株式会社GOAT「ただ安いだけ」で終わるな。広告・安売り依存の食品ECをブランドに育てる、5つの構造解決策を無料公開

株式会社GOATは、「「ただ安いだけ」で終わるな。広告・安売り依存の食品ECをブランドに育てる、5つの構造解決策」を無料公開しました。月商が頭打ちになっている・利益が残らない・広告を止めると売上が消える--こうした停滞の原因を5つの構造問題として整理し、商品設計レベルからの根本解決策を解説しています。

■ 「施策が足りない」のではなく、「構造が壊れている」だけかもしれない

月商が100万円あるのに手元にほとんど残らない。広告費を削ると翌月の売上がガクッと落ちる。新規は取れているのにリピートが定着しない--これらは「施策」の問題ではなく「構造」の問題です。

食品EC停滞ブランドの多くは、問題の根本が商品設計にあるにもかかわらず、広告・SEO・SNSという表層施策で解決しようとしています。

構造問題に施策を重ねても、改善は一時的です。どれだけ広告を最適化しても、商品の価格構造が崩れていれば利益は出ません。

どれだけSNSを更新しても、F2転換の仕組みがなければLTVは上がりません。このレポートでは、5つの構造問題とそれぞれの根本解決策を「商品設計」の視点から解説します。

■ 資料に収録されている主な内容

📊 構造問題１.ターゲット設計

「誰でもOK」が停滞の起点。購入データからペルソナを設定し直すだけで、LP・広告・同梱物の方向性が揃い転換率が改善する理由

📊 構造問題２.価格・利益構造

「売れているのに残らない」の正体。食品EC粗利40～60%の設計法と、値下げサイクルを断ち切るLTV逆算価格設計の実践

📊 構造問題３.リピート設計の欠如

新規獲得コストとリピート促進コストの比較で明らかになる「既存客優先」の合理性。F2転換率を月次管理する最小KPI習慣

📊 構造問題４.モール依存リスク

楽天・Yahoo!手数料改定リスクへの対応。同梱物でのメルマガ・LINE誘導から始める段階的な顧客接点の多様化

📊 構造問題５.感覚運営

「売上が下がった気がする」から脱却。「売上＝アクセス×CVR×客単価×リピート率」の4要素を月次で確認する最小データ運営フロー

代表コメント

「GOATが食品EC事業者を支援してきた中で、「施策を変えたら売上が伸びた」という成功より「商品設計を見直したら売上が伸びた」という成功の方が圧倒的に多いです。このレポートの5つの構造問題を読んで「自分の話だ」と感じた部分が、今すぐ手をつけるべきボトルネックです。施策より先に構造を整える--その順番を変えるだけで、同じリソースで出る成果が大きく変わります。」



- 株式会社GOAT 代表取締役 吉永俊

■ こんな食品EC事業者に、今すぐ読んでほしい

広告費を削ると翌月すぐに売上が止まる--自然流入・リピートで成り立っていない

月商はあるのに、手元に利益がほとんど残らない状態が続いている

「なぜ売れていないか」を聞かれたとき、数字ベースで即答できない

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「「ただ安いだけ」で終わるな。広告・安売り依存の食品ECをブランドに育てる、5つの構造解決策を無料公開」は、株式会社GOATの公式サイトにて無料配布中です。

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