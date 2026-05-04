【共催セミナー告知】失敗しないための生成AI×特許活用術 特許翻訳の「勘所」と特許分析の「ノウハウ」を徹底解説！！

株式会社LeXiVent

「AIに特許を読ませれば、あとは全部やってくれる」

そう思っていませんか。あるいは、

「AI翻訳を使い始めたら、品質チェックが追いつかなくなった」

という経験はないでしょうか。

生成AIが特許実務に入り込んできた今、現場では静かに、しかし確実に「失敗」が積み重なっています。AI訳の落とし穴、AI分析の過信--どちらも共通しているのは、「一見、良さそうに見える」という点です。

セミナー申し込みフォームはこちら↓

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDB281S4owpLpo9f6tLhMr67As-f0CV1Qug3kPoQOUk1BKJg/viewform?usp=dialog(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDB281S4owpLpo9f6tLhMr67As-f0CV1Qug3kPoQOUk1BKJg/viewform?usp=dialog)

なぜ、特許×AIの現場で失敗が起きるのか

生成AIは確かに強力です。膨大な公報の要約、キーワードの類義語展開、外国語特許の一次翻訳--こうした「広さと速さ」が必要な作業は、人間の何倍もの速度でこなしてくれます。

でも、AIは「もっともらしい文章」を出力するエンジンです。正しい文章ではなく、正しそうに見える文章を。

特許翻訳の現場では、AI訳を注意深く検証すると、一見流暢に見える文章の中に、法的に致命的なエラーが潜んでいることがある。特許分析の現場では、AIが出力した分類結果やサマリーを鵜呑みにすると、権利範囲の解釈を誤るリスクがある。

では、どう使えばいいのか。何をAIに任せ、何を人間が担うべきなのか。

その問いに、2つの現場から正面から答えるセミナーを開催します。

セミナー概要

失敗しないための生成AI×特許活用術 特許翻訳の「勘所」と特許分析の「ノウハウ」を徹底解説！！

2026年5月11日（月）14:00～15:00 🏢 主催：AI特許翻訳株式会社 × GrIP（LeXi/Vent）

登壇者と内容🎤 福田 綾香（AI特許翻訳株式会社）

テーマ：特許翻訳の「勘所」--AI時代の翻訳品質をどう守るか

生成AIの急速な進化により、特許翻訳を取り巻く環境は大きく変容しました。AIを強力なサポートツールとして受け入れていく過程で、翻訳者の役割はより高度な技術的・法的検証へとシフトしています。

AI訳は、一見、非常に良く見えます。しかし注意深く検証すると、隠れた問題点が露呈します。正しく使いこなすためには、この問題点を把握してエラーをすくい取らなければなりません。

特許翻訳でAIを利用する際のノウハウと注意点、そしてAIを扱う上での社内でのヒューマンマネジメントの取り組みを、現場で培った実践知として共有します。

🎤 上村 侑太郎（株式会社LeXi/Vent / GrIP）

テーマ：特許分析の「ノウハウ」--リスク別のAI活用設計とは

「AIに丸投げすればパテントマップが完成する」「魔法のプロンプトがある」--こうした誤解が蔓延する一方、AI導入に失敗する組織には共通のパターンがあります。

AIに任せるべき領域（広さと速さ）と、任せてはいけない領域（深さと意味づけ）を切り分け、業務リスクのレベルに応じたAI活用設計を解説します。ハルシネーションを防ぐプロンプトの作り方、「人間→AI→人間」のサンドイッチ構造で業務フローを再設計するAI-in-the-Loopの考え方についても具体的に取り上げます。

こんな方におすすめです

特許翻訳や特許調査にAIを導入したいが、品質管理の方法がわからない

ChatGPTやClaude等のLLMを使い始めたが、どこまで信頼していいか不安

担当者によってAIの使い方がバラバラで、組織として標準化できていない

「分析者」として今後どんなスキルを身につけるべきか考えている

特許翻訳・特許調査の業務にAIを「正しく」取り入れたい

魔法のプロンプトも、万能ツールも存在しません。あるのは、業務への組み込み設計と品質管理のルールだけです。

翻訳と分析、2つの現場から見えてきた実践知を、ぜひ聴きに来てください。

2026年5月11日（月）14:00～

15:00 🏢 主催：AI特許翻訳株式会社 × GrIP（LeXi/Vent）

▶︎ お申し込みはこちら↓ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDB281S4owpLpo9f6tLhMr67As-f0CV1Qug3kPoQOUk1BKJg/viewform?usp=dialog(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDB281S4owpLpo9f6tLhMr67As-f0CV1Qug3kPoQOUk1BKJg/viewform?usp=dialog)

ご不明な点は、GrIP編集部（info@lexi2vent.com) までお気軽にお問い合わせください。