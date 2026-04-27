株式会社ディーアイジー(本社：東京都台東区、代表取締役：角 崇徳、以下 ディーアイジー)は、『BLACK LAGOON』シリーズより、レヴィをフィギュア化し、2026年10月に発売予定です。









■DIGSTA 『BLACK LAGOON』レヴィ

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■DIG公式オンラインストア特典

DIG公式オンラインストア購入特典にて、『差し替えフェイスパーツ』が付属！！

※特典は無くなり次第終了となります。





※上記アイテムは、DIG公式オンラインストアのみのお取り扱いになります。





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【商品説明】

広江礼威先生によるハードボイルド・ガンアクション漫画『BLACK LAGOON』より、ラグーン商会所属の二挺拳銃(トゥーハンド)の異名を持つ女性ガンマン「レヴィ」が、PVCスタチューフィギュア【DIGSTA】で登場！！





デジタル造形を用いて精密に表現された肉体美、レヴィ愛用の「ソードカトラス」や、ショルダーホルスター、デニムショートパンツなど細かなアイテムも完全再現。





また、広江礼威先生のイラストをあしらった特製アクリル台座も付属。









【DIGSTA】とは

世界的なキャラクター・コンテンツの魅力を切り取ったかのような本物の造形美。

細部にこだわることでより輝くキャラクターの持つ“STAR”性を、手に取りやすい価格とサイズ感で追及するPVCスタチューシリーズです。









【商品情報】

商品名 ：DIGSTA 『BLACK LAGOON』レヴィ

作品名 ：『BLACK LAGOON』

JAN ：4580850330596

発売月 ：2026年10月予定

各種価格 ：13,000円(税抜)／14,300円(税込)

材質 ：PVC＋ABS＋アクリル樹脂

カテゴリ ：彩色済完成品フィギュア

本体全高 ：(台座含む)約175mm

対象年齢 ：15歳以上

ライセンス：(C)広江礼威／小学館

発売元 ：株式会社ディーアイジー





※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは異なります。









全国のホビーショップ、量販店、ウェブショップにて絶賛ご予約受付中！

DIG公式オンラインストアは下記URLよりご確認ください。

https://dig-jpn.com/products/digsta-black-lagoon-revy









【株式会社ディーアイジーについて】

精巧で細密な表現を可能にするメーカー。

スタチュー、プラスチックモデル、可動フィギュアを中心とした玩具・ホビー商品の企画製造販売をおこないます。

皆様の好奇心をdig dig(ディグディグ)掘り起こしていけるよう、全力で進んでまいります。





ディーアイジーHP ： https://dig-jpn.com/

ディーアイジー公式X(旧Twitter)： https://x.com/digjpn_official