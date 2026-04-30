Box、Gartner(R)社の2026年版「Magic Quadrant(TM) for Document Management」でリーダーに選出

株式会社Box Japan

インテリジェントコンテンツ管理プラットフォームのリーディングカンパニーであるBox, Inc. (NYSE:BOX) は、本日、Gartner(R)社の2026年版「Magic Quadrant for Document Management」においてリーダーの１社に位置づけられたことを発表しました。

このたびの評価は、Boxで実現されたAIによる変革の成果を裏付けるものであり、業界で最も安全なAI搭載のエンタープライズコンテンツプラットフォームを構築するという当社の取り組みをさらに加速させます。企業がAIを導入し、AIエージェントの実装を推進する中、Boxは、公共分野、銀行、保険、ライフサイエンス、法務といった規制の厳しい業界を含む、グローバルの顧客に合わせて最適化された、安全かつガバナンスの確立されたエージェント型体験を提供することに注力しています。

Boxの最高執行責任者であるオリビア・ノッテボーン（Olivia Nottebohm）は、次のように述べています。

「今やAIエージェントは、実際の業務を遂行するために、契約書、製品仕様書、図表、その他日常業務の要となるファイルなど、企業内のコンテンツにセキュアにアクセスする必要がある時代となっています。Boxは、企業のお客様がAIエージェントを活用して文書を読み取るだけでなく、推論を行い、複雑なタスクを実行できるように支援しています。最新のAIモデルを搭載したBox AIを活用することで、お客様はコンテンツの分析、管理、処理が可能となり、業務の進め方を一新することができます。」

Gartner Magic Quadrantについて

Gartnerは、経営幹部とそのチームに対し、実践的で客観的な洞察を提供しています。同社の専門的なガイダンスとツールは、組織にとって極めて重要な優先事項において、より迅速かつ賢明な意思決定と、より高いパフォーマンスの実現を可能にします。GartnerのMagic Quadrantは、ベンダーを「実行能力」と「ビジョンの完全性」に基づいて評価しています。この重要なレポートにおいて、評価対象ベンダーの一つに選ばれたことを光栄に思います。Magic Quadrantの詳細については、こちら(https://www.gartner.com/en/about/magic-quadrant-faq)をご覧ください。

引用レポート

Gartner, Magic Quadrant for Document Management, Tim Nelms, Jed Cawthorne, Marko Sillanpaa, Rachel O’Farrell, Stephen Emmott (Apr 28, 2026)

免責事項:

Gartnerは、Gartnerリサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高のレーティング又はその他の評価を得たベンダーのみを選択するようにテクノロジーユーザーに助言するものではありません。Gartnerリサーチの発行物は、Gartnerリサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。Gartnerは、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の責任を負うものではありません。GARTNERは、Gartner, Inc.および/または米国とその他の国におけるその関連会社の商標およびサービスマークであり、MAGIC QUADRANTは、Gartner, Inc.および/またはその関連会社の登録商標であり、本書では許可を得て使用しています。All rights reserved.

*本プレスリリースは、米国カリフォルニア州で現地時間2026年4月28日に発表されたプレスリリースの抄訳版です。原文はこちら(https://www.boxinvestorrelations.com/news-and-media/news/press-release-details/2026/Box-Named-a-Leader-in-the-2026-Gartner-Magic-Quadrant-for-Document-Management/default.aspx)をご参照ください。

Boxについて

Box (NYSE: BOX)はインテリジェントコンテンツ管理（ICM）プラットフォームのリーディングカンパニーです。Boxのプラットフォームは、企業のコラボレーション促進や、コンテンツのライフサイクル全体の管理、重要なコンテンツの保護、そしてエンタープライズAIによるビジネスワークフローの変革を実現することを目指しています。2005年に米国で設立され、JLL、モルガン・スタンレーなどを含む大手グローバル企業や日本では約22,000社および日経225の85%の企業の業務効率化を支援しています。

Boxは、カリフォルニア州レッドウッドシティーに本社を置き、米国、ヨーロッパ、アジアに拠点を持っています。また、Box.orgでは、非営利団体のミッション実現を支援するために多様な活動を行っています。

株式会社 Box Japan は2013年に設立された日本法人です。日本国内の情報については、下記のサイトBox Japan公式サイトで随時更新しています。

https://japan.box.com/