パーソルワークスイッチコンサルティング、鳥取市デジタル人材育成プログラム「トリデジ・キャリア」を受託・運営

パーソルワークスイッチコンサルティング株式会社



「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのパーソルワークスイッチコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小野 隆正、以下「パーソルワークスイッチコンサルティング」）は、鳥取市が実施するデジタル人材育成プログラム「トリデジ・キャリア」について、同市より事業を受託し、運営を開始しました。

実施背景

デジタル技術の進展や産業構造の変化により、各産業・地域においてIT人材の必要性が高まっています。一方で、IT人材としての就業を目指しリスキリングに取り組む人材が増加しているものの、デジタルスキルを身につけても実際の就業につながらないという問題が発生しています。

▼ IT業界未経験の人材が就業するために直面する課題

- 金銭や時間の負担に加え、「どのスキルを、どこまで学べば仕事につながるのか」という学習ゴールを描きづらい- 企業ごとに求める開発言語やフレームワークが異なるため、学習後に身につけたスキルが企業ニーズと合致せず、就業機会が限られる- 企業側が即戦力人材を求める傾向にある中で年単位の実務経験が求人応募の要件となり、IT業界未経験者は応募ができない

こうした課題は、学習してから就業先を探す従来の人材育成プログラムでは解決が難しく、学習を就業につなげるための新たな仕組みづくりが求められていました。

パーソルワークスイッチコンサルティングは、2025年度から鳥取市の企業、市民が抱える課題の調査を実施し、課題解決のためのプログラム構築に深く関わり、この度、「トリデジ・キャリア」の運営を受託することとなりました。

本プログラムの概要・特徴

「トリデジ・キャリア」は、あらかじめ就業先の候補となる企業と受講者とのマッチングを行い、実際の業務内容や求められる役割を起点として学習内容を設計する学習前マッチング型のデジタル人材育成プログラムです。

- 学習前マッチング型プログラムスキル習得前に受講者と企業のマッチングを行い、就業先を見据えたうえで学習を開始。企業が実務で求める知識やスキルを起点に学習内容を設計することで、IT業界未経験者であっても、「どの企業で、どの仕事に就くための学びなのか」を明確にしたうえでスキル研修に取り組むことができます。- 修了時の採用選考試験合格で就業に直結修了時には企業ごとに設定された採用選考試験を通じて、就業に必要なスキルが身についていることを証明します。採用選考試験の合否はマッチング企業が判定し、合格すれば、企業での就業が内定します。不合格の場合でも、次回募集や他企業との再マッチングを案内するなどのフォローを実施します。- 未経験者の採用・育成に理解がある企業の参加学習カリキュラムを企業が監修することにより、企業の未経験人材の採用・育成のハードルを低減。未経験者であっても、技術への関心や学び続ける向上心がある人材を採用したい企業が参加しています。- 受講者の金銭的負担ゼロ学習費用・教材費・機材費の自己負担はなく、経済的な不安なく参加が可能。場所も時間も柔軟に選択できるオンラインの学習環境に加え、定期的な質問会や個別フォローを実施します。

現在、「トリデジ・キャリア」では、プログラム受講者および参加企業の双方を募集しています。デジタルスキルを身につけ、鳥取から新たなキャリアに挑戦したい方、また地域人材の育成・採用を通じて人材確保や組織力強化、地域社会への貢献を図りたい企業の皆さまの参加を広く受け付けています。

プログラムの詳細、募集要項については、公式ウェブサイトをご覧ください。

▼「トリデジ・キャリア」公式サイト

https://toridigi-career.jp/

今後の展望

パーソルワークスイッチコンサルティングは、「トリデジ・キャリア」の運営を通じて、地域企業と人材をつなぐ持続可能な人材循環の仕組みづくりを支援し、鳥取市におけるデジタル分野の雇用創出と産業振興に貢献してまいります。デジタルスキルを身につけた人材が地域で活躍し続ける環境づくりを推進し、地方における新たなキャリアの可能性を広げていきます。

■パーソルワークスイッチコンサルティング株式会社について

https://www.persol-wsc.co.jp/

パーソルワークスイッチコンサルティング株式会社は、戦略や制度設計、システムの導入からデータ活用・実務運用改善まであらゆる人事課題を解決する「人事コンサルティング」、AIやAutomation技術の活用によりBPR（Business Process Re-engineering）を実現する「テクノロジーコンサルティング」の２つの領域で事業を展開しております。「パーソルグループの人と組織の課題解決力を活かし、業務とテクノロジーコンサルティングで“はたらき方を転換”する」というミッションを掲げて、お客様の直面している課題や将来起こりうる問題を共に解決し、人と組織の生産性向上を実現してまいります。