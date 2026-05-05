人は「心の力」で、ここまで変われる―義父の介護と、崩壊寸前の職場から生まれた【EQブレイクスルー組織開発】の原点

株式会社Ａｉ・フィールド





「人と組織は、制度や仕組みで変えられる」

かつての私は、そう信じて疑いませんでした。

しかし今、はっきりと断言できます。





組織を本当に動かすのは、人の「心の力」であると。

EQブレイクスルー組織開発は、

一つの家族の出来事と、

一つの「失敗した組織経験」から生まれました。





■離職率70％――数字が突きつけた、見て見ぬふりをしていた事実

今から26年前、私はIT企業の役員として経営に携わっていました。

売上は伸び、事業は前に進んでいる――少なくとも表面上は。





しかし社内では、人が次々と辞めていく。

最終的に直面した数字は、離職率70％。





正しさを重視し、合理性を優先し、

「感情は仕事に持ち込むべきではない」

そう信じていた私は、気づかぬうちに、

人の心を置き去りにした組織をつくっていました。





■義父の介護で起きた、人生を揺るがす出来事

転機は、義父の介護でした。





義父は脳梗塞を発症し、

医師からも「長期の回復を覚悟してください」と告げられていました。

ところが――

義父の回復は、驚くほど早かったのです。

その理由が、どうしても医療技術だけでは説明できませんでした。





私が日々行っていたことは、ただ一つ。

・ 全失語の義父の話を、身体全体を使って否定せずに聴く・ できたことを見つけ、感謝を伝える・ 「役に立つか」ではなく、存在そのものを尊重する

その関わりを通して私は

パズルのピースが合ったような不思議な感覚とある疑問点を感じていました。





「人は、心の力によって回復し、前に進むのではないか？」





この疑問を、当時お世話になっていた

大学病院の高次脳機能障害専門医に相談しました。

返ってきた言葉は、私の常識を根底から覆しました。

「リハビリに一番効果があるのは何だと思いますか？家族の愛なのです」





――衝撃でした。





この瞬間、はっきりと腑に落ちたのです。

心の力は、人生を回復させる。

ならば、組織も変えられるのではないか？













「ありがとう」を伝え始めた日から、職場が変わった

私はその確信を、職場で試してみることにしました。

制度改革でも、評価基準の変更でもありません。





まず始めたのは、感謝を言葉にすることでした。

「この仕事、本当に助かっています」

「一緒にいてくれて、ありがとう」

すると、少しずつ職場の空気が変わり始めました。

・ 表情が変わる・ 会話が増える・ 指示しなくても、人が動く

同じ人、同じ仕事、同じ環境。





それでも、組織はまるで別物になっていったのです。

義父に起きた回復と、職場で起きた変化。

二つは、同じ構造でした。





職場の問題の正体は「人の心」にあった

この体験をきっかけに、私は心理学・脳科学を学び始めました。

すると見えてきたのは、

職場で起きる多くの課題の「本当の原因」でした。

・ 人間関係のすれ違い・ 自ら行動できなくなる心理的制限・ 上司の言動を過剰に攻撃と受け取る状態・ （いわゆる誤解によるパワハラ現象）





これらの多くは、







「個人の体験」で終わらせないために、起業した

制度でも能力でもなく、心の状態から生まれていたのです。

この気づきを、個人の経験談で終わらせてはいけない。

そう決意し、2014年1月に起業。

以降、

・ キャリアコンサルタント国家資格・ EAPメンタルヘルスカウンセラー・ 国際EAP資格

を取得し、企業現場で実践と検証を重ねてきました。

目的はただ一つ。

心の力を、誰もが再現できる形にすること。

国も注目する「心の健康投資」へ

2023年には、

経済産業省が推進する「心の健康投資」産官学研究会に参画。( https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/mentalhealth.html )

当社Ａｉ・フィールドでは、トライアル施策を提供しながら、

心の状態が、エンゲージメント・生産性・定着率に与える影響を検証してきました。





2025年4月10日

経済産業省 心の健康投資実践ガイドに掲載（17ページ）( https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kokoronokenkojissenguide.pdf )





2025年10月10日

健康経営を実践する企業等が自社のニーズに応じた心の健康関連サービスの選択を支援するためのツール、「ウェルココ－心の健康サービス選択支援ツール－」( https://wellcoco.jp/ )

の運用開始。

当社も掲載されております。

そして生まれた、EQブレイクスルー組織開発

こうしたすべての実践と研究の集大成が、

EQブレイクスルー組織開発、そして

EQキャリア・キャンバスです。

原点は、特別な理論ではありません。

家族の愛。

社員への感謝。

人の心を信じること。

その確かな体験が、

いま、組織の未来を変える力として形になっています。



























