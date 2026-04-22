【GMVランキング1位】「燕チャンネル」、TikTok Shop“トクトクセール”で2026年3月のGMVランキング1位を獲得

株式会社Sホールディングス

ライブコマース事業、ブランド事業、AI事業などを展開し、日常と未来を彩る最高の体験を創造する株式会社Sホールディングス(本社：東京都品川区、代表取締役CEO： 燕 咏靖)は、当社運営のアパレルブランドABITOKYOが企画・配信するTikTokライブコマース「燕チャンネル」が、2026年3月20日(金)から3月26日(木)に開催されたTikTok Shopのセールイベント“トクトクセール”において、チャンネル別GMV(流通総額)ランキングで1位を獲得したことをお知らせいたします。

「燕チャンネル」は、視聴者との関係性構築を軸に、商品設計・見せ方・購買導線を一体で最適化することで、セール期間中の売上を最大化し、同ランキングで首位を獲得しました。

本成果は、以下3つの施策の組み合わせによって実現しています。

■GMV1位獲得を支えた3つの要因

1．韓国現地ライブ×独占商品の展開

韓国現地からのライブ配信により、最新トレンドをリアルタイムで発信。さらに、人気ブランドとの独占契約商品を展開することで、「ここでしか買えない」価値を明確化し、購買意欲の最大化につなげました。

2．高付加価値の限定商品「社長セット」の投入

特別セット商品「社長セット」は、代表・燕が自ら商品をセレクトし構成した限定企画です。実際の配信現場で培った知見をもとに、“視聴者が本当に求める組み合わせ”を実現。価格以上の魅力と限定性により、購買意欲の向上につながりました。

3．美容・健康デバイス商材の強化

ヘアアイロンや体組成計などのデバイス商材を拡充。ライブ配信による実演を通じて機能性や使用感を直感的に伝えることで、視聴者の理解と納得を促進し、高単価商品の販売拡大に寄与しました。

■今後の展望

燕チャンネルは、単なる商品の販売に留まらず、ライブを通じて「発見」と「感動」を届ける次世代のショッピング体験を追求しています。今後もSホールディングスのリソースを最大限に活用し、日本とアジア、そして世界を繋ぐライブコマースのリーディングランナーとして、市場の活性化に努めてまいります。

■「燕チャンネル」について

TikTokライブコマースにおいて国内トップクラスの販売実績を誇るライブ配信チャンネル。ライブコマース専門プロダクション「S-LIVE JAPAN」に所属し、企画力・演出力・販売導線設計を強みに、数々のヒット配信を創出しています。美容・韓国コスメ・健康食品から、自社アパレルブランド「ABITOKYO」まで、多岐にわたるジャンルで高感度なライフスタイルを提案。特に、昨今注力しているのが、TikTok Shopの枠組みを活用した「地方再生プロジェクト」です。宮城県や三重県、北海道といった日本各地の自治体・地元企業と連携し、現地から特産品の魅力をダイレクトに発信。2日間で売上4,000万円超を記録するなど、ライブコマースを通じた新たな地域活性化モデルの構築を目指しています。

URL：https://www.tiktok.com/@enyonjin

■ライブコマース専門プロダクション「S-LIVE JAPAN」について

S-LIVE JAPANは、TikTokを中心に活躍するライブコマーサーが所属し、「燕チャンネル」をはじめとした複数のライブコマースチャンネルを運営する、ライブコマース専門プロダクションです。TikTok公式クリエイターエージェンシーパートナー(CAP)に認定されており、クリエイターと企業の架け橋として、TikTok上でのプロモーションおよびコラボレーション施策を支援しています。

代表的なライブコマースチャンネルである「燕チャンネル」は、2025年11月から2026年3月までの5ヶ月連続で、TikTok Shop月間GMVランキング1位を獲得しており、データ分析に基づく配信設計やブランド連携施策により高い販売成果を創出しています。

【チャンネル概要】

チャンネル名：S-LIVE JAPAN

URL：https://www.tiktok.com/@slive.japan

TikTok公式エージェンシーであるS Holdingsの運営のもと、自社ブランド「ABITOKYO」をはじめ、全国約1万社の提携企業の商品をライブ配信で紹介。ライブコマーサー(配信者)の育成から販促支援まで一気通貫で行い、「見る」「話す」「買う」が一体となる新しい購買体験を提供しています。

【会社概要】

社名：株式会社Sホールディング

本店所在地：東京都品川区上大崎3-5-11 MEGURO VILLA GARDEN 4階

代表者：代表取締役CEO 燕 咏靖

設立：2012年5月14日

資本金：5,000万円

事業内容：ライブコマース事業、ライブコマーサー育成事業、ライブコマース事務所、ブランド事業、アパレル事業、AI事業・ITシステム事業

URL：https://www.s-hldgs.co.jp/

※インタビュー取材、ならびにライブコマース現場への密着取材が可能です。

取材をご希望のメディア様は、広報担当までお気軽にお問い合わせください。

【TikTok】

燕チャンネル：https://www.tiktok.com/@enyonjin

ABITOKYOチャンネル：https://www.tiktok.com/@abitokyoen

みぽりんチャンネル：https://www.tiktok.com/@mihoabitokyo