【GWはMOFFへ！】5月2日より同時展開！大人気『MOFF Cat Collection Card』販売店舗拡大 ＆ 新作「MOFF Cat アクリルバッジ」グランベリーパーク店から販売スタート！

「どうぶつと人間が笑顔で幸せに暮らせる社会の実現」を目指し、全国でアニマルカフェ、猫カフェを運営する株式会社MOFF（本社：茨城県石岡市、代表取締役：矢口 宗平、以下 MOFF）は、猫たちとの思い出を形にする大人気コレクションアイテム『MOFF Cat Collection Card（モフキャットコレクションカード）』の販売店舗を、2026年5月2日（土）より新たに5店舗へ拡大いたします。さらに同日、新作グッズとして「MOFF Cat アクリルバッジ」をCat Cafe MOFF グランベリーパーク店にて限定販売を開始いたします。今年のゴールデンウィークは、ぜひお近くのMOFFで、猫たちとのつながりを感じる特別な体験をお楽しみください。

『MOFF Cat Collection Card』待望のエリア拡大

株式会社MOFF

先行販売直後からSNSを中心に「デザインが可愛すぎる」「推しネコを身近に感じられる」と大きな反響を呼び、完売店舗が続出した本アイテム。さらに5店舗拡大して販売がスタートします。

◯販売開始日：

2026年5月2日（土）～ ※数量限定

◯販売店舗（全5店舗）:

Cat Cafe MOFF

- 仙台PARCO店- 高崎オーパ店- 静岡PARCO店- イオンモール浜松志都呂店- コースカベイサイドストアーズ店

◯価格：

660円（税込）／3枚ランダム封入（当日ご入園のお客様限定・10セットまで）

◯内容：

クリア素材の上品なデザイン。実際の猫の肉球から型を取った「肉球サイン入りレアカード」や、出会えたらラッキーなシークレットカードも封入されています。

【MOFF Cat アクリルバッジ】グランベリーパーク店限定新作グッズ

連休の思い出を彩る新作アイテムとして、猫たちの愛らしい姿を閉じ込めた「ランダムアクリルバッジ」が登場いたします。

◯販売開始日：

2026年5月2日（土）～

◯販売店舗：

Cat Cafe MOFF グランベリーパーク店

◯価格：

550円（税込）

◯内容：

全36種のランダム販売！お店の人気者たちがデザインされた、ここでしか手に入らない限定アイテムです。袋を開けるまでどの猫に出会えるか分からないドキドキ感をお楽しみいただけます。カバンやポーチにつけて、いつでもお気に入りの猫と一緒に過ごせる、このGW一押しアイテムです。

ゴールデンウィークのMOFFで、新しい「つながる体験」を

MOFFは、店舗でのふれあいだけでなく、手元に残るカードやグッズを通じて、お客様と猫たちの絆が深まることを願っています。 旅行や帰省、地元でのレジャーなど、お出かけの機会が増えるゴールデンウィーク。ぜひお近くのMOFFで、個性豊かな猫たちとの新しい思い出を作りに来てください。

●会社概要

商号：株式会社MOFF

代表者：代表取締役 矢口 宗平

所在地：〒315-0005 茨城県石岡市鹿の子2-3-22

設立：2014年1月

事業内容：アニマルカフェ、猫カフェ、水族館や大型動物施設の運営

URL：https://moff-moff.jp/