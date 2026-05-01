【新国立劇場】2028年4月 新作上演に向けた劇作家公募のお知らせ

文化庁

新国立劇場は、2026/2027シーズン 演劇ラインアップ記者会見で発表いたしました「集団創作による新作」プロジェクトを「ドラマコネクト」と名付け、2028年4月の上演に向けて、ついに始動いたします。

上村聡史 次期演劇芸術監督（2026年9月就任予定）の指針のひとつである「新しい才能との出会い」。本プロジェクトはこの指針に基づき、2028年4月の上演に向け、演出の五戸真理枝と共に、公募による劇作家とフルオーディションによる出演者が、プロダクションワークショップを経て新作を創り上げる試みです。

このたび、プロジェクトの第一歩となる「劇作家募集」の詳細が決定しましたので、募集要項を公開いたします。最終決定者には、2028年4月公演の劇作をご担当いただきます。

皆様からの沢山のご応募を心よりお待ちしております。

＜次期演劇芸術監督 上村聡史よりメッセージ＞

上村聡史新しい才能との出会い「ドラマコネクト」

演劇には、作り手の思いがお客様に届いたとき、想像力が刺激され、お互いの日々を豊かにする可能性があります。それは創作現場も同じで、劇作家の思いが、作り手たちに届いたとき、想像の翼は大きく羽を広げます。もちろん演出者の思考、俳優の声、スタッフのアイデアが、劇作家に届いたとき、想像の化学反応が起き、物語がより豊かなものへと育くまれていきます。こうした集団創作におけるシェアは、仕事の役割は違えど、みな同じ立場にあります。日本には、たくさんの劇団が存在し、作り手同士のそうした想像の化学反応によって、数多くの優れた作品が生み出されてきました。

また、私の敬愛するワジディ・ムワワドは、劇作家として駆け出しの頃、演劇仲間を自宅のアパートに集め、ダイニングテーブルを囲みながら、「私たちは何をおそれているだろうか」という質問から出発し、仲間たちの貴重な意見や他愛もない話にじっくり耳を傾け、そして台詞を紡ぎ、試作を繰り返しながら、『岸 リトラル』という作品を誕生させました。

「ドラマコネクト」。劇団というわけではありませんが、時間をかけてディスカッションやトライアンドエラーを繰り返し、日本語の新作を作り上げます。今回は、劇作家を公募し、それから劇作と演出のコンセプトを共有したうえで、フルオーディションで出演者を募り、そこから時間をかけて物語を創作していきます。集団創作の可能性を再発見し、新国立劇場という場で、清新な感性同士が、Connect（コネクト）=繋がっていければと思います。

＜演出 五戸真理枝よりメッセージ＞

五戸真理枝劇作家の皆さまに向けて

劇作家が、一人原稿用紙やパソコンに向き合い、物語を紡ぎ出し、演出者、出演者、スタッフは、劇作家が戯曲に刻んだ言葉の一つ一つを丁寧に読み解き、作品を立ち上げる。多くの演劇はそのような過程で作られます。

一方で、演劇の稽古場は、異なる価値観を持つ人間が集い、意見を交換し、対話を重ねながら、まだ見ぬ新しい舞台表現を生み出していく場所でもあります。

今回は、この意見交換や対話、試行錯誤を繰り返す稽古の時間に、劇作家の方にも参加していただきたいと考えています。今後選考する出演者の皆さまには、台本執筆のための準備過程にも参加していただく予定です。集ったメンバーの感性や想像力を活用しながら台本を書いてみてください。そして書き上がった上演台本から演技が立ち上がる過程でも、何か思いつくことがあれば、台詞を足したり、引いたり、リライトしていただき、それを試してみるなど、作品の可能性を言葉の面から一緒に探していただきたいのです。

とは言え、劇作家の皆さまの中には、大勢の中で発言することが苦手な方もいらっしゃると思います。

演出担当として、まずは、全ての参加者が安心して、対等な立場で意見交換できる環境を作りたいと思います。

その方法を編み出したいと思っています。劇作家が楽しく稽古に関わる方法についても、ぜひ一緒に探してください。

［五戸真理枝プロフィール］

小劇場での活動を経て2005年、文学座付属演劇研究所に45期生として入所。10年、座員に昇格。演出助手などとして座内の多数の公演に関わる。16年、文学座アトリエの会、久保田万太郎作『舵』で初演出。近年の主な演出作品は、ミュージカル『十二人の怒れる男』『アルルの女』『狼と狐との物語/人魚の海』『もうひとりのわたしへ』『わたしの紅皿』『石を洗う』『おきなわ』『アラビアンナイト』『マクベスの妻と呼ばれた女』『兵卒タナカ』『女学者たち』『桜の園』など。新国立劇場では『貴婦人の来訪』『どん底』の演出のほか、『オレステイア』『城塞』に演出助手として参加。演出のほか、戯曲や童話の執筆も手掛ける。23年、『貴婦人の来訪』（新国立劇場）、『コーヒーと恋愛』（アトリエの会）、『毛皮のヴィーナス』（世田谷パブリックシアター）での演出で、第30回読売演劇大賞最優秀演出家賞を受賞。新国立劇場では27年5月に『Ruined 奪われて』を演出予定。

2028年4月公演 概要

【公演日程】2028年4月公演（予定） ※5月中、全国公演の可能性あり

【稽古日程】2028年2月下旬稽古開始予定 於：新国立劇場内リハーサル室

【公演会場】新国立劇場 小劇場ほか

【演出】五戸真理枝

【芸術監督】上村聡史

【主催】新国立劇場

劇作家 募集要項

【応募資格】

・日本国内を拠点とし、日本語で劇作をする「劇作家」であること

・「劇作家」として作品を執筆した経験がある方（未経験者不可）

※執筆した作品の出版、上演経験は問いません。

【応募条件】

・書類選考後の面談、その後の創作［出演者オーディション選考（一部）、プロダクションワークショップ、稽古など］に参加が可能な方。

※面談、創作は新国立劇場内にて行います。

・最終決定者の戯曲の著作権は作家本人に帰属しますが、初演の上演権は新国立劇場にあることを了承すること。

【応募受付期間】

2026年5月1日（金）～6月15日（月）23:59まで

【選考過程】

書類選考および面談（対面）を経て、最終決定をいたします。

１.書類選考

選考結果は、2026年7月15日（水）までに応募者全員へメールにて通知いたします。

２.面談選考

書類選考通過者を対象に、以下の日程で面談を実施いたします。

日程：2026年7月22日（水）～7月30日（木） ※7/27（月）は除く

会場：新国立劇場（対面での実施となります）

【選考者】

五戸真理枝（演出）、上村聡史（次期演劇芸術監督）、公演担当プロデューサー

【応募書類】

１.エントリーシート

...指定用紙（EXCEL/PDF）を使用。要ダウンロード

２.近年執筆した作品の中から1～2場面分の台本（上演開始から10～15分程度までの箇所）

...1作品のみ。書式サイズは「A4」でお願いします。

３.募集テーマに沿った新作戯曲の構想

...未発表、未上演作品に限ります。下記「応募規定」をご確認ください。

指定テンプレート（WORD）を使用。要ダウンロード

募集テーマ『私が伝えたい物語』（演出：五戸真理枝より）

今この時代は、あなたにはどんな時代に見えていますか？

生身の人間が同じ空間に集い、物語を分かち合う──

あなたが考える演劇の魅力はどんなものですか？

あなたが今、伝えたい物語。

あなた独自の視点と手法で紡がれる

「今」を映し出す物語をお待ちしています。

▼「新作戯曲の構想」の内容▼

1. タイトル *仮でも可

2. 登場人物（1役200字以内）

3. ものがたり（最低600字～最大800字程度）

※「2.登場人物」の人数は問いませんが、出演者の人数は4～8名程度でお考えください。なお、1人の出演者が複数の登場人物を兼ねても構いません。

【応募規定】

・応募は1人1作品に限ります。

・日本語で書かれた構想であること。

・未発表、未上演の作品の構想に限ります。

・原作のあるものの脚色は不可。

・ご応募いただいた構想に基づく執筆作品の発表・上演は、選考中はご遠慮ください。

発表・上演された場合は、選考対象から除外とさせていただきます。

・共同で考えた構想の提出は可能ですが、互いの了解を得た上でご応募ください。

応募の詳細はこちら :https://www.nntt.jac.go.jp/play/news/detail/13_031510.html応募書類のダウンロードも、こちらからお願いいたします。

新国立劇場

新国立劇場は、オペラ、バレエ、ダンス、演劇という現代舞台芸術のためのわが国唯一の国立劇場として、1997 年秋に開場しました。オペラパレス、中劇場、小劇場の特色ある3つの劇場を有し､年間約250ステージの主催公演を実施しています。



オペラ部門は2018年9月に世界的指揮者の大野和士が芸術監督に就任し、世界の主要歌劇場と比肩する水準のオペラ公演を年間およそ10本上演すると共に、高校生のためのオペラ鑑賞教室の実施等を行っています。



次代を担うアーティスト育成も新国立劇場の事業の大きな柱の一つであり、オペラ、バレエ、演劇の３つ研修所を擁し、充実した研修を実施しています。



所在地：東京都渋谷区本町1-1-1

https://www.nntt.jac.go.jp/