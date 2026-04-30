Alma が Alma Academy で Longevity アプローチを発表、長期的な肌パフォーマンスの向上を目指す





イスラエル、カエサリア, 2026年4月29日 /PRNewswire/ -- Sisram Medical の子会社でありメディカル・エステティック・ソリューションのグローバルリーダーであるAlmaは、グローバルな Alma Academy で Longevity 戦略を発表し、継続的ケアモデルへの転換と新たな長期的成長アプローチの概要を明らかにしました。



A shift to a continuous care model and a long-term growth strategy: Eyal Ben David, CEO of Alma, introduces the company’s new approach to longevity



世界45か国から集まった430名の医師を前に、Alma の CEO である Eyal Ben David 氏は、継続的で成果重視のケアを可能にするプラットフォームへの移行について概説しました。

「Longevity は、長期的なパフォーマンスを重視する学問として、美容医療を再定義しています。その焦点は、再生、回復力、構造改善を促す制御された生体反応を通じて、皮膚の機能、適応、品質維持を高めることにあります。このアプローチにより、施術者は測定可能で持続的な成果を提供し、一貫した肌のパフォーマンスを通じて長期的な価値を築くことができます。その核となるのが、現代美容医療のオペレーティングシステムです。これは、患者のジャーニー全体を統括し、長期的なケアの提供方法を再定義するために設計された、エンドツーエンドの統合システムです」とBen David 氏は述べています。

同社は、このアプローチは、消費者期待のより広範な変化を反映していると強調しました。患者は予防、長期的な結果、パーソナライズされた体験を優先するようになっています。Alma の Longevity アプローチは、長期的に皮膚の機能と質を向上させることに重点を置いています。より早い段階から開始し、関与を拡大し、皮膚の自然な再生反応と適応反応を活性化するように設計された技術の統合エコシステムを通じて、持続的で測定可能な成果を提供します。

今年のグローバルサミットには、業界全体から19名の世界一流の専門家が集まり、洞察、研究、実際のケーススタディを共有しました。著名な講演者には、Dr. Spero Theodorou, Prof. Ofir Artzi, Dr. Pablo Naranjo, Dr. Tino Solomon, Dr. Jaerim Kim のほか、世界各国の第一人者が名を連ねました。

セッションでは、肌の若返り、血管の適応、ニキビとニキビ跡、色素沈着、肌のたるみ、傷跡、そして困難な皮膚状態の治療など、メディカルエステティックの未来を形作る主要な臨床適応症が取り上げられました。これは、包括的で長期的な患者ケアを重視する業界の高まりを反映しています。

Alma Academy は、教育、イノベーション、そして協力のためのグローバルなプラットフォームとしての役割を果たし続けています。一流の施術者が一堂に会して知識を交換し、臨床の卓越性を推進し、ライブデモンストレーションを通じて最新技術を体験する場です。

Alma について

Alma は、25年以上にわたるイノベーションにより、メディカル・エステティック・ソリューションのグローバルリーダーです。エネルギーベースのレーザー、肌分析、注入剤、高度なスキンケアなど、臨床的に証明された最先端のソリューションを通じて、施術者が安全で効果的かつ変革をもたらす治療を提供できるよう支援しています。数々の賞を受賞した Alma の製品は、臨床的な卓越性と画期的なイノベーションを兼ね備え、メディカルエステティック業界に新たな基準を打ち立てました。

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Continue to serve as a premier global platform for aesthetic innovation and education: Alma Academy



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