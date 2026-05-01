BluePay、ステーブルコイン決済基盤を拡張し、Stripeとの連携を通じてフィアット決済との連携を強化

株式会社Maximal

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株式会社Maximal（本社：東京都、以下「当社」）が提供する決済サービス「BluePay」は、加盟店の皆様に対してより柔軟かつ高品質な決済体験を提供することを目的に、ステーブルコイン決済基盤の拡張とともに、Stripeとの連携を通じたフィアット決済機能の強化を行いました。

BluePayはこれまで、USDCおよびJPYCに加え、新たにUSDTにも対応し、ブロックチェーンを活用したステーブルコイン決済インフラの構築を推進してまいりました。

一方で、加盟店にとってはクレジットカードをはじめとする既存のフィアット決済手段への対応も不可欠であり、多様な決済手段をシームレスに統合することの重要性が高まっていました。

こうした背景のもと、当社はStripeの決済インフラを活用することで、ステーブルコイン決済と従来型フィアット決済を統合したハイブリッドな決済基盤を構築し、加盟店の利便性および運用効率のさらなる向上を実現いたします。

今後もBluePayは、「規制対応」「金融機関との連携」「決済インフラの高度化」を軸に、次世代の決済エコシステムの構築に取り組んでまいります。