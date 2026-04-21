6月21日は父の日。父の日まであと61日！絶対失敗しない父の日のプレゼント選びをお手伝い。お父さんにありがとうの気持ちを伝える、父の日ギフト専門メディア「父の日.jp」、4月21日より2026年版開始

Groov株式会社

父の日ギフトでお父さんにありがとうの気持ちを伝える、父の日ギフト専門WEBメディア「父の日.jp」（ https://chichinohi.jp/ ）が、父の日まであと61日となる、2026年4月21日(火)より父の日2026年バージョンとしてスタートします。

父の日ギフトの専門情報メディア「父の日.jp」は、2026年の父の日に向けた最新ギフト情報を公開しました。多くのユーザーに支持される同サイトでは、今年もいち早くトレンドや人気ギフトを発信。

ギフト選びに役立つ多彩なコンテンツを通じて、2026年の父の日をより満足度の高いものにするための情報をお届けします。

2026年の父の日はいつ？

2026年の父の日は、6月21日（日）です。父の日は、6月の第3日曜日になり、毎年、変則的な日付となります。

父の日はいつ？：https://chichinohi.jp/chichinohiitsu/(https://chichinohi.jp/chichinohiitsu/)

早くも父の日商戦スタート？ 父の日.jp 2026年バージョンの概要

人気ランキング・トレンド予測・選び方ガイドなど最新情報を一挙公開。

父の日ギフトの専門情報メディア「父の日.jp」は、2026年の父の日に向けた最新情報コンテンツの公開を開始しました。毎年多くのユーザーに利用される同サイトでは、今年もいち早く父の日に関するトレンドや人気ギフト情報を発信していきます。

■父の日.jp 2026年版の主なコンテンツ

■2026年 父の日ギフトの注目トレンド

- 父の日カウントダウンコンテンツを公開- 父の日ギフトのカテゴリー別ランキングをデイリー更新- 2026年版ギフト商品の掲載を順次開始（一部は継続人気商品も掲載）- 2026年の父の日トレンドや傾向がデータでわかる調査アンケートを公開予定

父の日.jpでは、過去の動向やユーザーの購買傾向をもとに、2026年の父の日ギフトのトレンドを分析しています。

- 実用性重視のギフト（お酒・健康グッズ・リラックスアイテム）- “体験”や“時間”を贈るギフトの増加- 高価格帯よりも「日常を少し豊かにする」商品が人気- ECでの購入比率のさらなる増加- 即日で贈れるeギフト需要の拡大

また、姉妹メディアである母の日ギフト専門サイト「母の日.me」(https://hahanohi.me/)で蓄積された調査データも活用し、母の日と父の日におけるギフト選びの傾向の違いを踏まえた分析を行っています。

■豊富なコンテンツで父の日ギフト選びをサポート

父の日.jpでは、単なる商品紹介にとどまらず、ユーザーの「選び方がわからない」「毎年同じになってしまう」といった悩みを解決するためのコンテンツを多数展開しています。

- 父の日ギフト売れ筋ランキング- お酒・グルメ・健康グッズなどジャンル別特集- 予算別おすすめギフトガイド- 失敗しない父の日の贈り方解説- 最新トレンドを反映した特集記事

これらのコンテンツにより、初めて父の日ギフトを選ぶ方から、毎年ギフトを贈っている方まで、幅広いニーズに対応しています。

父の日ギフト・プレゼント 売れ筋ランキング2026（毎日更新）230カテゴリー別＆予算別：

https://chichinohi.jp/giftranking/(https://chichinohi.jp/giftranking/)

■父の日に特化した専門メディアとしての強み

父の日.jpは、日本でも数少ない「父の日」に特化した専門メディアです。父の日に関する情報を網羅的に取り扱い、ギフトランキングや特集記事、独自の視点による情報発信を行っています。

検索エンジンにおいても「父の日」関連キーワードで上位表示されるなど、多くのユーザーに支持されており、父の日ギフトを検討する際の情報収集メディアとして活用されています。

また、母の日ギフト専門メディア「母の日.me」とあわせて運営しており、季節ギフト領域における豊富なデータと知見を活かした情報発信を行っています。

父の日ギフト選びに悩む方にとって、本コンテンツは有益な情報源となることを目指して作成されています。幅広いユーザーのニーズをもとに構成された情報を通じて、2026年の父の日ギフト市場の動向を把握し、最適なギフト選びにぜひお役立てください。

なお、母の日ギフトのトレンドや実態については「母の日.me」にて詳しく紹介していますので、あわせてご覧ください。

■母の日.me メディア概要

母の日.me：https://hahanohi.me/(https://hahanohi.me/)

母の日に関する情報を発信する専門メディア「母の日.me」では、「今年の母の日はいつ？」といった基本情報に加え、アンケート調査データの公開や、今人気の母の日ギフト・プレゼントがわかる300以上のランキングなど、プレゼント選びに役立つ多彩なコンテンツを展開しています。

【父の日.jp メディア概要】

2026年の父の日は、6月21日（日）です。

父の日に特化した情報メディア「父の日.jp」では、「今年の父の日はいつ？」といった基本情報から、300種類以上のギフトランキングまで、プレゼント選びに役立つ幅広いコンテンツを展開しています。

また、ギフトの予算や購入場所、選定時の重視ポイントなど、「世間のギフト事情」に関するアンケート調査も定期的に実施。これから父の日ギフトを選ぶ方にとって、リアルな傾向を把握できる有益な参考情報を提供しています。



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運営会社：Groov株式会社

- 関連メディア母の日.me：https://hahanohi.me/(https://hahanohi.me/)母の日についての様々な情報を発信している、母の日に特化した情報メディアサイト。

敬老の日.jp：https://keirounohi.jp/(https://keirounohi.jp/)

敬老の日についての様々な情報を発信している、敬老の日に特化した情報メディアサイト。

- ・Groov株式会社について

Groov株式会社は、母の日.meや父の日.jpなど、ギフト特化型WEBメディアサイトの運営と、EC×DX化の企画・支援事業やECでのソムリエの機械化を推進し、ユーザーが求める商品を提案する診断提案型ECシステムの構築を支援する事業を中心とした会社です。

グルーヴ株式会社 : https://www.groov.co.jp/(https://www.groov.co.jp/)