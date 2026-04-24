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帝京科学大学が大学紹介のアニメーションPVを公開
帝京科学大学が大学公式YoutubeチャンネルにてアニメーションPVを4本公開した。
大学の特色ある学びとめざす将来の職業をわかりやすく紹介している。
・帝京科学大学 アニメーションPV「動じない、自分になる。」生命環境学部ver.
https://www.youtube.com/watch?v=ukY5lHV8Zbk
・帝京科学大学 アニメーションPV「動じない、自分になる。」医療科学部ver.
https://www.youtube.com/watch?v=bXVGTikg1O0
・帝京科学大学 アニメーションPV「動じない、自分になる。」教育人間科学部ver.
https://www.youtube.com/watch?v=HedmALt0Bg8
・帝京科学大学 アニメーションPV「夢があるから、動じない。」編
https://www.youtube.com/watch?v=gwHYmc8U_yw
▼本件に関する問い合わせ先
帝京科学大学 入試・広報課
TEL：03-6910-3775
メール：koho@ntu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
大学の特色ある学びとめざす将来の職業をわかりやすく紹介している。
・帝京科学大学 アニメーションPV「動じない、自分になる。」生命環境学部ver.
https://www.youtube.com/watch?v=ukY5lHV8Zbk
・帝京科学大学 アニメーションPV「動じない、自分になる。」医療科学部ver.
https://www.youtube.com/watch?v=bXVGTikg1O0
https://www.youtube.com/watch?v=HedmALt0Bg8
・帝京科学大学 アニメーションPV「夢があるから、動じない。」編
https://www.youtube.com/watch?v=gwHYmc8U_yw
▼本件に関する問い合わせ先
帝京科学大学 入試・広報課
TEL：03-6910-3775
メール：koho@ntu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/