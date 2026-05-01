クラウドストライク合同会社

※この資料は米国およびベトナムにて2026年4月21日に発表されたプレスリリース(https://www.crowdstrike.com/en-us/press-releases/crowdstrike-accelerates-smb-cybersecurity-transformation-across-jpac-with-expanded-distributor-led-services/)の抄訳です。



クラウドストライク(https://www.crowdstrike.com/en-us/)（NASDAQ：CRWD）は本日、日本およびアジア太平洋 (JAPAC) 全域でのマネージドセキュリティサービスプロバイダー (MSSP) の市場開拓戦略の拡大を発表しました。これにより、中小企業 (SMB) がCrowdStrike Falcon(R)プラットフォーム(https://www.crowdstrike.com/ja-jp/platform/)を利用しやすくなり、AIを活用したサイバーセキュリティ変革が加速されます。Dicker Data(https://www.dickerdata.com.au/)および大塚商会(https://www.otsuka-shokai.co.jp/english/)との戦略的パートナーシップの拡充により、このディストリビューター主導の集約モデルは、パートナーがMSSPを大規模にオンボーディングし、AI を活用した保護を中小企業にもたらすマネージドセキュリティサービスを提供することができます。

Canalysによる独立調査(https://www.crowdstrike.com/ja-jp/press-releases/independent-research-validates-falcon-platform-transformation-as-leading-engine-of-partner-profitability/)によると、Falconプラットフォームの売上1ドルごとに、パートナーは最大7ドルのサービス収益を生み出しており、クラウドストライクのサービス主導のエコシステムがパートナーの成長と収益性の主要な推進力であることが実証されています。この推進力を活かし、クラウドストライクのディストリビューター主導型モデルでは、厳選されたディストリビューターがJAPAC全域でMSSPを採用、活性化し、ディストリビューターマーケットプレイスを通じて柔軟に課金することが可能になります。このアプローチにより、MSSPは顧客ニーズに合わせたサービスを迅速に構築、提供できるようになり、エンタープライズグレードのセキュリティへのアクセスを拡大し、中小企業からの地域的な需要の高まりに対応することができます。

クラウドストライクで日本およびアジア太平洋地域のチャネルおよびアライアンス担当副社長を務めるジョン・フォックス (Jon Fox) は次のように述べています。

「ディストリビューターとMSSPは、JAPAC地域全体でクラウドストライクの事業範囲を拡大し、組織がAI時代に向けてセキュリティをモダナイズするうえで極めて重要な役割を果たしています。予算の制約、複雑性、リソースの制限は、企業にとって依然として大きな課題であり、中小企業はこういった課題の影響をより大きく受けます。クラウドストライクはパートナーと協力して、組織がコアビジネスに集中し続けることができるよう、AIを活用した保護へのアクセスを拡大しています」

賛同するパートナーの声：

Dicker Dataのエグゼクティブディレクター兼最高執行責任者を務めるヴラド・ミトノヴェツキ (Vlad Mitnovetski) 氏は次のように述べています。

「サイバーセキュリティはICTチャネルにとって引き続き重要な成長要因であり、多くの中小企業は現代の脅威から身を守るための追加機能へのアクセスを必要としています。クラウドストライクと連携することで、当社はMSSPがAIを活用した保護機能を提供できるように支援し、厳しさを増す脅威の状況において企業がセキュリティを強化し、複雑さを軽減できるよう支援します」

大塚商会で常務執行役員を務める十倉 義弘氏は次のように述べています。

「大塚商会は、クラウドストライクがJAPAC地域全域におけるMSSP市場開拓の取り組みを拡大し、お客様に真の価値を提供するセキュリティサービスを展開していくことを歓迎します。クラウドストライクとのパートナーシップを通じて、中小企業が当社の『らくらくEDRプレミア』によりシームレスにセキュリティを強化できるようにしています。本サービスは、Falconプラットフォームの提供に加え、当社の『たよれーるセキュリティオペレーションセンター』によるSOCサービスなどの運用サポートをセットで提供しています。今日のサイバーセキュリティの脅威から企業を守るために必要なAIを活用した保護を提供することで、中小企業が安全・安心に本業へ専念し、さらなる成長に繋げていけるものと期待しています」

クラウドストライクについて

クラウドストライク(https://www.crowdstrike.com/) (NASDAQ：CRWD) は、サイバーセキュリティのグローバルリーダーであり、エンドポイント、クラウドワークロード、アイデンティティ、データを含む企業リスクを考える上で重要な領域を保護する世界最先端のクラウドネイティブなプラットフォームにより、現代のセキュリティを再定義しています。

CrowdStrike Falcon(R)プラットフォームは、CrowdStrike Security Cloudおよび最先端のAIを搭載し、リアルタイムの攻撃指標、脅威インテリジェンス、進化する攻撃者の戦術、企業全体からの充実したテレメトリを活用して、超高精度の検知、自動化された保護と修復、精鋭による脅威ハンティング、優先付けられた脆弱性の可観測性を提供します。

Falconプラットフォームは、軽量なシングルエージェント・アーキテクチャを備え、クラウド上に構築されており、迅速かつスケーラブルな展開、優れた保護とパフォーマンスを提供し、複雑さを低減し即座に価値を実現します。

CrowdStrike: We stop breaches.

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