株式会社ファーマフーズ（本社：京都市西京区、代表取締役社長：金 武祚、以下「当社」）は、天然発酵による独自素材「PharmaGABA®（ファーマギャバ）」の安全性を評価した研究論文が査読付き国際学術誌『Toxicology Reports』に掲載されたことをお知らせいたします。 本研究では、PharmaGABA®の反復摂取に関する包括的な安全性評価を実施し、高用量条件下においても有害影響が認められないことが確認されました。本成果は、同素材の長期かつ継続的な摂取に対する安全性プロファイルを大きく強化するものです。

本成果により、PharmaGABA®はこれまで以上に幅広い食品・飲料用途への展開が可能となり、北米をはじめとするグローバル市場にて採用拡大が期待されます。近年、機能性食品・飲料市場は世界的に拡大を続けており、当社素材に対する需要も大手メーカーを中心に高まっています。今回の安全性データの蓄積は、こうした企業における採用判断を後押しする重要な要素となります。すでに当社は、複数の食品・飲料メーカーとの共同開発および採用検討を進めており、本成果を契機に商談の進展および採用件数の増加が見込まれます。 ■ 競争優位性の強化 PharmaGABA®は、天然由来の発酵技術により製造される高純度素材であり、品質・安全性・供給安定性の観点から、グローバル市場において高い評価を受けています。今回の学術的エビデンスの蓄積により、当社素材は「科学的根拠に裏付けられた機能性素材」としてのポジションをさらに強固なものとし、価格競争に依存しない差別化を一層推進してまいります。 ■ 今後の見通し 当社は本成果を活用し、既存顧客における採用拡大に加え、新規顧客の開拓を加速してまいります。特に食品・飲料領域においては、今後の製品上市に向けた動きが進展しており、中長期的な売上成長への寄与が期待されます。引き続き、当社は独自の研究開発力を基盤として、機能性素材事業のグローバル展開を推進し、企業価値の向上に努めてまいります。 ■ PharmaGABA®とは PharmaGABA®は、当社独自の発酵技術により製造される天然由来のGABA素材です。高純度・高品質・安定供給に加え、長年にわたり蓄積された科学的エビデンスを強みとし、食品・飲料・サプリメント分野でグローバルに採用が拡大しています。現在、グローバル市場において機能性素材への需要が拡大する中、PharmaGABA®は「科学的根拠に基づく高付加価値素材」として、多くの食品・飲料メーカーから評価を受けており、当社の収益成長を支える重要なドライバーとなっています。 ■ 掲載論文 Repeated oral administration of gamma-aminobutyric acid (GABA) does not cause reproductive or developmental toxicity in rats. Toxicology Reports. Volume 16, June 2026, 102249. URL：https://doi.org/10.1016/j.toxrep.2026.102249 【本件に関するお問合せ先】 経営戦略部・広報担当 下記リンクのお問い合わせフォームをご利用ください。 https://www.pharmafoods.co.jp/contact/ir