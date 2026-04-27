ハードボイルド・ガンアクション漫画『BLACK LAGOON』より、“レヴィ”がPVC製スタチューでフィギュア化！2026年10月発売予定
株式会社ディーアイジー(本社：東京都台東区、代表取締役：角 崇徳、以下 ディーアイジー)は、『BLACK LAGOON』シリーズより、レヴィをフィギュア化し、2026年10月に発売予定です。
■DIGSTA 『BLACK LAGOON』レヴィ
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■DIG公式オンラインストア特典
DIG公式オンラインストア購入特典にて、『差し替えフェイスパーツ』が付属！！
※特典は無くなり次第終了となります。
※上記アイテムは、DIG公式オンラインストアのみのお取り扱いになります。
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【商品説明】
広江礼威先生によるハードボイルド・ガンアクション漫画『BLACK LAGOON』より、ラグーン商会所属の二挺拳銃(トゥーハンド)の異名を持つ女性ガンマン「レヴィ」が、PVCスタチューフィギュア【DIGSTA】で登場！！
デジタル造形を用いて精密に表現された肉体美、レヴィ愛用の「ソードカトラス」や、ショルダーホルスター、デニムショートパンツなど細かなアイテムも完全再現。
また、広江礼威先生のイラストをあしらった特製アクリル台座も付属。
【DIGSTA】とは
世界的なキャラクター・コンテンツの魅力を切り取ったかのような本物の造形美。
細部にこだわることでより輝くキャラクターの持つ“STAR”性を、手に取りやすい価格とサイズ感で追及するPVCスタチューシリーズです。
【商品情報】
商品名 ：DIGSTA 『BLACK LAGOON』レヴィ
作品名 ：『BLACK LAGOON』
JAN ：4580850330596
発売月 ：2026年10月予定
各種価格 ：13,000円(税抜)／14,300円(税込)
材質 ：PVC＋ABS＋アクリル樹脂
カテゴリ ：彩色済完成品フィギュア
本体全高 ：(台座含む)約175mm
対象年齢 ：15歳以上
ライセンス：(C)広江礼威／小学館
発売元 ：株式会社ディーアイジー
※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは異なります。
全国のホビーショップ、量販店、ウェブショップにて絶賛ご予約受付中！
DIG公式オンラインストアは下記URLよりご確認ください。
https://dig-jpn.com/products/digsta-black-lagoon-revy
【株式会社ディーアイジーについて】
精巧で細密な表現を可能にするメーカー。
スタチュー、プラスチックモデル、可動フィギュアを中心とした玩具・ホビー商品の企画製造販売をおこないます。
皆様の好奇心をdig dig(ディグディグ)掘り起こしていけるよう、全力で進んでまいります。
ディーアイジーHP ： https://dig-jpn.com/
ディーアイジー公式X(旧Twitter)： https://x.com/digjpn_official