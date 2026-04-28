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テレビアニメ『ドラゴンボールZ』との最新コラボレーションアイテムが5月5日(火)より発売
人造人間・セル編を中心とした全20アイテムを展開
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田 昭彦、以下グラニフ）は、2026年5月5日(火)より、テレビアニメ『ドラゴンボールZ』との最新コラボレーションアイテムを、グラニフ公式オンラインストアおよび国内店舗にて発売いたします。
1984年の連載開始時から絶大な人気を誇った鳥山明の漫画を原作とするテレビアニメ『ドラゴンボールZ』。その人気は日本にとどまらず、世代を超え海を超え、世界中のファンから多くの支持を得ています。スケールの大きな世界観やユーモアあふれる魅力的なキャラクターたちの迫力ある戦闘描写、次々と現れる強敵たちとのバトル、どんな願いも叶うという７つのドラゴンボールをめぐって巻き起こるドキドキワクワクの大冒険作品です。悟空をはじめ、未来から来たトランクスや人造人間たち、そしてセルなどエピソードを代表する個性豊かなキャラクターたちのバラエティーに富んだアイテムの数々をぜひお楽しみください。
なお、グラニフ公式オンラインストアでは、2026年4月28日(火)0:00から2026年5月4日(月)23:59までの期間、本コラボレーションアイテムの予約販売を実施いたします。期間中にご予約いただくと、グラニフメンバーシッププログラムのポイントが2倍となります。
※商品掲載にあたっては、下記のコピーライト表記が必要となります
©バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション
全20種類。
詳細はグラニフ公式オンラインストア商品ページにてご確認ください。
https://www.graniph.com/collection/collection_00494
本リリース掲載商品の取り扱い店舗
グラニフ公式オンラインストア： https://www.graniph.com
グラニフ国内店舗
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
IPマーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。
IPの世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IPマーチャンダイジングをリードする企業へと成長していきます。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：71店舗（国内70、海外1）※2026年4月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official/
公式X(Twitter)：https://x.com/graniph_updates
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@graniph_official
公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINEアカウント：https://page.line.me/566yickw?openQrModal=true
■グラニフオリジナルキャラクター 公式Xアカウント
ビューティフルシャドー：https://x.com/b_shadow_g
イカク：https://x.com/ikaku_g
ラムチョップ：https://x.com/lambchop_g
ナガスギルイヌ：https://x.com/nagasugiruinu_g
ローリングパンダズ：https://x.com/rollingpandas_g
ノフリ（2026年3月デビュー）：https://x.com/nofuri_g
本件に関するお問合わせ先
株式会社グラニフ PR担当：三浦／多部田
関連リンク
グラニフ公式オンラインストア
https://www.graniph.com/
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田 昭彦、以下グラニフ）は、2026年5月5日(火)より、テレビアニメ『ドラゴンボールZ』との最新コラボレーションアイテムを、グラニフ公式オンラインストアおよび国内店舗にて発売いたします。
1984年の連載開始時から絶大な人気を誇った鳥山明の漫画を原作とするテレビアニメ『ドラゴンボールZ』。その人気は日本にとどまらず、世代を超え海を超え、世界中のファンから多くの支持を得ています。スケールの大きな世界観やユーモアあふれる魅力的なキャラクターたちの迫力ある戦闘描写、次々と現れる強敵たちとのバトル、どんな願いも叶うという７つのドラゴンボールをめぐって巻き起こるドキドキワクワクの大冒険作品です。悟空をはじめ、未来から来たトランクスや人造人間たち、そしてセルなどエピソードを代表する個性豊かなキャラクターたちのバラエティーに富んだアイテムの数々をぜひお楽しみください。
※商品掲載にあたっては、下記のコピーライト表記が必要となります
©バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション
全20種類。
詳細はグラニフ公式オンラインストア商品ページにてご確認ください。
https://www.graniph.com/collection/collection_00494
本リリース掲載商品の取り扱い店舗
グラニフ公式オンラインストア： https://www.graniph.com
グラニフ国内店舗
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
IPマーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。
IPの世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IPマーチャンダイジングをリードする企業へと成長していきます。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：71店舗（国内70、海外1）※2026年4月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official/
公式X(Twitter)：https://x.com/graniph_updates
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@graniph_official
公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINEアカウント：https://page.line.me/566yickw?openQrModal=true
■グラニフオリジナルキャラクター 公式Xアカウント
ビューティフルシャドー：https://x.com/b_shadow_g
イカク：https://x.com/ikaku_g
ラムチョップ：https://x.com/lambchop_g
ナガスギルイヌ：https://x.com/nagasugiruinu_g
ローリングパンダズ：https://x.com/rollingpandas_g
ノフリ（2026年3月デビュー）：https://x.com/nofuri_g
本件に関するお問合わせ先
株式会社グラニフ PR担当：三浦／多部田
関連リンク
グラニフ公式オンラインストア
https://www.graniph.com/