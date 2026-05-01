湘南美容クリニック 皮膚科全体統括・西川 礼華医師共同執筆の論文、国際学術誌「Aesthetic Plastic Surgery」に掲載

SBC Medical Group Holdings Inc.

SBCメディカルグループホールディングス（所在地：米国カリフォルニア州、CEO：相川 佳之）が経営支援を行う湘南美容クリニックで皮膚科全体統括を務める西川 礼華（にしかわ あやか）医師が共同執筆した論文「Effectiveness of Radiofrequency Microneedling in the Treatment of Dermatological Conditions: A Systematic Review（皮膚科疾患の治療におけるラジオ波マイクロニードリングの有効性：システマティックレビュー）」が、美容外科・形成外科の国際学術誌「Aesthetic Plastic Surgery」（Springer刊、国際美容形成外科学会機関誌）に掲載されました。本論文は、近年注目されている美容医療技術「ラジオ波マイクロニードリング（RFMN）」の有効性と安全性について、世界各国の臨床研究をもとに総合的に分析したものです。ニキビ跡や肌のたるみ・しわなど、さまざまな皮膚の悩みに対する有効な治療法としての可能性が示されました。

ラジオ波マイクロニードリング（RFMN）は、微細な針と高周波エネルギーを組み合わせ、皮膚の深部に働きかけることでコラーゲン生成を促す治療です。ダウンタイムを抑えながら肌質改善が期待できる施術として、国内外で普及が進んでいます。一方で、これまでの研究は対象疾患ごとに分かれており、幅広い症状に対する有効性を横断的に評価したデータは限られていました。

本研究では、過去約10年間に発表された複数の臨床研究をもとに、RFMNの効果と安全性を総合的に評価しました。その結果、ニキビ跡に対しては従来治療と同等の改善効果が確認されたほか、回復の早さや副作用の少なさといった点でも有用性が示されました。さらに、皮膚のたるみやしわなどに対しても改善が確認されており、幅広い適応が期待されます。安全性についても、一時的な赤みなどの軽度な反応が中心で、重篤な合併症は報告されておらず、満足度も高い水準であることが示されました。

近年、美容医療の分野では技術革新が進み、臨床現場にとどまらず、専門知識の共有や学術連携の重要性が高まっています。多様化するニーズに応えるには、最先端技術の導入とともに、広い視野と柔軟な発想が不可欠です。SBCメディカルグループは今後も、学術活動や研究機関との交流を通じて先進的な取り組みを推進し、美容医療の安全性・透明性・持続的価値の向上に努めてまいります。

論文掲載概要

掲載誌：Aesthetic Plastic Surgery

論文タイトル：Effectiveness of Radiofrequency Microneedling in the Treatment of Dermatological Conditions: A Systematic Review

著者：Narendra Kumar、Hyoung Moon Kim、Ayaka Nishikawa、Chan Yeong Heo、Woffles T. L. Wu

掲載URL：https://link.springer.com/article/10.1007/s00266-026-05834-y

西川 礼華医師について

横浜市立大学医学部医学科卒業後、2015年に湘南美容クリニックへ美容皮膚科医として入職。2018年より皮膚科全体統括に就任。現在は、SBCメディカルグループ全体において、美容皮膚科分野の治療開発や、医師・看護師への技術教育、安全管理などを幅広く担っている。臨床症例の解析を通じて、エビデンスに基づく医療の推進にも注力しており、国内外での学会発表や論文執筆など、学術活動にも積極的に取り組む。これらの実績が評価され、2023年にはSBC東京医療大学の客員教授に就任。

西川医師のプロフィール詳細はこちら(https://www.s-b-c.net/doctor/introduction/nishikawa-a/)をご覧ください。

SBCメディカルグループホールディングス

SBCメディカルグループホールディングスは、先進的な美容医療をはじめ、皮膚科、整形外科、不妊治療、婦人科、歯科、脱毛症治療（AGA）、眼科など幅広い診療領域において、国内外の医療機関に経営支援を行うMedical Services Organization（医療経営支援会社）です。多様なクリニックブランドを擁し、メディカルツーリズムや米国・アジアへのグローバル展開も進めています。2024年9月に米国NASDAQ市場へ上場し、2025年6月には米国株価指数「ラッセル3000」にも選出されました。今後も「メディカルイノベーションで世界中の人々の「幸福度」向上に貢献する」というグループパーパスの実現に向け、信頼性の高い医療サービスの提供とネットワーク拡大を推進してまいります。

英文名：SBC Medical Group Holdings Incorporated

上場市場：NASDAQ Global Market

ティッカー（米国証券コード）：SBC

所在地：200 Spectrum Center Drive Suite 300 Irvine, CA 92618 USA

CEO：相川 佳之

事業：医療機関（美容医療・皮膚科・整形外科・不妊治療・婦人科・歯科・脱毛症治療（AGA）・眼科、他）への経営支援事業

公式ウェブサイト：https://sbc-holdings.com

公式LinkedInページ： https://www.linkedin.com/company/sbc-medical-group-holdings-inc

湘南美容クリニック：https://www.s-b-c.net

【本件に関するお問い合わせ先】

SBCメディカルグループホールディングス

広報部：村上 メールアドレス：pr@sbc.or.jp