながらの住環境づくりにとどまらず、機能性や耐久性を常にバージョンアップさせる独自の取り組みや、防犯・災害対策など安心安全を軸に住宅性能を高め続ける姿勢が、人々の暮らしのレジリエンスを高める次世代の住環境モデルとして高く評価され、次世代を切り拓くリーダーの1人として選出されました。

CEO藍川によるスピーチ

住宅は一生に一度の買い物であり、何より『命と財産を守る器』でなければなりません。震度7の揺れを70%軽減する制震技術や、停電時も5日間生活を維持できるV2Hシステム（※1）などを標準採用し、日本の高い技術力で社会課題を解決しています。

ニューヨークという多様な価値が集まる地で評価されたのは、日本の緻密な技術と『命を守る』という哲学の融合です。今後は日本の価値を世界へ発信し、米国のダイナミズムと掛け合わせた新たな価値創造に挑戦してまいります。

（※１）レジリエンス住宅「ウーディア」シリーズのみ標準採用

「THE FUTURE OF EVERYTHING FESTIVAL」とは

WSJが主催する国際カンファレンスです。テクノロジー、ビジネス、カルチャー、科学など、あらゆる分野の第一線で活躍するリーダーが集結し、未来を形作るイノベーションやトレンドについて議論を交わす場です。

授賞式 開催概要

- イベント名：THE FUTURE OF EVERYTHING FESTIVAL- アワード：WSJ×Next Era Leaders- 開催日：2026年5月4日(月) 15:00～（現地時間）- 会場：米国・ニューヨーク（The Glasshouse）- 主催：The Wall Street Journal

リゾート邸宅「＆RESORT HOUSE」について

リゾート邸宅ブランド『＆RESORT HOUSE』は仕事や子育て・家事などの慌ただしい日常を過ごす自宅を、リゾート地での極上の時間『リゾートタイム』の場所に変えたいとのコンセプトを基に、1都3県・沖縄で戸建て住宅『＆RESORT HOUSE』シリーズを展開してきました。

家族の笑顔と資産を守る住宅を提供することがハウスメーカーとしての使命と考え、デザイン性だけでなく性能面にも優れた住まいを提案しています。2011年の東日本大震災以降制震システムを導入し続け、2016年以降は全棟搭載を実現。

2025年9月に世界的な自動車メーカーのHyundai Mobility Japan株式会社と提携し、太陽光発電と蓄電池を標準装備とした住宅に電気自動車を加えたパッケージ販売するなど、革新的な取り組みに挑戦しています。