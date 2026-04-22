【学術論文発表済】神奈川県横浜市のバザルト(R)ヘッドスパが80代の睡眠・頭部疲労・聴覚コンディションに変化。3年の継続ケアで「いくつになっても自分らしく」を支えた最新症例を公開

【学術論文発表済】神奈川県横浜市のバザルト(R)ヘッドスパが80代の睡眠・頭部疲労・聴覚コンディションに変化。3年の継続ケアで「いくつになっても自分らしく」を支えた最新症例を公開