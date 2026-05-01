Flora、HRカンファレンス2026春にて講演決定！

Flora株式会社

Flora株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：クレシェンコ アンナ、以下「Flora」）は、

2026年5月13日（水）・14日（木）・15日（金）・19日（火）・20日（水）・21日（木）開催される人事のためのオンラインイベント「HRカンファレンス2026春」に出展します。

当社は5月13日（水）午前9:30~10:20 に、以下の内容で講演をいたします！

「人事が経営と現場の橋渡しをするには

ウーマノミクスの視点で紐解く、経済合理性に基づいた女性の健康支援」

本講演の登壇者はMPower Partners Fund L.P. ゼネラル・パートナー キャシー 松井様と

当社の代表取締役 クレシェンコ アンナです。

主にウーマノミクスの視点から、女性の健康支援が理想ではなく、組織にとって「経済合理性」があるのか解説します。また、制度を形骸化させず企業価値へ繋げるための具体策を紹介し、人事がどのように経営と現場の架け橋となり、組織を力強く動かすための意思決定を促すことができるのかをお話しします。

出展概要

イベント名：HRカンファレンス2026春

会期：2026年5月13~15日、19日~21日

会場：オンライン

公式サイト：https://jinjibu.jp/hr-conference/202605/

講演予定：2026年5月13日（水）9:30~10:20（公式サイトから事前申し込み）

講演会の概要

■講演名

人事が経営と現場の橋渡しをするには

ウーマノミクスの視点で紐解く、経済合理性に基づいた女性の健康支援

■開催日時

2026年5月13日（水）9:30~10:20（公式サイトから事前申し込み）

■登壇者■内容

女性活躍や健康支援を推進したい一方で、経営陣からは投資対効果、現場からは納得感を求められ悩んでいると伺います。本講演では、ウーマノミクスの視点から、女性の健康支援が理想ではなく、組織にとって「経済合理性」があるのか解説します。また、制度を形骸化させず企業価値へ繋げるための具体策を紹介。人事がどのように経営と現場の架け橋となり、組織を力強く動かすための意思決定を促すことができるのかをお話しします。

ご紹介するサービス：Wellflow

Floraが提供する「Wellflow」は、女性特有の健康課題に対応した法人向けヘルスケアサービスです。月経・PMS・妊活・更年期といった課題に対し、以下の機能・サービスを通じて包括的な支援を行っています。

- 体調記録・AIチャット相談：ホルモン周期や体調を記録し、自身に特有の症状や不調への気付きにつなげる。さらにAIに24時間365日オンラインで気軽に相談可能- オンライン診療：オンライン診療が可能なクリニックを紹介。薬の配送料無料特典あり- セルフチェック・啓発コンテンツ：簡易チェックによる不調の可視化と予防意識を高めるコラムを提供- 福利厚生機能：検査・フェムケアグッズ購入に使えるクーポン配布、社内制度の発信にも対応- 男性モード：男性の更年期や不妊ケア、パートナー理解を促すコンテンツも搭載- 教育・研修サポート：アプリの登録・活用を促進する社内教育、女性の健康に関する教育や生理痛体験等の研修の実施を企画から支援

現在、Wellflowは大手企業を中心に100社以上に導入されており、健康経営優良法人や女性活躍推進の実現に向けた取り組みとしても注目を集めています。

会社概要

会社名：Flora株式会社

所在地：本社 京都府京都市左京区吉田橘町32番地

支社 東京都中央区日本橋本町2丁目3－11 日本橋ライフサイエンスビルディング

代表者：クレシェンコ アンナ

設立：2020年12月

URL：https://biz.flora-tech.jp/ja

お問い合わせ：admin@floramaternity.com