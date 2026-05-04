【ラジオアプリGERA（ゲラ）】パンプキンポテトフライの新番組配信が決定～初回放送は5月15日(金)20時00分から～
パンプキンポテトフライの三の矢
プロシューマー支援事業を展開する株式会社ファンコミュニケーションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：二宮幸司 東京証券取引所プライム市場：2461）が運営する、ラジオアプリ「GERA（ゲラ）」は、パンプキンポテトフライがパーソナリティを務める「パンプキンポテトフライの三の矢」(全13回特番)の配信を5月15日（金）20時00分より開始します。
過去に配信された「パンプキンポテトフライのGERA NEXT」「パンプキンポテトフライのGERA SPECIAL」を経て3回目となるGERAでの冠番組。
これから芸能界を戦うための二の矢、三の矢となる武器を獲得すべく、さらに進化した2人のラジオを是非お楽しみください！
配信プラットフォームはGERA、Spotifyを予定しています。
【番組情報】
ホリプロコム所属のパンプキンポテトフライがパーソナリティを務める特別番組
「パンプキンポテトフライの三の矢」
タイトル ：「パンプキンポテトフライの三の矢」
パーソナリティ ：パンプキンポテトフライ
配信日 ：5月15日（金）20時00分～
番組ハッシュタグ ：#パンポテ三の矢
番組メールアドレス：pp@gera.fan
【ラジオアプリ「GERA（ゲラ）」について】
GERAは、お笑い芸人をはじめ、多様なジャンルの音声コンテンツを配信するラジオアプリです。話題のパーソナリティから注目の新鋭まで、ここでしか聴けない番組を幅広くお届けしています。
各番組は基本的に法人の広告収入に頼らず、限定コンテンツなどの特典が楽しめる「番組メンバーシップ機能」や、リスナー個人が「スポンサー権利」「サポート機能」を購入し番組を直接応援できる仕組みにより運営しております。これにより、リスナーの皆様とのより強い絆を築きながら、クリエイティブで独自性の高いコンテンツ制作を実現しています。
また、音声コンテンツの受託制作も随時行っております。
■メンバーシップ機能について
番組ごとに基本1ヶ月単位で加入できる有料サブスクリプション機能です。加入すると、イベントのチケット先行予約やアーカイブ聴取（過去配信音源）、メンバーシップ限定エピソード聴取など、様々な限定サービスが受けられます。なお、一部金額が異なる番組もございます。
■アプリURL：https://st.gera.fan/download/(https://app.adjust.com/1vae5jl8?fallback=https%3A%2F%2Fgera.fan%2F&redirect_macos=https%3A%2F%2Fgera.fan%2F)
■Web URL ：https://gera.fan/
■GERA公式X：https://x.com/radio_gera
■本リリースに関するお問い合わせ先
株式会社ファンコミュニケーションズ GERA運営チーム
Email：contact@gera.fan
※音声コンテンツの受託制作もこちらから受け付けております
【株式会社ファンコミュニケーションズについて】
ファンコミュニケーションズ
ビジョンに掲げ、アフィリエイトサービス「A8.net（エーハチネット）」
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設立日：1999年10月1日
代表者：代表取締役社長 二宮 幸司（にのみや こうじ）
資本金：11億8,956万円（2025年12月31日現在）
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