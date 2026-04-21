水の力で快適な涼風をお届け、上部給水＆キャスター付きで使いやすく、オフタイマー機能で就寝時も安心して使える冷風扇を、ジェネリック家電ブランド「MAXZEN」から2026年4月9日より発売
エクスプライス株式会社
- MCF-QD01-WH：https://maxzen.jp/product/mcf-qd01/
(http://maxzen.jp/)
ジェネリック家電ブランド「MAXZEN」を展開するマクスゼン株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：清水敏光）は、冷風扇（MCF-QD01-WH）を、2026年4月9日より発売。
＜商品ページ＞
- MCF-QD01-WH：https://maxzen.jp/product/mcf-qd01/
エアコンと扇風機のいいとこ取りで、冷え過ぎず心地よい涼しさを届けます
水の力でやさしい涼風、風量は弱・中・強の三段階調整可能
左右自動スイング＆上下調整可能ルーバーで風を広範囲に
運転はシーンに合わせて3つのモードから選択可能
操作パネルとリモコンで、迷わずかんたんに操作できます
給水は上から注ぐだけ、最大10Lの大容量で連続18時間使用可能
キャスター付きで移動がスムーズ、オフタイマーで寝室の利用も◎
水洗いOKでお手入れしやすい水タンク＆フィルター
サイズ・付属品
仕様
MAXZENについて
(http://maxzen.jp/)
「MAXZEN（マクスゼン）」は、コストパフォーマンスの高さで人気の2013年に誕生したジェネリック家電（※1）ブランドです。「最大限のゆたかさを、削ぎ落した価格で」をコンセプトに掲げ、家電販売で培った経験を生かしながら、機能と価格のバランスを徹底追求しお客様視点での製品開発を心がけています。2025年度（※2）の実績といたしましては、生活家電、季節家電、調理家電など約330製品を取り扱い、累計販売台数は345万台を突破し年間売上高は96億円を超えました。
※1 ジェネリック家電：搭載機能を厳選することで高品質かつ低価格での販売を実現した家電製品
※2 2025年度：2025年2月1日～2026年1月31日の期間
会社概要
会社名 マクスゼン株式会社 （英文社名：MAXZEN Inc.）
URL http://maxzen.jp/
代表者 代表取締役社長 清水敏光
所在地 本社 東京都墨田区江東橋4丁目26番5号 東京トラフィック錦糸町ビル6F
資本金 3,000万円
株主 エクスプライス株式会社（100%）
事業内容 家電製品の企画・開発・製造