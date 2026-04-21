NYの名門ステーキハウス「ベンジャミン ステーキハウス」六本木店、感謝を伝える母の日を華やかに彩る2種の特別コースを提供開始

株式会社オーイズミフーズ

ニューヨーク発の名門ステーキハウス「ベンジャミン ステーキハウス」（日本運営：株式会社オーイズミフーズ）は、六本木店にて母の日シーズンに合わせ、感謝の気持ちを伝える2特別コース2種を2026年5月7日(木)から5月31日(日)の期間限定で提供いたします。

https://benjaminsteakhouse.jp/location/roppongi/

ベンジャミン ステーキハウス 六本木店では、家族で過ごす温かな時間をより豊かにする、華やかさと上質さを兼ね備えた母の日特別コースとして「母の日フィレミニョンコース」と「母の日NYサーロインステーキコース」をご用意いたしました。

前菜には、彩り豊かなメスクランサラダとサーモンマリネを組み合わせた「母の日オリジナル前菜盛り合わせ」をご用意。メインには、USDA認定プライムビーフを使用した「フィレミニョンステーキ」や、28日間熟成で旨味を引き出した「USDAプライムNYサーロインステーキ」など、ベンジャミン ステーキハウスならではの魅力を堪能できるラインナップを揃えています。

「母の日フィレミニョンコース」には、「母の日オリジナル前菜盛り合わせ」にプリッとした海老の食感と爽やかな酸味が、フィレミニョンの上品な甘みが特徴のシュリンプカクテルを添えて提供します。

また「母の日NYサーロインステーキコース」には、NYステーキハウスで長く親しまれてきたホットアペタイザー「オイスターカジノ」をご用意。オイスターにベーコンとパン粉を重ねて香ばしく焼き上げた一皿から、サーロインステーキへと続くNYステーキハウスの王道をお楽しみいただけます。

NYステーキハウスの重厚感と六本木の洗練が調和する空間で、大切な人へ感謝を伝える特別なひとときをお楽しみいただけます。

■ベンジャミン ステーキハウス 六本木店 母の日コース 概要

店舗：ベンジャミン ステーキハウス 六本木店

所在地：東京都港区六本木7丁目14-4 レム六本木ビル B1F

提供期間：2026年5月7日(木)～5月31日(日)

予約受付期間：2026年4月21日(火)～5月31日(日）

提供時間：ランチ、ディナー

お客様からのお問合せ先：03-5413-4266 / MAIL bsh-roppongi@benjaminsteakhouse.jp

価格（税サ込）：

母の日フィレミニョンコース15,000円

母の日NYサーロインステーキコース20,000円

＜コース内容＞

- Appetizer：母の日オリジナル前菜盛り合わせ

(サーモンマリネ／朝摘みベビーリーフのサラダ／シュリンプカクテル)

※シュリンプカクテルはフィレミニョンコースのみ

- Soup：本日のスープ

- Hot Appetizer:オイスターカジノ ※NYサーロインコースのみ

- Entree：フィレミニョンステーキ 又はNYサーロインステーキ

- Sides：マッシュポテト & クリームレスクリームドスピナッチ

- Dessert：本日のデザート

- Coffee or Tea

- Bread：小麦麦芽パン＆クルミ麦芽パン（ホイップバター添え）

Appetizer 母の日オリジナル前菜盛り合わせ

六本木店ならではの洗練を加えた前菜盛り合わせです。メスクランサラダとサーモンマリネは、素材の持ち味を引き出すシンプルかつエレガントな仕立てで、コースの始まりにふさわしい軽やかな味わいを演出します。

さらにフィレミニョンコース限定で、NYステーキハウスを象徴する“シュリンプカクテル”を添えて提供プリッとした海老の食感と爽やかな酸味が楽しめる、母の日だけの華やかな前菜盛り合わせです。NYの王道スタイルと六本木のエレガンスが調和した、特別感あふれる一皿に仕上げました。

Soup 本日のスープ

NYステーキハウスの伝統に寄り添いながら、季節の素材を丁寧に引き出した“本日のスープ”。 ベンジャミンステーキハウスが大切にしてきた、シンプルでありながら奥行きのある味わいを追求し、一杯の中に素材本来の香りと旨味をしっかりと閉じ込めています。母の日の特別な食卓にふさわしい、温かみと落ち着きを感じる一杯です。

Hot Appetizer オイスターカジノ ※NYサーロインステーキコース限定

NYステーキハウスのクラシックアペタイザーとして長く愛されてきた“オイスターカジノ”。六本木店では、伝統のレシピを尊重しながら、素材の旨味を引き立てる上質な仕立てでご提供します。新鮮なオイスターに、ベーコンの香ばしい旨味とガーリックグラニューの芳醇な香りを重ねた軽やかなパン粉とオリーブオイルをまとわせてオーブンで丁寧に焼き上げています。パン粉の香ばしさ、ベーコンのコク、オリーブオイルのまろやかさがオイスターの塩味と甘みを引き立て、サーロインの力強い旨味へと自然につながる“前菜としての完成度” を生み出します。母の日コースにふさわしい、華やかさとクラシックさを兼ね備えた一皿です。

Entree フィレミニョンステーキ 又は NYサーロインステーキ

NYサーロインステーキフィレミニョンステーキフィレミニョンステーキ

エレガントに味わえる部位がフィレミニョンです。ウェットエイジングによってしっとりとした柔らかさを引き出し、きめ細やかな肉質が生む上品な甘みと、舌の上でほどけるような滑らかな口溶けが魅力。脂の主張を抑えた繊細な味わいは、特別な日の食卓にふさわしい気品を備えています。

母の日コースでは150gのベストバランスでご用意し、前菜のシュリンプカクテルとも美しく調和する、軽やかで贅沢な一皿です。

NYサーロインステーキ

NYステーキハウスの王道を体現するUSDAプライム・サーロイン。赤身の旨味をしっかりと感じられる、力強くクラシックな味わいが魅力です。ひと口ごとに広がる香ばしさと深いコクは、NYのステーキ文化を象徴する存在。母の日コースでは、オイスターカジノ と組み合わせることで、より重厚で伝統的なステーキハウススタイルを堪能できる構成に仕上げています。

Dessert 本日のデザート

食後のひとときを優しく締めくくる、六本木店特製の“本日のデザート”。 NYステーキハウスのクラシックなエッセンスを取り入れながら、母の日の食卓にふさわしい軽やかさと上品な甘みを大切に仕立てています。

■ベンジャミン ステーキハウス 六本木店 概要

「ベンジャミン ステーキハウス」はニューヨーク・ブルックリンにある老舗のステーキハウスで経験を積んだ、ベンジャミン・プロブカイとベンジャミン・シナナージが、同店で約20年に渡りステーキマスターとして腕をふるったシェフ、アーテュロ・マクレッドと共に、2006年マンハッタンに創業しました。

東京六本木店では、階段を一歩ずつ下りると非日常に近づく地下への入口を抜け、眼前に広がるラグジュアリーな空間が、賑やかな六本木にいることを忘れさせます。大きなワインセラーには常時400種類のワインを取り揃え、お客様の好みに合わせた最適なワインを提供致します。 気軽にバーで飲んで食事するも良し、大切な人や友人とのお食事、 記念日や接待など様々なシーンでご利用いただけるよう、 ボックス席・プライベートダイニングルームを完備しております。

所在地： 東京都港区六本木7丁目14-4 レム六本木ビル B1F

アクセス： 東京メトロ 日比谷線「六本木」4a・4b出口 徒歩1分 、都営地下鉄 大江戸線「六本木」7番出口 徒歩1分

営業時間：

Lunch 11:30-15:00 (LAST ORDER Food 14:00, Drink 14:30)

Dinner 17:00-23:00 (LAST ORDER Food 21:30, Drink 22:00)

日曜日、祝日、連休の最終日 17:00‐22:00 (Food L.O. 21:00, Drink L.O. 21:00)

お客様からのお問合せ先：03-5413-4266