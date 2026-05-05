「第2回 国際ソリストコンクール ピアノ部門」開催決定

一般社団法人 国際ソリスト協会

一般社団法人 国際ソリスト協会（東京都板橋区）は、世界を舞台に羽ばたく次世代アーティストの発掘と育成を目的とした「第2回国際ソリストコンクール ピアノ部門」の開催を発表いたします。

本コンクールは、株式会社ノエビアの協賛のもと、国際的な視野を持った音楽家の登竜門として、新たな挑戦の機会を提供いたします。

本コンクールでは、7部門にわたりソリストとしての高い演奏技術と音楽的表現力を有するピアニストを広く募集。予選は動画審査および会場審査、セミファイナルとファイナルは会場審査での演奏形式にて実施され、国内外の著名な音楽家および現役音楽大学教員による審査が行われます。

また、本コンクールは受賞後の活動支援にも力を入れており、入賞者に対して演奏機会の提供や各種プロジェクトへの推薦など、継続的なサポートを行っております。

第1回開催においてソリスト協会賞を受賞されたアーティストにつきましては、ソロリサイタルの開催が決定しており、本コンクールが次のステージへとつながる機会となっていることを示しております。

【開催概要】

・名称：第2回 国際ソリストコンクール ピアノ部門

・公式サイトおよびエントリー：https://www.piano-solicon.com

・主催：一般社団法人 国際ソリスト協会

・協賛：株式会社ノエビア

・後援：浦安市

・協力：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

・日程：公式サイトをご確認ください

・応募方法：公式サイトよりオンラインエントリー

【本件に関するお問い合わせ先】

一般社団法人 国際ソリスト協会

広報担当：大橋

Email： info@piano-solicon.com