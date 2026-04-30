株式会社ヤマネコワークス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤原岳志）は、カジュアル飛行ゲーム『ラッキーどうぶつ ふわふわ風船』（ストア表示名：ふわふわ風船）を、Google Play / LINEミニアプリにて配信開始いたしました。基本プレイ無料でお楽しみいただけます。 本作は、ネコをはじめとするどうぶつキャラクターが風船をつかみ、雲の上、成層圏、宇宙へと高度を上げていく片手操作のカジュアルゲームです。タップだけで上昇と方向転換を行い、鳥やUFOなどの障害物を避けながら、どこまで高く昇れるかを競います

■ ゲーム概要

『ラッキーどうぶつ ふわふわ風船』は、シンプルなワンタップ操作と、風船をライフとして守りながら上昇する緊張感を組み合わせたカジュアル飛行ゲームです。空の旅は地上から始まり、高度が上がるにつれて背景や障害物が変化。短い時間でも遊びやすく、スコア更新を目指して繰り返し挑戦できます。

■ ゲームの特徴

特徴1：タップだけのかんたん操作

画面をタップするだけで上昇と方向転換。片手で直感的に遊べるため、移動中や休憩時間にもすぐプレイできます。

特徴2：高度に応じて変わる景色

地上、高空、成層圏、宇宙へ。背景と障害物が高度ごとに変化し、上へ進むほど新しい景色と緊張感が広がります。

特徴3：風船はライフ。守って高く昇る

障害物に当たると風船が割れ、すべて失うとゲームオーバー。気軽な操作の中に、風船を守るリスク管理の面白さがあります。

特徴4：キャラクターごとに違う飛び心地

ネコを中心に複数のどうぶつキャラクターが登場。軽さ、速さ、タフさ、小回り、リーチが異なり、自分に合った1匹を選べます。

特徴5：デイリー＆総合ランキング

日々の挑戦に向いたデイリーランキングと、継続的に記録を競える総合ランキングを搭載。世界中のプレイヤーと最高高度を競えます。

■ 遊び方

・画面をタップして、どうぶつを風船でふわっと上昇させます。 ・鳥、UFO、流れ星などの障害物を避けながら高度を更新します。 ・風船が障害物に当たると割れます。残りの風船を守りながら進みましょう。 ・空中の風船を取ると、追加の風船を獲得できます。 ・プレイ後はデイリーランキング・総合ランキングでスコアを確認できます。

■ ゲーム画面イメージ

■ 「ラッキーどうぶつ」シリーズ第4弾

本作は、かわいいどうぶつたちが登場する「ラッキーどうぶつ」シリーズの第4弾タイトルです。第1弾『ラッキーどうぶつサメガメ』、第2弾『ラッキーどうぶつマッチ』、第3弾『ラッキーどうぶつスイーパー』に続き、今回はパズルから空のアクションへ遊びの幅を広げました。

タイトル

ラッキーどうぶつサメガメ

ラッキーどうぶつマッチ

ラッキーどうぶつスイーパー

ラッキーどうぶつふわふわ風船

ジャンル

タップで消す爽快パズル

マッチ3パズル

どうぶつ探索パズル

カジュアル飛行ゲーム

配信・発表

2026年1月30日 配信開始

2026年2月18日 配信開始

2026年3月11日 配信開始

2026年4月30日 配信開始

■ アプリ情報

タイトル

英語タイトル

ジャンル

配信開始日

プラットフォーム

価格

対応言語

Google Play

LINEミニアプリ

公式Webサイト

開発・運営

ラッキーどうぶつふわふわ風船（ストア表示名：ふわふわ風船）

Lucky Animal Balloon Float / Fuwafuwa Balloon

カジュアル飛行ゲーム

2026年4月30日

・Google Play ・LINEミニアプリ

基本プレイ無料（広告あり）

日本語・英語ほか多言語対応

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yamanekogames.balloonfloat

https://miniapp.line.me/2009356263-QMegYQRx

https://yamaneko.works

株式会社ヤマネコワークス