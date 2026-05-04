【ラジオアプリGERA（ゲラ）】パンプキンポテトフライの新番組配信が決定～初回放送は5月15日(金)20時00分から～

株式会社ファンコミュニケーションズパンプキンポテトフライの三の矢

プロシューマー支援事業を展開する株式会社ファンコミュニケーションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：二宮幸司 東京証券取引所プライム市場：2461）が運営する、ラジオアプリ「GERA（ゲラ）」は、パンプキンポテトフライがパーソナリティを務める「パンプキンポテトフライの三の矢」(全13回特番)の配信を5月15日（金）20時00分より開始します。

過去に配信された「パンプキンポテトフライのGERA NEXT」「パンプキンポテトフライのGERA SPECIAL」を経て3回目となるGERAでの冠番組。

これから芸能界を戦うための二の矢、三の矢となる武器を獲得すべく、さらに進化した2人のラジオを是非お楽しみください！

配信プラットフォームはGERA、Spotifyを予定しています。

【番組情報】

ホリプロコム所属のパンプキンポテトフライがパーソナリティを務める特別番組

「パンプキンポテトフライの三の矢」

タイトル ：「パンプキンポテトフライの三の矢」

パーソナリティ ：パンプキンポテトフライ

配信日 ：5月15日（金）20時00分～

番組ハッシュタグ ：#パンポテ三の矢

番組メールアドレス：pp@gera.fan

【ラジオアプリ「GERA（ゲラ）」について】

GERAは、お笑い芸人をはじめ、多様なジャンルの音声コンテンツを配信するラジオアプリです。話題のパーソナリティから注目の新鋭まで、ここでしか聴けない番組を幅広くお届けしています。

各番組は基本的に法人の広告収入に頼らず、限定コンテンツなどの特典が楽しめる「番組メンバーシップ機能」や、リスナー個人が「スポンサー権利」「サポート機能」を購入し番組を直接応援できる仕組みにより運営しております。これにより、リスナーの皆様とのより強い絆を築きながら、クリエイティブで独自性の高いコンテンツ制作を実現しています。

また、音声コンテンツの受託制作も随時行っております。

■メンバーシップ機能について

番組ごとに基本1ヶ月単位で加入できる有料サブスクリプション機能です。加入すると、イベントのチケット先行予約やアーカイブ聴取（過去配信音源）、メンバーシップ限定エピソード聴取など、様々な限定サービスが受けられます。なお、一部金額が異なる番組もございます。

■アプリURL：https://st.gera.fan/download/(https://app.adjust.com/1vae5jl8?fallback=https%3A%2F%2Fgera.fan%2F&redirect_macos=https%3A%2F%2Fgera.fan%2F)

■Web URL ：https://gera.fan/

■GERA公式X：https://x.com/radio_gera

■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社ファンコミュニケーションズ GERA運営チーム

Email：contact@gera.fan

※音声コンテンツの受託制作もこちらから受け付けております

【株式会社ファンコミュニケーションズについて】

ファンコミュニケーションズ は、「プロシューマー・ハピネス」を

ビジョンに掲げ、アフィリエイトサービス「A8.net（エーハチネット）」 を中心とした成果報酬型広告、インフルエンサーマーケティング「WAND」 、デジタルマーケティング支援ツール「N-INE（ナイン）」 を通じて、個人および企業の事業成長と価値創造を支援しています。

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-8 青山ダイヤモンドビル

設立日：1999年10月1日

代表者：代表取締役社長 二宮 幸司（にのみや こうじ）

資本金：11億8,956万円（2025年12月31日現在）

※本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。