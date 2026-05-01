阪急電鉄 29駅37台に「CHARGESPOT」設置拡大　全線の約3分の1、主要駅を網羅

株式会社INFORICH

モバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT(TM)（チャージスポット）」を運営する株式会社INFORICH（本社：東京都渋谷区、代表取締役 Group CEO：秋山 広宣、以下「INFORICH」)と、阪急阪神ビルマネジメント株式会社（代表取締役社長：北野 研）は、阪急電鉄エリアの駅構内14駅18か所に「CHARGESPOT」の設置を2026年4月22日より順次開始し、4月24日に設置完了いたしました。今回の設置拡大により、阪急電鉄エリアにおけるCHARGESPOTの設置は累計29駅・37台となりました。これは阪急電鉄の全90駅の約3分の1にあたり、大阪梅田・西宮北口・京都河原町・吹田・茨木市など、通勤・通学・観光の主要ターミナル駅への設置が完了しています。乗降客数の多い幹線エリアを中心に面的な充電インフラが整い、沿線のどこにいても手軽に充電できる環境が着実に広がっています。移動中の充電切れに対する不安の解消と、通勤・通学・旅行等をさらに快適にお過ごしいただける環境の実現を目指してまいります。

■設置の背景

スマートフォンの普及に伴い、外出先での充電ニーズは年々高まっています。特に駅構内は通勤・通学・観光と多くの利用者が行き交う場所であり、移動中のバッテリー切れは日常的な課題となっています。

阪急阪神ビルマネジメント株式会社は、駅施設のさらなる充実と利便性向上に取り組んでいます。今回の「CHARGESPOT」設置拡大は、各駅改札外への増設により、切符購入や乗降のタイミングでも手軽にモバイルバッテリーをレンタルできる環境を実現するものです。

■ 設置の詳細

設置時期：2026年4月22日（水）～4月24日（金）

設置内容：40スロットタイプ×1台、20スロットタイプ ×12台、10スロットタイプ ×5台、

今回の設置駅（14駅18か所）：阪急大阪梅田駅 2階茶屋町改札外

阪急 大阪梅田駅 2階中央改札外 公衆電話横

阪急西宮北口駅 東改札外 コインロッカー横

阪急西宮北口駅 南改札外 証明写真機横

阪急芦屋川駅 改札外 北側 公衆電話横

阪急今津駅 改札外 通路上

阪急逆瀬川駅 改札外 コインロッカー横

阪急三国駅 改札外 公衆電話横

阪急曽根駅 改札外 公衆電話横

阪急正雀駅 改札外 東出口側 自販機横

阪急 摂津市駅 東改札外 公衆電話横

阪急茨木市駅 南改札外 公衆電話横

阪急茨木市駅 北改札外 公衆電話横

阪急西院駅 北改札外

阪急京都河原町駅 中央改札外 9番出口付近 自販機横

阪急京都河原町駅 東改札外 3番出口付近 公衆電話横

阪急吹田駅 南改札外 自販機横

阪急北千里駅 改札外 改札付近

累計設置状況：

設置駅数：29駅（阪急電鉄 全90駅の約32%） 設置台数：37台 カバーエリア：神戸線・宝塚線・京都線の主要ターミナル駅を網羅

■ 阪急阪神ビルマネジメント株式会社について

阪急阪神ビルマネジメント株式会社は、阪急阪神グループの一員として、駅ビル・商業施設を中心としたビルマネジメント事業を展開し、駅利用者の利便性向上と地域の活性化に貢献しています。 URL：https://www.hhbm.hankyu-hanshin.co.jp/company/about/index.html

■ 「CHARGESPOT」のサービスについて

日本シェアNo.1のモバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT」。レンタル方法は「CHARGESPOT」対応アプリでバッテリースタンドのQRをスキャンするだけの簡単操作。日本全国47都道府県に約6万台設置されており、グローバルでも香港、台湾、中国、タイ、シンガポール、マカオ、オーストラリア、イタリアとエリアを拡大中です。 ※台数は2026年3月時点



■「CHARGESPOT」ご利用方法

アプリ名称：CHARGESPOT チャージスポット

ダウンロードはこちら：https://go.onelink.me/GQjX/cc9f2407

■株式会社INFORICHについて

【会社概要（URL：https://inforich.net/）】

・所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5丁目52-2 青山オーバルビル10階

・代表者：代表取締役社長 兼 執行役員 Group CEO 秋山 広宣(陳 日華)

・創 業：2015年9月

・企業サイト：https://inforich.net/