観世流 白石能『鞍馬天狗』が2026年6月13日 (土)に宮城県白石市 碧水園能楽堂（宮城県 白石市 南町２丁目１－１３）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて2026年4月26日(日)10：00～一般販売開始予定です。

https://www.city.shiroishi.miyagi.jp/soshiki/30/28596.html

※2026年4月26日(日)10：00～販売

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※2026年4月25日(土)9：00から碧水園にて特別先行発売(1日のみ)

毎年恒例の観世流白石能。今年は「鞍馬山伝説」を上演！！

公演当日、碧水園内お茶室では「菅原夢玄師 能面展」も開催いたします。 こちらもぜひお運びください。（入場無料）

［番 組］ 午後2時開演（1時開場） ■見所解説 小島英明（30分） ■仕舞『橋辨慶』小島英明・小島伊織（10分） ■狂言『鞍馬参り』野村萬斎（25分） 休憩15分 午後3時20分頃 ■能『鞍馬天狗 白頭』小島英明（70分） 午後4時半頃、終演予定

能『鞍馬天狗 白頭』あらすじ 春爛漫の鞍馬山。西谷の能力(アイ)より花見への招きの文を受けた東谷の僧(ワキ)が、大勢の稚児(花見稚児)を伴い、西谷の桜見物に出かける。そこへ見慣れぬ山伏(前シテ)が来て、どっかりと座り込む。興ざめした一行は帰ってしまうが、ただ一人残る稚児がいた。これこそ、後の源義経・沙那王(しゃなおう＝牛若丸、子方)であった。 沙那王は山伏に声をかけ、一緒に花見をしようと誘う。そして、平家一門の稚児達に囲まれている我が身の孤独を嘆く。その境遇に同情し心惹かれた山伏は、花の名所を案内してまわる。沙那王が名を尋ねると、山伏はこの山に住む大天狗であると名乗り、平家を滅ぼすべく兵法を授けようと語ると明日の再会を約して飛び去る。【中入】 翌日、長刀を手にした沙那王の前に、全国の名だたる天狗達を引き連れ、大天狗(後シテ)が現れる。大天狗は、漢の高祖の臣下・張良の故事を引き、師匠に教えを仰ぐ者の心得を語って聞かせ、続いて兵法の奥義を授ける。そして、この後は沙那王の影となって御身を離れず武運長久の守護を誓うと、名残を惜しみつつ鞍馬山へ姿を消すのであった。

公演概要

観世流 白石能『鞍馬天狗』 公演日時：2026年6月13日 (土) 午後2時開演（1時開場） 午後4時半頃、終演予定 会場：宮城県白石市 碧水園能楽堂（宮城県 白石市 南町２丁目１－１３） ■出演者 能楽師 シテ方 小島英明 狂言方 野村萬斎 他 ■チケット料金（全席指定・税込） 正面席：6500円／正面補助席：6000円 脇正面席：6000円／脇正面補助席：5500円 中正面席：5500円／中正面補助席：5000円 学生券：3500円（中正面エリア） ＜カンフェティ限定！1,000円割引＞ 中正面補助席 5000円 → カンフェティ中正面補助席 4,000円！

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