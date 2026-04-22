【学術論文発表済】神奈川県横浜市のバザルト(R)ヘッドスパが80代の睡眠・頭部疲労・聴覚コンディションに変化。3年の継続ケアで「いくつになっても自分らしく」を支えた最新症例を公開
バザルト(R)が導いた変化――神奈川県横浜市・リラクゼーションサロンLara luanaの症例報告
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは自律神経・血行・全身コンディションへの影響を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメント技術として確立されています。
この度、神奈川県横浜市のサロン『リラクゼーションサロンLara luana』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは80代のお客様です。補聴器を使用されており、日常生活では工夫をしながら過ごされていました。夜中に途中で目が覚めてしまうこと、頭の奥が疲れているような感覚が続くことも気になられており、「まだまだ一人暮らしを楽しみたい」「いくつになっても自分らしく過ごしたい」という想いを持ってご来店されました。
同サロンでは、バザルト(R)ヘッドスパを中心に、首・肩・頭まわりを含めたケアを継続実施。温石を首や頭皮に直接あてながら行うバザルト(R)ならではのヘッドケアで、力を抜きにくい方が安心して休みやすい時間を提供。月に2～4回のペースで、約3年にわたり継続来店いただいています。
通い始めて半年ほど経った頃、お客様より「聴力検査で以前より聞こえが良いと言われた」とのご報告がありました。その後も補聴器の調整が少しずつ変わっていったとのことで、サロン内でも会話の聞き返しや行き違いが以前より減った場面が確認されています。夜中に途中で起きてしまうことや、頭の奥が疲れているような感覚についても、以前より気になりにくくなったとお話しいただいています。
お客様は「なんだか前より聞こえやすくなった気がするのよ。夜も前ほど起きなくなったし、頭の奥が疲れている感じも減ったわ。年を取ったら、自分の健康に投資した人の勝ちよ」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ヘッドスパは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で頭皮・首・肩の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：リラクゼーションサロンLara luana（神奈川県横浜市）
URL：https://laraluana-salon.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347325/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347325/images/bodyimage2】
「いくつになっても花ひらく。バザルト(R)は、その方らしく過ごし続けるための技術だと思っています。」
神奈川県横浜市の『リラクゼーションサロンLara luana』オーナー・山田氏は、女性の人生の変化に寄り添う「小さな保健室のようなサロン」を目指しています。年齢やライフステージが変わっても、その方らしく過ごしていけることを大切にする中でバザルト(R)に出会い、温かさを感じながら無理なく受けられる点、力を抜きにくい方にも安心して受けていただけることに確信を持ち導入を決意しました。
「技術の土台にある理論の緻密さや積み重ねられた研究背景にも強く納得しています。気持ちよかっただけで終わらず、ご本人が変化に気づき継続につながっていく手応えを現場で感じています。理論と現場実感の両方に納得しながら、長く誠実に提供し続けられることも大きなメリットです」と山田氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、山田氏はこう語ります。「バザルト(R)は、ただ美容のためだけではなく、頑張り続けてきた方が安心して力を抜き、自分らしく過ごしていくための時間にもつながる技術です。年齢を重ねても心地よく軽やかに過ごしていきたい方にこそ、知っていただきたいです」
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは自律神経・血行・全身コンディションへの影響を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメント技術として確立されています。
この度、神奈川県横浜市のサロン『リラクゼーションサロンLara luana』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは80代のお客様です。補聴器を使用されており、日常生活では工夫をしながら過ごされていました。夜中に途中で目が覚めてしまうこと、頭の奥が疲れているような感覚が続くことも気になられており、「まだまだ一人暮らしを楽しみたい」「いくつになっても自分らしく過ごしたい」という想いを持ってご来店されました。
同サロンでは、バザルト(R)ヘッドスパを中心に、首・肩・頭まわりを含めたケアを継続実施。温石を首や頭皮に直接あてながら行うバザルト(R)ならではのヘッドケアで、力を抜きにくい方が安心して休みやすい時間を提供。月に2～4回のペースで、約3年にわたり継続来店いただいています。
通い始めて半年ほど経った頃、お客様より「聴力検査で以前より聞こえが良いと言われた」とのご報告がありました。その後も補聴器の調整が少しずつ変わっていったとのことで、サロン内でも会話の聞き返しや行き違いが以前より減った場面が確認されています。夜中に途中で起きてしまうことや、頭の奥が疲れているような感覚についても、以前より気になりにくくなったとお話しいただいています。
お客様は「なんだか前より聞こえやすくなった気がするのよ。夜も前ほど起きなくなったし、頭の奥が疲れている感じも減ったわ。年を取ったら、自分の健康に投資した人の勝ちよ」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ヘッドスパは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で頭皮・首・肩の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：リラクゼーションサロンLara luana（神奈川県横浜市）
URL：https://laraluana-salon.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347325/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347325/images/bodyimage2】
「いくつになっても花ひらく。バザルト(R)は、その方らしく過ごし続けるための技術だと思っています。」
神奈川県横浜市の『リラクゼーションサロンLara luana』オーナー・山田氏は、女性の人生の変化に寄り添う「小さな保健室のようなサロン」を目指しています。年齢やライフステージが変わっても、その方らしく過ごしていけることを大切にする中でバザルト(R)に出会い、温かさを感じながら無理なく受けられる点、力を抜きにくい方にも安心して受けていただけることに確信を持ち導入を決意しました。
「技術の土台にある理論の緻密さや積み重ねられた研究背景にも強く納得しています。気持ちよかっただけで終わらず、ご本人が変化に気づき継続につながっていく手応えを現場で感じています。理論と現場実感の両方に納得しながら、長く誠実に提供し続けられることも大きなメリットです」と山田氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、山田氏はこう語ります。「バザルト(R)は、ただ美容のためだけではなく、頑張り続けてきた方が安心して力を抜き、自分らしく過ごしていくための時間にもつながる技術です。年齢を重ねても心地よく軽やかに過ごしていきたい方にこそ、知っていただきたいです」