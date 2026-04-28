フレキシブルスクリーン用MIMヒンジの世界市場2026年、グローバル市場規模（Ｕ字型、水滴型）・分析レポートを発表
2026年4月28日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「フレキシブルスクリーン用MIMヒンジの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、フレキシブルスクリーン用MIMヒンジのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、フレキシブルスクリーン用MIMヒンジ市場の世界動向を詳細に分析したものです。2024年の市場規模は1741百万ドルと評価され、2031年には4403百万ドルへと大幅に拡大すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は14.3%と非常に高く、折りたたみ機器の普及に伴い急速な成長が見込まれています。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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フレキシブルスクリーン用MIMヒンジは、折りたたみ式スマートフォンやタブレット、ノート型機器などに使用される精密機械部品です。金属粉末と成形技術を組み合わせた製造方法により、高い精度と複雑形状の実現が可能です。
これにより、画面の折り曲げや回転動作を滑らかに行いながら、内部部品を保護し、耐久性と構造強度を確保します。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格変動などを多角的に分析し、市場変化の要因を明確にしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
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市場は種類別および用途別に分類されています。種類別ではＵ字型、水滴型などに分かれており、それぞれ折りたたみ機構に応じた設計が採用されています。
用途別では携帯電話やタブレットなどが中心であり、特に折りたたみ型携帯端末の普及が需要拡大を牽引しています。
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主要企業としては、KH Vatec、S-Connect、Amphenol、AUFlex、FINE M-TEC、Asia Vital Components (AVC)、JARLLYTEC、Shin Zu Shing、NBTM New Materials、Jiangsu Gian Technologyなどが挙げられます。
さらにDongguan Eontec、Dongguan Huanli Intelligent Technology、AAC Technologies、Shanghai Fuchi High tech、Shanghai TOMI Electronic Material、DONG GUAN JINFENG ELECTRON、Kunshan Kersen Science & Technologyなども市場において重要な役割を担っています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。
特にアジア太平洋地域は電子機器製造の中心地として市場を牽引しており、高い成長が期待されています。一方で北米や欧州でも高付加価値製品への需要が市場拡大を支えています。
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市場成長の要因としては、折りたたみ式デバイスの普及、モバイル機器の高機能化、精密部品技術の進展が挙げられます。一方で、高度な製造技術や品質管理の難しさが課題となっています。
また、新素材の開発や設計技術の革新が新たな市場機会を創出しています。
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さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、流通経路、顧客動向についても分析しています。これにより企業は市場機会を把握し、戦略的な意思決定に活用することが可能です。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「フレキシブルスクリーン用MIMヒンジの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、フレキシブルスクリーン用MIMヒンジのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、フレキシブルスクリーン用MIMヒンジ市場の世界動向を詳細に分析したものです。2024年の市場規模は1741百万ドルと評価され、2031年には4403百万ドルへと大幅に拡大すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は14.3%と非常に高く、折りたたみ機器の普及に伴い急速な成長が見込まれています。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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フレキシブルスクリーン用MIMヒンジは、折りたたみ式スマートフォンやタブレット、ノート型機器などに使用される精密機械部品です。金属粉末と成形技術を組み合わせた製造方法により、高い精度と複雑形状の実現が可能です。
これにより、画面の折り曲げや回転動作を滑らかに行いながら、内部部品を保護し、耐久性と構造強度を確保します。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格変動などを多角的に分析し、市場変化の要因を明確にしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
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市場は種類別および用途別に分類されています。種類別ではＵ字型、水滴型などに分かれており、それぞれ折りたたみ機構に応じた設計が採用されています。
用途別では携帯電話やタブレットなどが中心であり、特に折りたたみ型携帯端末の普及が需要拡大を牽引しています。
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主要企業としては、KH Vatec、S-Connect、Amphenol、AUFlex、FINE M-TEC、Asia Vital Components (AVC)、JARLLYTEC、Shin Zu Shing、NBTM New Materials、Jiangsu Gian Technologyなどが挙げられます。
さらにDongguan Eontec、Dongguan Huanli Intelligent Technology、AAC Technologies、Shanghai Fuchi High tech、Shanghai TOMI Electronic Material、DONG GUAN JINFENG ELECTRON、Kunshan Kersen Science & Technologyなども市場において重要な役割を担っています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。
特にアジア太平洋地域は電子機器製造の中心地として市場を牽引しており、高い成長が期待されています。一方で北米や欧州でも高付加価値製品への需要が市場拡大を支えています。
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市場成長の要因としては、折りたたみ式デバイスの普及、モバイル機器の高機能化、精密部品技術の進展が挙げられます。一方で、高度な製造技術や品質管理の難しさが課題となっています。
また、新素材の開発や設計技術の革新が新たな市場機会を創出しています。
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さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、流通経路、顧客動向についても分析しています。これにより企業は市場機会を把握し、戦略的な意思決定に活用することが可能です。