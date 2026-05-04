ERPC、Solana Geyser gRPC Burst プランをリリース - 最速をさらに更新、99.80% の First-Arrival Win Rate を記録

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役 CEO：川崎文武）および Validators DAO が運営する ERPC は、本日、共有 Solana Geyser gRPC ストリームの新プラン「Burst」をリリースしたことをお知らせいたします。

Burst は、これまで継続してきた Solana バリデータ品質の改善、ストリーミング配信の最適化、SLV AI エージェントの開発を含む研究開発の蓄積をもとに、共有 Geyser gRPC ストリームの到達性能をさらに押し上げた新ラインです。これまでも ERPC は Solana Geyser gRPC の性能改善を繰り返してきましたが、今回の Burst により、従来の共有 gRPC ストリームをさらに上回る次元のスピードを提供できるようになりました。

Burst は現在、Frankfurt 限定での提供です。今後は順次リージョン展開を進めてまいります。優先してほしいリージョンがある場合は、Validators DAO 公式 Discord にてご要望をお寄せください。実際の需要が強い地域から、できる限り早く展開を進めてまいります。

ERPC ダッシュボード: https://dashboard.erpc.global/ja

ERPC 公式サイト: https://erpc.global/ja

最速をさらに更新 - 既存 Frankfurt gRPC に対し 99.80% の First-Arrival Win Rate

今回の Burst リリースにあたり、ERPC が公開しているベンチマークツールを用いて、既存の Frankfurt Geyser gRPC エンドポイントとの比較を実施しました。同一のベンチマークツール、同一のクライアント環境、同一のネットワーク条件で比較した結果、Burst はグローバル全体の計測で 99.80% の First-Arrival Win Rate を記録しました。2,000 件の valid tx のうち、Burst が先着となった回数は 1,996 回、既存 Frankfurt gRPC が先着となった回数は 4 回でした。既存 Frankfurt gRPC 側の差分は P50 34.25ms、P95 473.48ms、P99 601.96ms です。

Frankfurt リージョンに絞った計測でも、Burst は 99.68% の First-Arrival Win Rate を記録しています。625 件の valid tx のうち、Burst が先着となった回数は 623 回、既存 Frankfurt gRPC が先着となった回数は 2 回でした。既存 Frankfurt gRPC 側の差分は P50 28.51ms、P95 165.69ms、P99 198.06ms です。

ここでいう First-Arrival Win Rate とは、同一条件で比較したときに、どちらのストリームが先に到達したかを示す指標です。Solana のリアルタイム処理では、単に平均レイテンシが低いだけでは十分ではありません。実際にどれだけ高い確率で先に届くかが、そのままアプリケーション側の処理開始タイミングを左右します。Burst は、この観点で既存 Frankfurt gRPC を大きく上回る結果を示しました。

なぜ First-Arrival が重要なのか

Solana 上でリアルタイム性が求められるアプリケーションでは、平均値だけを見ても実運用の感触は見えません。オンチェーンイベントの検知、取引判断、アラート配信、監視システム、マーケットメイキング、アービトラージ、各種自動化アプリケーションでは、どちらのストリームが先に届くかが実際の処理開始順を決めます。特に P95 や P99 の遅れが大きい場合、一部の局面で判断や実行が明確に後ろ倒しになります。

Burst は、単に平均値を少し改善したプランではありません。first-arrival の安定性を高め、遅れが出たときの差分も小さく抑えながら、共有 Geyser gRPC ストリームとして一段上の到達性能を提供するためのラインです。今回の実測結果は、その改善がベンチマーク上でも明確に確認できたことを示しています。

Burst の位置付け - 共有 Geyser gRPC ストリームの最速ライン

Burst は、共有 Geyser gRPC ストリームの新たな最上位ラインとして提供されます。料金は ユーロ398/月です。共有 gRPC エンドポイント、1 IP ホワイトリスト、フィルター制限なし、最大 50 本のストリーム接続、最も近いエッジサーバーへの接続、Powered by Raw Shreds、Burst モード、1-Day フリートライアルに対応しています。

既存ラインナップとの関係も明確です。Standard は PoC や立ち上げ用途、Premium はグロースおよび本格運用用途、Burst は first-arrival の優位性をさらに重視する用途に適しています。「より速く届くこと」を求めるお客様のための選択肢として Burst を追加しました。

ご利用者の皆様ご自身の環境で比較できます

今回の比較に使ったベンチマークツールは、ERPC がオープンソースで公開しているものです。比較したいエンドポイントを指定するだけで、win rate、P50、P95、P99、ping、firsts、backfill まで確認できます。Burst の速さも、この同じツールで比較しています。

速いのかどうかを知りたい、実際に自分の構成でどれだけ差が出るのかを見たい、というニーズは非常に強くあります。だからこそ、ERPC では主張だけで終わらせず、ご利用者の皆様ご自身の環境から比較できる形を重視しています。Burst は 1-Day フリートライアルもご利用いただけますので、実際のワークロードに近い条件でそのまま比較していただけます。なお、Burst プランの1-Day フリートライアルは期間限定での提供であり、予告なく終了する場合があります。

Solana Geyser gRPC 速度比較ドキュメント:

https://erpc.global/ja/doc/geyser-grpc/speed-comparison/

Frankfurt から提供開始、展開希望リージョンは Discord で受付

Burst は現在、Frankfurt 限定で提供しています。Frankfurt は Solana 関連インフラにおいて重要な拠点のひとつであり、今回の新最適化エンドポイントもまずはこの地域から投入しました。今後は他リージョンにも順次展開していく予定です。

一方で、どのリージョンを優先するかは実際の需要と要望に強く依存します。ご希望のリージョンがある場合は、Validators DAO 公式 Discord にてお知らせください。ご利用者の皆様の声をもとに、優先順位を判断しながら展開を進めてまいります。

Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

ERPC プラットフォーム上での一貫運用

ERPC は、Solana RPC、Solana Geyser gRPC、Solana Shredstream、ベアメタルサーバー、ハイパフォーマンス VPS、SLV AI、ERPC Global Storage を同一プラットフォーム上で提供しています。Solana に特化したチューニングを行ったインフラ群を横断して利用できるため、アプリケーションの開発から本番運用までを一貫して組み立てやすい構成です。

Burst もこのプラットフォームの一部として提供されます。リアルタイムデータの受信だけでなく、その後段のアプリケーション処理や運用基盤も ERPC 上で組み合わせることで、実運用全体としての品質を高めやすくなります。受信だけが速くても、その後段が遅ければ意味は薄れます。Burst は、ERPC の一貫した Solana 特化プラットフォームの中で使うことで、より価値を発揮しやすいラインです。

5 年連続 WBSO 承認 - 研究開発の成果を継続反映

ELSOUL LABO は、オランダ政府の研究開発支援制度 WBSO において 2022 年以降 5 年連続で承認を受けています。Solana RPC インフラ、バリデータ運用、リアルタイムデータ配信、AI エージェントによる運用支援に関する研究開発を継続しており、その成果は ERPC の各種サービスに継続的に反映されています。

今回の Burst も、単発の調整ではなく、こうした継続的な研究開発の延長線上にある成果です。ERPC は今後も、Solana リアルタイムストリームの速度と到達安定性をさらに高める改善を継続してまいります。

お問い合わせ

Burst プランのご利用、ご相談、フリートライアル、展開希望リージョンのご要望、ベンチマークに関するお問い合わせは、Validators DAO 公式 Discord にてサポートチケットを作成ください。

ERPC ダッシュボード: https://dashboard.erpc.global/ja

ERPC 公式サイト: https://erpc.global/ja

Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR