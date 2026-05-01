6月5日(金)より3日間、【ブシロード社長 木谷高明 生誕祭2026～祝・66歳～POP UP SHOP in Annivroad】の開催が決定！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、2026年6月5日(金)より【ブシロード社長 木谷高明 生誕祭2026～祝・66歳～ POP UP SHOP in Annivroad】を開催致します。

6月6日は株式会社ブシロード 代表取締役社長 木谷高明の誕生日です。

66歳の誕生日をお祝いしたPOP UP SHOPの開催が決定しました。

本人による来店イベントも開催致します。

■イベント概要

【会期】

2026年6月5日(金)～6月7日(日)

【場所】

Annivroad by Bushiroad Creative Store

所在地：東京都新宿区新宿3-1-26 新宿マルイ アネックス 2F

■商品情報

木谷高明 ぬいぐるみキーホルダー

価格：2,200円（税込）

木谷高明 66th Birthday アクリルスタンド

価格： 各1,650円（税込）

木谷高明 66th Birthday 前髪クリップ

価格：770円（税込）

木谷高明 66th Birthday キーホルダー

価格：770円（税込）

木谷高明 66th Birthday セパレーターキーホルダー

価格：770円（税込）

木谷高明 66th Birthday 缶バッジセット

価格：1,650円（税込）

ブシロード スリーブコレクション エクストラ Vol.594 木谷高明社長 Happy 66th Anniversary!!

価格：1,000円（税込）

ラバーマットコレクション V2 エクストラ Vol.242 木谷高明社長 Happy 66th Anniversary!!

価格：3,300円（税込）

■お買い上げ特典

W特典をご用意致しました。

【特典１.】誕生日パーティー招待状風ポストカード（全1種）

期間中、対象商品を1会計2,000円（税込）以上お買い上げの方に、1枚差し上げます。

※配布はお一人様1枚までとさせていただきます。

※なくなり次第終了致します。

【特典２.】《ヴァンガード特製PRカード「Happy Birthday！木谷高明」》《ヴァイスシュヴァルツ特製PRカード「人間五十年夢幻のごとく」》 2枚セット

期間中、対象商品を1会計3,000円（税込）お買い上げごとに、2枚セットで差し上げます。

※配布はお一人様4セットまでとさせていただきます。

※なくなり次第終了致します。

■来店イベント

6月6日(土)誕生日当日は、来店イベントを実施致します。

【特別企画１.】バラのお渡し会 2026年6月6日(土) 13:00～13:30

POP UP期間中、関連商品を1点以上お買い上げの方に、バラ（造花）一輪またはバラの引換券1枚をお渡し致します。

6月6日(土)木谷社長の来店時間中は、社長へ直接バラをお渡しいただけます。

イベント時間外またはバラ引換券の発行時間外にお買い上げの場合は、バースデーブーケの一輪として店頭に飾り付けていただきます。

※6月6日(土)のイベント時間以前にお買い上げの場合でも、お渡し会への参加をご希望の方にはバラ引換券をお渡し致します。

※バラ引換券の発行は、6月6日(土)開店時～イベント開催中までとなります。

※バラの引換券をお持ちの方は、イベント時に店頭にてバラとお引き換えください。

※列が途切れ次第、イベントを終了させていただく場合がございます。

※バラはお持ち帰りいただけません。

※バラと引換券は、在庫がなくなり次第配布を終了致します。

【特別企画２.】ツーショット撮影会 2026年6月6日(土) 13:30～14:00

6月6日(土)、関連商品を含む1会計3,000円（税込）以上お買い上げの方限定で、木谷社長とのツーショット撮影会にご参加いただけます。

※ご参加される場合は、撮影用のスマートフォンやカメラをご持参ください。

※撮影会の参加券は、6月6日(土)開店時より、先着にて配布致します。

※参加券は1会計につき2枚までのお渡しとさせていただきます。

※列が途切れ次第、イベントを終了させていただく場合がございます。

※参加券はなくなり次第、配布を終了致します。

■プリントフォト

木谷高明 66th Birthday記念フォト

フレーム 全3種 ｜ 1回撮影 1,000円（税込）

プリントフォトフレームが登場。

木谷社長のフレームで記念撮影をお楽しみいただけます。

撮影した写真はその場でプリントされます。

さらに、撮影後に表示されるQRコードより、データのダウンロードも可能です。

※お会計は、Annivroad ストア内のレジにてご案内致します。

※撮影回数に制限を設けさせていただく場合がございます。

スマートプリ機「 HARTi Photo(R)︎」

「"好き"を表現できる、場所を創る」をコンセプトにしたスマートプリ機。

加工や補正に頼らずナチュラルな美しさを引き出し、撮影することができます。

■Annivroad（アニバロード）とは…

作品の周年記念やキャラクターの誕生日など、さまざまな「お祝いごと」に特化したPOP UPを実施する常設ストアとして、2026年1月、新たにオープン致しました。

■最新情報はコチラをチェック！

・イベント特設HP

https://bushiroad-creative.com/topics/98816/

・ブシロードクリエイティブ公式HP

https://bushiroad-creative.com/

・ブシロードクリエイティブ公式X

@bushi_creative(https://x.com/bushi_creative)

・ブシロードクリエイティブストア公式X

@bushi_store(https://x.com/bushi_store)

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