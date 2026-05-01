『ピッコマくじ』5月前半ラインアップ公開「今世は当主になります」「推しの執着心を舐めていた」「悪女のやり直し」が登場！

株式会社カカオピッコマ

株式会社カカオピッコマ（本社：東京都港区、代表取締役社長：金在龍）は、ハズレなしのオンラインくじサービス『ピッコマくじ』5月前半の新作ラインアップを公開いたしました。



「今世は当主になります」を5月1日（金）より、「推しの執着心を舐めていた」を5月8日（金）より、「悪女のやり直し」を5月13日（水）にそれぞれ発売いたします。

『ピッコマくじ(TM)︎』とは

『ピッコマくじ(TM)︎』は、ピッコマで人気の作品を対象とした、ハズレなしのオンラインくじサービスです。作品の世界観を反映した限定グッズを、手軽にお楽しみ頂けます。

5月1日（金）発売「今世は当主になります」

- サービス名：ピッコマくじ(TM)︎（https://kuji.piccoma.com/）- 販売価格：770円（税込）～※別途、送料が発生します。詳細は『ピッコマくじ(TM)︎』サービスサイトにてご確認ください。- 賞の種類：A～F賞（※1）をはじめ、6種類以上の商品をご用意しています。またそれらに加え、くじ箱の最後の1個を引いた人だけが手に入れられる「ラストくじ賞(R)」もございます。- URL：https://kuji.piccoma.com/

コミックナタリー主催「タテ読みマンガアワード2025」海外作品部門にて、堂々の1位を受賞した「今世は当主になります」が、待望のピッコマくじになりました。 フィレンティアの愛らしさを手のひらサイズで再現したフィギュアや、描き下ろしイラストを使用したアクリルジオラマスタンド、日常の中でロンバルディ家の歴史を感じられるマグネットなど、ハイクオリティなアイテムを揃えました。最後の1枚を引くと手に入る「ラストくじ賞(R)」は、フィギュア3種が揃う超豪華セットです。この機会にぜひコレクションにお迎えください。

・作品名：今世は当主になります

・発売日：2026年 5月1日（金）より

・URL：https://kuji.piccoma.com/

※実際の商品と異なる場合があります。

【種類数】 全7賞30種＋ラストくじ賞(R)（1種）

A賞 フィレンティアフィギュア～デフォルメver.～（全1種）

B賞 ペレスフィギュア～デフォルメver.～（全1種）

C賞 ギャラハンフィギュア～デフォルメver.～（全1種）

D賞 アクリルジオラマスタンド（全1種）

E賞 アクリルスタンド（全5種）

F賞 額縁マグネットコレクション（全6種）

G賞 コレクションカード＆ミニクリアファイルセット（全15セット）

ラストくじ賞(R) フィギュア～デフォルメver.～3種セット（全1種）

■作品紹介

(C) Mon, Antstudio, Kim Roah 2021 / D&C MEDIA「今世は当主になります」

作者：Mon・Antstudio・Kim Roah

出版社：D&C MEDIA

▼あらすじ

今度こそ守れるんじゃないかな？ ランブル帝国随一の家門、ロンバルディを！ 交通事故で死んだ後ロンバルディ家の婚外子として転生したフィレンティア。 だが…彼女を待ち受けていたのは愛する父の死とロンバルディ家の滅亡だった。 家門の滅亡を知った日に彼女は酒を飲んで馬車に轢かれてしまうのだが、目を覚ますと7歳の自分に戻っていた。 今度こそ父と家門を守り抜くと決めたフィレンティア。 彼女を待ち構える試練とは一体何なのか… 当主になると決めた彼女の挑戦が始まるーー！

作品を読む :https://piccoma.com/web/product/67335?etype=episode

5月8日（金）発売「推しの執着心を舐めていた」

A賞には物語のメインキャラクターの描き下ろしイラストを使用した「BIGアクリルジオラマスタンド」、B賞には愛らしい姿に癒やされる「ルーチェのぬいぐるみマスコット」をご用意いたしました。 さらに、キャラクターの魅力をアートとして楽しめるアクリル色紙や、思わず見惚れてしまう「顔がイイッ！シニル様アクリルスタンド」、ときめきが詰まったハート缶バッジなど、作品への愛が深まる豪華なラインナップです。 最後の1枚を引くと手に入る「ラストくじ賞」でも、大迫力のBIGアクリルジオラマスタンドが手に入ります。波乱万丈で愛おしい物語の数々を、ぜひ貴方のお手元にお迎えください。

【種類数】 全6賞32種＋ラストくじ賞(R)（1種）

A賞 BIGアクリルジオラマスタンド（全1種）

B賞 ルーチェのぬいぐるみマスコット（全1種）

C賞 アクリル色紙（全6種）

D賞 顔がイイッ！シニル様アクリルスタンド（全6種）

E賞 ハート缶バッジ（全8種）

F賞 コレクションカード＆ミニクリアファイルセット（全10セット）

ラストくじ賞(R) BIGアクリルジオラマスタンド（全1種） ※A賞と同様の商品

■作品紹介

(C)SORAJIMA「推しの執着心を舐めていた」

作者：平野あお・SORAJIMA

出版社：ソラジマ

▼あらすじ

家族のために身を粉にして働いているにもかかわらず、その家族から蔑ろにされてきたエステファニア。 ある日、エステファニアは自分が前世大好きだった小説の"余命わずかな脇役キャラ"に転生していたことに気付く。 家族の影として生きる日々に終止符を打ち、前世の推しキャラ・大魔法使いシニル・クラウンに会いに行くことに。 しかしシニルは非情で冷酷。一度会えたらそれでいいと思っていたのに、気付いた時にはシニルから執着されるようになっていて──！？

作品を読む :https://piccoma.com/web/product/149201

5月13日（水）発売「悪女のやり直し」

重厚感あるタッチで描かれたA賞の「キャンバスアート」をはじめ、B賞には愛らしい「ミィのマスコット」をラインナップ。 日々の生活に寄り添う美しいコンパクトミラーや、コレクション性の高いアクリルキーホルダー、カードセットなど、どの景品も作品の持つ優雅な魅力を凝縮しています。 最後を飾る「ラストくじ賞」は、本くじ限定の「ミィのマスコット～ラストくじver.～」。物語の断片を愛でるような豪華ラインアップを、貴方の日常にお迎えください。

【種類数】全6賞31種＋ラストくじ賞(R)（1種）

A賞 キャンバスアート（全1種）

B賞 ミィのマスコット（全2種）

C賞 アクリルジオラマスタンド（全3種）

D賞 コンパクトミラー（全7種）

E賞 アクリルキーホルダー（全8種）

F賞 コレクションカード＆ミニクリアファイルセット（全10セット）

ラストくじ賞(R) ミィのマスコット～ラストくじver.～（全1種）

■作品紹介

(C)Uni Kouzuki / KM /SHERPA STUDIO悪女のやり直し

作者：SHERPA STUDIO・煌月うに・KM・SANKO

出版社：シェルパスタジオ

▼あらすじ

【妹に裏切られ死刑にされた悪女は、２度目の人生で復讐する--！】 わがままで横暴な悪女・エリザベトは、妹・アリスの策略によって、死刑にされてしまう。 己の横暴さを後悔し、アリスへの恨みを抱えて命を落としたエリザベト。--しかし、目が覚めると、一年前の姿に戻っていた。 エリザベトは心を入れ替えて周囲の信頼を勝ち取りながら、自分を陥れたアリスへの復讐を果たしていく。 知略を駆使した復讐が痛快な、やり直し系ファンタジー！

作品を読む :https://piccoma.com/web/product/119794

『ピッコマくじ』では、5月後半も新たな作品ラインアップの追加を予定しております。

今後も、オンラインくじを通じてファンの皆様が作品の世界をより身近に感じられる機会を提供してまいります。今後の配信作品についても、詳細が決まり次第、順次発表いたします。

※1 賞数は作品により異なります。





【関連サイト】

「ピッコマくじ」公式Xアカウント(https://x.com/piccoma_kuji_jp)

「ピッコマくじ」公式YouTube(https://www.youtube.com/@piccoma_kuji_jp)

●「ピッコマくじ(TM)︎」サービス概要

ピッコマくじ(TM)︎は株式会社カカオピッコマが運営する2025年12月3日にローンチした、いつでもどこでも気軽に楽しめるオンラインくじサービスです。新サービス「ピッコマくじ(TM)︎」を通して、ピッコマで出会った作品の世界観をより深く堪能できる体験の提供を目指してまいります。

・サービス名:ピッコマくじ(TM)︎

・プラットホーム:Web(https://kuji.piccoma.com/)

・利用料金:有料

・ピッコマくじ公式チャンネル X(旧Twitter)(https://x.com/piccoma_kuji_jp) YouTube(https://www.youtube.com/@piccoma_kuji_jp)

・運営:株式会社カカオピッコマ

※「ピッコマくじ」又は「ラストくじ賞」は、株式会社カカオピッコマの商標または登録商標です。