MORE STAR、8月に1stシングルCDリリース決定！ 新曲「WITH KAWAII論」配信リリースも決定

アソビシステム株式会社

昨年12月にアイドルプロジェクト KAWAII LAB.よりデビューしたMORE STAR（モアスター）が2026年5月4日（月・祝）、東京・KANDA SQUARE HALLにて開催した「MORE STAR 単独ライブ 3rd STAR・4th STAR」にて、8月26日（水）に1stシングルCDをリリースすることを発表。さらに、5月13日（水）に新曲「WITH KAWAII論」を配信リリースすることが決定した。

本公演では、デビュー曲「もっとキラッと」、SNSで人気の楽曲「ハグ！」のほか、配信リリースが決定した新曲「WITH KAWAII論」を初披露。これまでリリースした楽曲をデビュー曲から順に8曲披露した。そして最後のMCにて、1stシングルCDリリースを発表。メンバーの新井心菜は「デビューから約5ヶ月でこうして1stシングルCDをリリースできることを本当に嬉しく思います。感謝の気持ちでいっぱいです！」とコメント。さらに、笹原なな花が「1stシングルCDを通してもっと多くの方にMORE STARを知ってもらえるように頑張るので、うぃずもあ（ファンの総称）のみんな一緒についてきてくれる？」と呼びかけると、ファンから大きな拍手と歓声が上がった。

8月26日（水）にリリースされる1stシングルCDは、初回限定盤、MORE STAR盤、通常盤の3形態を販売。初回限定盤には豪華ブックレット＋推しジャケット9種が、MORE STAR盤には推しジャケット9種が付属する。CD発売を記念して、全国各地でリリースイベントの開催も決定。詳細はオフィシャルサイトをチェックしよう。

また、YouTubeでは新曲「WITH KAWAII論」のミュージックビデオのティザー映像が公開中。本日よりメンバーのソロティザー映像が順次公開され、5月13日（水）の楽曲リリース当日にミュージックビデオ本編が公開される。

MORE STARは、7月7日（火）に豊洲PITにて開催1st ワンマンライブ「MILKY STAR」を開催。チケットはプレイガイドにて販売中だ。

＜楽曲リリース情報＞

MORE STAR 8th Digital Single「WITH KAWAII論」

配信日：2026年5月13日（水）

Pre-add / Pre-save：https://kawaii-lab.lnk.to/the_theory_of_with_kawaii

＜CD発売情報＞

MORE STAR 1stシングルCD「タイトル未定」

発売日：2026年8月26日（水）

予約はこちら：https://lnk.to/MS_1stsingle_CD

※5月4日（月）17:00より予約受付開始

初回限定盤：KLM_10001 3,000円

MORE STAR盤：KLM_10002 1,800円

通常盤：KLM_10003 1,200円

【法人別特典】

・Amazon.co.jp

初回限定盤：「デジタルサイン入りメガジャケ（山本るしあ・鈴木花梨・新井心菜）」

MORE STAR盤：「デジタルサイン入りメガジャケ（高梨ゆな・萩田そら・森田あみ）」

通常盤：「デジタルサイン入りメガジャケ（遠藤まりん・中山こはく・笹原なな花）」

・タワーレコード全店（オンライン含む／一部店舗除く）

初回限定盤：「山本るしあ ミニポスター」

MORE STAR盤／通常盤：

「山本るしあ 生写真1枚（全5種からランダム1種お渡し）」

・HMV全店（HMV&BOOKS Online含む／一部店舗除く）

初回限定盤：「高梨ゆな ミニポスター」

MORE STAR盤／通常盤：

「高梨ゆな 生写真1枚（全5種からランダム1種お渡し）」

・楽天ブックス

初回限定盤：「遠藤まりん ミニポスター」

MORE STAR盤／通常盤：

「遠藤まりん 生写真1枚（全5種からランダム1種お渡し）」

・ネオウィング

初回限定盤：「萩田そら ミニポスター」

MORE STAR盤／通常盤：

「萩田そら 生写真1枚（全5種からランダム1種お渡し）」

・セブンネットショッピング

初回限定盤：「鈴木花梨 ミニポスター」

MORE STAR盤／通常盤：

「鈴木花梨 生写真1枚（全5種からランダム1種お渡し）」

・TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）／SHIBUYA TSUTAYA公式サイト（予約のみ）

初回限定盤：「笹原なな花 ミニポスター」

MORE STAR盤／通常盤：

「笹原なな花 生写真1枚（全5種からランダム1種お渡し）」

・Joshinディスクピア（Joshin webショップ含む）

初回限定盤：「新井心菜 ミニポスター」

MORE STAR盤／通常盤：

「新井心菜 生写真1枚（全5種からランダム1種お渡し）」

・Sony Music Shop

初回限定盤：「中山こはく ミニポスター」

MORE STAR盤／通常盤：

「中山こはく 生写真1枚（全5種からランダム1種お渡し）」

・全国アニメイト（通販含む）

初回限定盤：「森田あみ ミニポスター」

MORE STAR盤／通常盤：

「森田あみ 生写真1枚（全5種からランダム1種お渡し）」

・応援店共通特典

初回限定盤：「集合アーティスト写真 ミニポスター」

MORE STAR盤／通常盤：

「集合アーティスト写真 生写真1枚（全5種からランダム1種お渡し）」

※特典は店舗毎に無くなり次第終了

※応援店舗は追って発表

＜リリースイベント＞

5/9(土) エミテラス所沢 TOKOROZAWA e-CUBE

5/23(土) カメイドクロック カメクロコート

5/30(日) ららぽーと福岡 オーバルパーク

※詳細は後日オフィシャルサイトにて発表

＜MORE STAR Profile＞

9人組アイドルグループ「MORE STAR（モアスター）」。

メンバーは、新井心菜、遠藤まりん、笹原なな花、鈴木花梨、高梨ゆな、中山こはく、萩田そら、森田あみ、山本るしあの9名。

アソビシステムが手掛ける、アイドル文化を世界に向けて発信する新プロジェクト「KAWAII LAB.」より、誕生したアイドルグループ。

グループのプロデューサーは、元むすびズムのリーダーとしてのアイドル活動を経て、「KAWAII LAB.」の総合プロデューサーを務め、モデル・タレントとして活動する木村ミサ。

最年少16歳、最年長20歳、平均年齢は18歳という若いメンバーで構成されており、グループ名には、そんな未熟で未完成な彼女たちが「もっと(MORE)」成長し「輝き・憧れ(STAR)」の存在へなれるようにという想いが込められている。

HP：https://morestar.asobisystem.com/

X：https://x.com/MORE_STAR_

Instagram：https://www.instagram.com/more_star__/

TikTok：https://www.tiktok.com/@more_star_

YouTube：https://www.youtube.com/@MORE_STAR1212