『MAD5』レギュラー放送スタート！初回は“二代目ベッキーオーディション”を開催　松井ケムリが”あの頃のベッキー”の姿に…バラエティ女王の座を狙う女性陣にベッキーも対抗心！？「この女には負けたくない」

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの5名による新レギュラー番組『MAD5（マッドファイブ）』の#1を、2026年5月4日（月・祝）夜11時より放送いたします。

『MAD5』は、唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいくバラエティ番組です。本番組は、くっきー！とハリウッドザコシショウが2024年10月に開設し、約1年で登録者40万人を突破したYouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』にて発表された新プロジェクト。2026年1月より放送された全5回の特別番組が反響を呼び、視聴者の声に応える形で全20回のレギュラー放送へとパワーアップして帰ってきました。

5月4日（月・祝）放送の初回では、ゲストにタレント・ベッキーが登場。冒頭では、くっきー！の口からシーズン1の放送回数が「全20回」であることが発表され、メンバーたちが「海外のドラマ見てえじゃん！」と驚愕するなか、記念すべきレギュラー放送が幕を開けます。

初回放送では、「新たな才能を発掘！二代目ベッキーオーディション」を開催。選考を勝ち抜いた9名の女性候補者が華やかな衣装で登場するなか、なぜか“あの頃のベッキー”を彷彿とさせるピンクのタンクトップにホットパンツ、そしてガラケー時代を思わせる大量のストラップを身につけたケムリが紛れ込む事態に。「なんで俺だけ昔のベッキーなんだよ！」と困惑するケムリに対し、くっきー！が「一旦『色豚』座ってください」と冷たくあしらい、ケムリが「色豚って呼ぶなよ！」と声を荒げるなど、冒頭から波乱の展開となります。

オーディション本編では、候補者たちが強烈な自己PR合戦を展開。体を張って「足つぼの上で縄跳び」に挑戦する者や、大喜利対決を仕掛ける者、さらには「大量のワサビ寿司を可愛く完食する」という無謀な特技でアピールする者まで、度胸と根性をみせつける女性陣が次々と立ちはだかります。そんなバラエティ女王の座を狙う候補者たちの姿に、見守っていたベッキーも「この女には負けたくない」と対抗心を燃やし、自ら過酷な勝負に挑むというまさかの展開に…！？

果たして、ベッキー本人の前で繰り広げられる過酷なオーディションを勝ち抜き、“二代目ベッキー”の称号を手にするのは誰なのか！？

MADな芸人たちが予測不能な笑いを生み出すレギュラー番組『MAD5』初回は、2026年5月4日（月・祝）夜11時より放送です。ぜひ、ご覧ください。

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■ABEMA『MAD5』シーズン1概要

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番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2048

毎週月曜日 夜11時から放送（全20回）

出演：くっきー！（野性爆弾）、ハリウッドザコシショウ、池田一真（しずる）、川北茂澄（真空ジェシカ）、松井ケムリ（令和ロマン）

＜#1＞

放送日：2026年5月4日（月）夜11時～

放送チャンネル：ABEMA SPECIAL2チャンネル

放送URL：https://abema.tv/channels/special-plus/slots/A8XANR33Hj74RM

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■YouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』について

2024年10月、「テレビ局の方々！このチャンネル買い取ってくれません？」というコンセプトのもと開設。開設から約1年で登録者40万人を突破し、急速にファンを増やしています。

毎週月曜日21時に配信され、出演するハリウッドザコシショウとくっきー！の独創的な企画と、毎回招かれるゲストとの予測不能なやり取りが話題に。ゲストの普段見せない一面を引き出す“振り回し力”も魅力のひとつです。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

◆「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/