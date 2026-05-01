【ランドネット】賃貸管理戸数10,000戸を突破！

株式会社ランドネット

最新のテクノロジーと独自のデータベースを活用し、不動産の流通・再生・運用に新たな価値を提供する株式会社ランドネット（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：榮 章博、証券コード：2991、以下当社）は、2026年3月末時点において、賃貸管理戸数が10,000戸を突破したことをお知らせいたします。

【当社の賃貸管理】

当社は、首都圏を中心に賃貸アパート・マンション等の不動産管理を受託しており、その入居率は、空室リスクが高い築30年以上の物件を含めた集計において11年連続で98％超を達成（2025年７月末時点）。都心の築浅物件に限れば99％を上回るなど、満室経営に向けた賃貸管理を実現し続けています。

空室を埋める高いリーシング力と入居中のトラブル解決ノウハウを強みに、オーナー様満足度の高いサービスを提供し続けた結果、管理委託継続率は4年連続99％超（2026年４月１日時点）と高い水準を維持しております。

【今後の展望】

当社は、独自のデータベースを活用したDX戦略により、不動産取引と賃貸管理業務をシームレスに連携させ、質の高いサービスを提供しております。

この度の10,000戸突破を通過点とし、今後もさらなる体制強化に邁進いたします。

そして、これからもあらゆる不動産オーナー様に選ばれ続ける賃貸管理サービスを提供してまいります。

【会社概要】

名称：株式会社ランドネット

代表者：代表取締役社長 榮 章博

本社：東京都豊島区南池袋1-16-15 ダイヤゲート池袋7階

設立：1999年９月29日

資本金：7億1,074万1,575円（2026年1月31日時点）

事業内容：不動産投資事業、投資用中古マンションの売買・売買仲介・賃貸・賃貸仲介・賃

貸管理、不動産コンサルティング、不動産投資セミナーの開催、不動産賃貸事業、リフォーム・リノベーション事業、不動産クラウドファンディング事業

WEBサイト：https://landnet.co.jp