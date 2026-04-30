BLANC FUJI × スキンケアブランド「CHRISTINA（クリスティーナ）」コラボレーション企画スタート

株式会社BLANC

自然共生型ホテルをプロデュース・運営する株式会社BLANC（本社所在地：東京都港区、代表取締役：山中 拓也、以下当社）は、プロフェッショナルスキンケアブランド「CHRISTINA（クリスティーナ）」とのタイアップ企画を2026年5月11日（月）より開始いたします。美容感度の高い多くの著名人・モデルにも支持されるCHRISTINAのスキンケアトライアルセット（全100セット・平日限定）を、当社運営の自然共生型ホテル「BLANC FUJI」宿泊ゲストへ無償にてご提供し、使用感アンケートにご協力いただく取り組みです。自然の中でのラグジュアリー体験に、上質なスキンケアをプラスし、ゲストの滞在がより豊かなものとなることを目指してまいります。

■ 導入の背景

BLANC FUJI × CHRISTINA スキンケアトライアルセット（イメージ）

BLANC FUJIは「五感で自然を感じ、"余白"を体感する」をコンセプトに、日常を離れた本質的な滞在体験を提供しています。自然の中で心と体を整えるリトリートの場として、宿泊体験をさらに豊かにする方法を模索する中で、"肌を整える"というスキンケアの文脈がBLANC FUJIの世界観と深く共鳴することに着目しました。

一方、CHRISTINAはエステティックサロンや美容クリニックを中心に展開するプロフェッショナルブランドとして、より多くの方に本格的なスキンケアを体験いただける場を探していました。自然の中でのラグジュアリー体験とスキンケアという文脈が深く共鳴し、旅行中という非日常の空間で普段とは異なるブランドと出会う絶好の機会に。近年高まりを見せる「旅×美容」を融合したビューティーツーリズムの潮流とも重なり、両者のコラボレーションが実現しました。

■ 企画概要

■ CHRISTINAについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/84114/table/49_1_b3cddd7e4df4bd076e768aa2aed5f068.jpg?v=202605010851 ]

CHRISTINAは、イスラエル発のプロフェッショナルスキンケアブランドです。40年以上にわたり肌研究を重ね、肌質や悩みに応じた多彩なトリートメントと製品ラインを展開。エステティックサロンや美容クリニックを中心に世界70ヵ国以上で展開されています。日本においても「結果にこだわるスキンケア」として支持を広げており、ホームケアと施術を組み合わせた本質的な肌改善を提案しています。美容感度の高い多くの著名人・モデルからも支持を集めるブランドです。

ブランドサイト：https://christinajapan.com/

■ トライアルセットに含まれる製品

CHRISTINA

LINE REPAIR HYDRA THERASKIN（美容液）サンプルパウチ

カプセル化されたヒアルロン酸配合で、肌の水分バランスをサポート。もっちりとしたハリのある肌へと導くCHRISTINAのロングセラー美容液。

■ BLANC FUJI コメント

CHRISTINA スキンケアトライアルセット（イメージ）

株式会社BLANC／マーケティング本部／マーケティングチームリーダー 水上 登己哉

「BLANC FUJIが大切にしている「五感で自然を感じる旅」に、CHRISTINAのスキンケアという新たな体験軸を加えることで、ゲストの滞在がより豊かになると確信しています。自然の中で肌と向き合う時間を、ぜひお楽しみください。」

■ CHRISTINA コメント

株式会社CHRISTINA JAPAN／ブランドマーケティング本部 高橋 亮又馬

「本取り組みを通じて、自然の中で過ごす特別な時間とともに、CHRISTINAのスキンケア体験をお届けできることを大変嬉しく思います。ご滞在をきっかけに、より多くの方にCHRISTINAエステをご体験いただき、肌と向き合う新たな一歩につながれば幸いです。今後も価値ある体験創出に努めてまいります。」

■ CHRISTINA HOUSE 店舗情報

＜東京＞

店舗名 ：CHRISTINA HOUSE 東京

住所 ：〒107-0062 東京都港区南青山2-23-8 外苑ビル1F

TEL ：03-6447-2357

＜大阪＞

店舗名 ：CHRISTINA HOUSE 大阪

住所 ：〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-15-10 SOLEIL南堀江2F

TEL ：06-6556-7978

CHRISTINA

BLANC FUJI について

コンセプトは「五感で自然を感じ、”余白”を体感する。」四季を感じながら富士山を望み、静ひつな桂川のせせらぎを聴き、木や石のぬくもりに触れる。地元食材を使った食事に舌鼓を打ち、季節ごとに木々や草花が香る自然と共生することで体感する「余白」。部屋付き露天風呂・プライベートサウナなどをご用意。せわしなく過ごす日常を離れ、安らぎを得たい方に、五感で自然を感じる旅を提供します。

BLANC FUJI

■ホテル概要

名称：BLANC FUJI（ブランク フジ）

所在地：山梨県富士吉田市上吉田東9-6-25

電話番号：0555-28-6299

アクセス：富士吉田ICから車で10分／富士吉田忍野スマートICから車で5分

客室数：11室（各棟25平方メートル ～78平方メートル ・3タイプ）

公式Webサイト：https://blan-c.com/fuji/

Instagram：https://www.instagram.com/blanc.fuji/

BLANC展開

株式会社BLANCは国内3拠点目となる自然共生型ホテル「BLANC YATSUGATAKE（ブランク ヤツガタケ）」を、山梨県北杜市にて2026年4月24日（金）にグランドオープンいたしまいた。BLANC FUJIに続く新たな拠点として、八ヶ岳・南アルプス・北岳・富士山を望む雄大な自然の中で、新たな滞在体験を提供してまいります。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000041.000084114.html

BLANC YATSUGATAKE

BLANCの自然共生型ホテルについて

BLANCは、“自由でサスティナブルなホテルづくりを可能にする”をミッションに掲げ、全国で自然共生型ホテルの企画・運営・開発を行っています。建てる、壊すといった従来のホテル建築のあり方を抜本から見直し、自然との共生を可能にするためトレーラーハウスを活用した移動できる客室「Movilla(モビラ)」を自社開発。建築制限により利用できなかった土地や常識では考えられない場所に、自然との境界線を限りなく０に近づけながら快適に過ごせる新しい宿泊体験を提供しています。

【会社概要】

会社名 ：株式会社BLANC

所在地 ：〒106-0032

東京都港区六本木1-4-5 Ark Hills South Tower 16F Wework

代表者 ：山中 拓也（やまなか たくや）

設立 ：2018年5月21日

URL ：https://blan-c.com

事業内容：株式会社BLANCは「場を通して、共創 / 循環 / 思考の余白を提供する」をビジョンとし、トレーラーハウスを使用した自由でサステナブルな空間を自社開発し、自然共生型ホテルを自社運営しています。2019年に沖縄県宮古島に初の拠点であるBLANC MIYAKOJIMA（旧RuGu Glamping Resort）を、2024年に山梨県富士吉田市にBLANC FUJIを開業。今後も複数拠点で新規開発を予定しております。

公式X：@BLANC658031

公式Instagram：https://www.instagram.com/blanc_hotel_official/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@blan-c18

■採用について

BLANC FUJIを含む各拠点では、現地スタッフや運営メンバーの採用を行っています。 自然共生型ホテルでのキャリアにご興味のある方は、採用情報をご覧ください。

採用情報：https://en-gage.net/blan-c_career

＜報道関係者様のお問い合わせ＞

株式会社BLANC 広報担当

mail：press@blan-c.com