FM AICHIの生ワイド番組「DAYDREAM MAGIC」公式LINE友達5000人突破！ LINE限定プレミアムトーク配信第2弾は「吉川朋江×水城あやの」

株式会社エフエム愛知

FM AICHI（株式会社エフエム愛知 名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 FM81.3MHz）で毎週月～木曜の11:30～14:30に放送中の番組「DAYDREAM MAGIC」。昨年2025年4月にスタートした番組公式LINEの友達登録が、4月14日（火）の放送中に5000人を突破致しました。日頃番組を聴いてくれているリスナーに感謝の気持ちを込めて、きょう5月5日（火・祝）から特別企画「LINE限定プレミアムトーク配信」第2弾をお送りします。今回は「吉川朋江×水城あやの」の対談です。

前回3月3日のひな祭りのタイミングで実施した「プレミアムトーク配信」。第1弾は番組パーソナリティ（月～水曜担当）の吉川朋江と、「EVENING STREET」パーソナリティ黒岩唯一による、“ココでしか聴けない”対談をお送りしました。それに続く第2弾では「MORNING BREEZE」パーソナリティ、水城あやのが登場します。今回のテーマは「昭和52年トーク」。昭和52年生まれの2人でワイワイトークを繰り広げます。

このトークを聴くには、「DAYDREAM MAGIC」の公式LINEにお友達登録していただき、番組内で発表されたキーワードを送信するだけ。番組から自動返信機能で、トークを聴けるURLが送られてきます。キーワードを聴き逃した方は、radikoのタイムフリー機能で番組をお聴きいただいて、ぜひ確認してみてください。この機会に、番組公式LINEのお友達登録、お待ちしています。

「DAYDREAM MAGIC」公式LINEはコチラ(https://lin.ee/QPlfo84)

5月5日（火・祝）の「DAYDREAM MAGIC」をradikoで聴く(https://radiko.jp/share/?sid=FMAICHI&t=20260505113000)

- 番組概要

タイトル：DAYDREAM MAGIC

放送日時：毎週月～木 11:30～14:30

※13:00～13:30は「デイリーフライヤー」を放送

パーソナリティ：吉川朋江（月～水）古畑奈和（木）

放送局：FM AICHI （名古屋 80.7MHz / 豊橋 FM81.3MHz）

番組公式ホームページはコチラ(https://fma.co.jp/f/prg/daydreammagic/)

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