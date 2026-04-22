東証プライム企業が導入、「整体×健康経営」という新たな福利厚生モデル

株式会社endless summer

美容整体ブランド「salon Nグループ」（運営：株式会社re.born／東京都／代表取締役：根本亮佑）は、東証プライム上場の製薬企業において、社員向けの出張型整体サービスの提供を開始しました。

本取り組みは、「健康経営」の一環として、社員の身体的コンディション向上および業務パフォーマンスの最大化を目的としています。

本取り組みは、同社における新たな福利厚生施策として試験的に導入されたものです。

なお、株式会社re.bornはこれまで累計2万人以上の施術実績を有しており、その知見をもとに本サービスを展開しています。

・東証プライム上場企業が導入した新たな福利厚生モデル

・整体を「パフォーマンス向上のインフラ」として企業に提供

・累計2万人以上の施術実績をもとに法人向けサービスを開始

・国家資格者による「骨格×筋肉×神経」への統合アプローチ

背景｜働き方の変化に伴う身体不調の増加

リモートワークや長時間のデスクワークの普及により、肩こり・腰痛・姿勢不良といった慢性的な身体不調を抱えるビジネスパーソンが増加しています。

また、身体の歪みや機能低下を抱えたまま運動を行うことで、不調を悪化させてしまうケースも見受けられます。

こうした背景から、企業側でも従業員の健康維持・改善を目的とした取り組みが重要視されています。

取り組み内容｜企業内で受けられる出張整体サービス

本取り組みでは、企業内にて国家資格者による整体施術、姿勢および骨格バランスの評価、個々の状態に応じたコンディショニング提案を行います。

salon Nグループがこれまで提供してきた骨格バランス調整と身体機能改善を融合させることで、単なるリラクゼーションではなく、根本改善を目的とした施術を提供します。

特徴｜“美容整体”の枠を超えた本質的アプローチ

本サービスは、国家資格者による医学的知見に基づいた施術を行い、骨格・筋肉・神経を総合的に捉えたアプローチを特徴としています。

また、個別の身体状態に応じたオーダーメイド対応により、短期的な疲労回復だけでなく、中長期的な身体改善とパフォーマンス向上を支援します。

今後の展開｜法人向けサービスの拡大

本取り組みは、新たな福利厚生施策として試験的に導入されたものです。

今後は法人向けサービスとしての展開を強化し、企業ごとの課題に応じた健康支援モデルの確立を目指します。

代表コメント

株式会社re.born 代表取締役 根本亮佑

「これまで個人のお客様に対して提供してきた弊社の整体とセラピストとの対話の価値は、企業においても大きな可能性があると感じています。

今回の取り組みを通じて、働く人々の身体機能を最適化し、日常のパフォーマンス向上に貢献していきたいと考えています。」

salon Nグループについて

salon Nグループは、都内を中心に複数店舗を展開する美容整体ブランドです。

小顔矯正・骨盤矯正・整体・パーソナルトレーニングなどを通じて、骨格と身体機能の両面からアプローチし、一人ひとりに最適化された施術を提供しています。

店舗一覧・公式サイト

salon Nグループの各店舗情報は以下よりご覧いただけます。

salonN恵比寿店 https://reborn-salon.co.jp/shop/body-planning-n/

salonN目黒店 https://reborn-salon.co.jp/shop/karada-n/

salonN梅田店 https://reborn-salon.co.jp/shop/quick-n/

salonN代官山店 https://reborn-salon.co.jp/shop/the-n/

会社概要

会社名：株式会社re.born

代表者：根本亮佑

所在地：東京都渋谷区恵比寿西2-10-8-B1F

電話番号：03-6884-2448

事業内容：美容整体サロン運営、トレーニング事業、法人向け健康支援事業