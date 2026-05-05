「大『ダイヤのＡ actII』原画展」名古屋展開催決定！

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株式会社講談社

週刊少年マガジン（講談社）で連載され、コミックスの累計発行部数は4,500万部を超える『ダイヤのA』シリーズ（『ダイヤのA』『ダイヤのＡ actII』）。



シリーズ連載20周年を記念し開催中の「大『ダイヤのA actII』原画展」は、これまで多くの来場者の皆さまにご来場いただき、各会場で大きな反響を呼んでいます。


「もう一度観たい」という熱い声にお応えし、このたび名古屋での開催が決定いたしました！




▼開催概要（名古屋）


【会　　期】2026年7月4日(土)～8月16日(日)


【会　　場】テレピアホール


【開催時間】10:00～17:00　※最終入場16:30


【アクセス】https://telepiahall.com/#access


【主　　催】大『ダイヤのA actII』原画展名古屋製作委員会



イベントの詳細は下記HPと公式Xにて随時更新予定。是非フォローして続報をお待ちください！



【イベント公式HP】https://mixalive.tokyo/dai_diaaceact2_gengaten/(https://mixalive.tokyo/dai_diaaceact2_gengaten/)


【イベント公式X】https://x.com/dia2_exhibition(https://x.com/dia2_exhibition)


【イベント公式Xハッシュタグ】#大ダイヤのAact2原画展



▼作品情報





原作：寺嶋裕二


連載：週刊少年マガジン（講談社刊）


講談社コミックプラス(https://www.kodansha.co.jp/titles/1000026492)


・「ダイヤのA」講談社コミックスにて全47巻販売中


・「ダイヤのA actII」講談社コミックスにて全34巻販売中


・「ダイヤのA actII 外伝 帝東ＶＳ鵜久森」講談社コミックスにて販売中


ダイヤのA公式X(https://x.com/diaace_official)


アニメ公式HP(https://diaace.com/)


アニメ公式X(https://x.com/diaace_anime)



【権利表記】


　(C)寺嶋裕二／講談社