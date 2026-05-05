「大『ダイヤのＡ actII』原画展」名古屋展開催決定！

株式会社講談社

週刊少年マガジン（講談社）で連載され、コミックスの累計発行部数は4,500万部を超える『ダイヤのA』シリーズ（『ダイヤのA』『ダイヤのＡ actII』）。

シリーズ連載20周年を記念し開催中の「大『ダイヤのA actII』原画展」は、これまで多くの来場者の皆さまにご来場いただき、各会場で大きな反響を呼んでいます。

「もう一度観たい」という熱い声にお応えし、このたび名古屋での開催が決定いたしました！

▼開催概要（名古屋）

【会 期】2026年7月4日(土)～8月16日(日)

【会 場】テレピアホール

【開催時間】10:00～17:00 ※最終入場16:30

【アクセス】https://telepiahall.com/#access

【主 催】大『ダイヤのA actII』原画展名古屋製作委員会

イベントの詳細は下記HPと公式Xにて随時更新予定。是非フォローして続報をお待ちください！

【イベント公式HP】https://mixalive.tokyo/dai_diaaceact2_gengaten/(https://mixalive.tokyo/dai_diaaceact2_gengaten/)

【イベント公式X】https://x.com/dia2_exhibition(https://x.com/dia2_exhibition)

【イベント公式Xハッシュタグ】#大ダイヤのAact2原画展

▼作品情報

原作：寺嶋裕二

連載：週刊少年マガジン（講談社刊）

講談社コミックプラス(https://www.kodansha.co.jp/titles/1000026492)

・「ダイヤのA」講談社コミックスにて全47巻販売中

・「ダイヤのA actII」講談社コミックスにて全34巻販売中

・「ダイヤのA actII 外伝 帝東ＶＳ鵜久森」講談社コミックスにて販売中

ダイヤのA公式X(https://x.com/diaace_official)

アニメ公式HP(https://diaace.com/)

アニメ公式X(https://x.com/diaace_anime)

【権利表記】

(C)寺嶋裕二／講談社