「大『ダイヤのＡ actII』原画展」名古屋展開催決定！
週刊少年マガジン（講談社）で連載され、コミックスの累計発行部数は4,500万部を超える『ダイヤのA』シリーズ（『ダイヤのA』『ダイヤのＡ actII』）。
シリーズ連載20周年を記念し開催中の「大『ダイヤのA actII』原画展」は、これまで多くの来場者の皆さまにご来場いただき、各会場で大きな反響を呼んでいます。
「もう一度観たい」という熱い声にお応えし、このたび名古屋での開催が決定いたしました！
▼開催概要（名古屋）
【会 期】2026年7月4日(土)～8月16日(日)
【会 場】テレピアホール
【開催時間】10:00～17:00 ※最終入場16:30
【アクセス】https://telepiahall.com/#access
【主 催】大『ダイヤのA actII』原画展名古屋製作委員会
イベントの詳細は下記HPと公式Xにて随時更新予定。是非フォローして続報をお待ちください！
【イベント公式HP】https://mixalive.tokyo/dai_diaaceact2_gengaten/(https://mixalive.tokyo/dai_diaaceact2_gengaten/)
【イベント公式X】https://x.com/dia2_exhibition(https://x.com/dia2_exhibition)
【イベント公式Xハッシュタグ】#大ダイヤのAact2原画展
▼作品情報
原作：寺嶋裕二
連載：週刊少年マガジン（講談社刊）
講談社コミックプラス(https://www.kodansha.co.jp/titles/1000026492)
・「ダイヤのA」講談社コミックスにて全47巻販売中
・「ダイヤのA actII」講談社コミックスにて全34巻販売中
・「ダイヤのA actII 外伝 帝東ＶＳ鵜久森」講談社コミックスにて販売中
ダイヤのA公式X(https://x.com/diaace_official)
アニメ公式HP(https://diaace.com/)
アニメ公式X(https://x.com/diaace_anime)
【権利表記】
(C)寺嶋裕二／講談社